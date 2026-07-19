La selección argentina vuelve a encontrarse a noventa minutos de la gloria. Después de un recorrido que incluyó victorias frente a Egipto, Suiza e Inglaterra, el equipo dirigido por Lionel Scaloni disputará este domingo la final de la Copa Mundial FIFA 2026 frente a España en el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey). En juego estará mucho más que un trofeo: la posibilidad de defender con éxito el título conquistado en Catar 2022 y ampliar una de las etapas más exitosas en la historia de la Albiceleste.

Los focos volverán a centrarse en Lionel Messi, quien podría disputar el último partido mundialista de su carrera, acompañado por una generación que ha sostenido el protagonismo argentino durante todo el campeonato. Del otro lado aparecerá una selección española que ha construido una campaña impecable, respaldada por el liderazgo de Rodri y el desequilibrio de Lamine Yamal, en un duelo que enfrentará a los campeones del mundo y de Europa.

Los aficionados argentinos podrán seguir la definición EN VIVO mediante TyC Sports y TyC Sports Play, que ofrecerán una cobertura especial con la previa, relatos, comentarios, entrevistas y todo el análisis posterior desde Nueva Jersey. Si buscas dónde ver Argentina vs. España EN DIRECTO, aquí encontrarás los canales, plataformas y dispositivos compatibles para no perderte la final del Mundial 2026.

¿Dónde ver TyC Sports EN VIVO, Argentina vs. España por la final del Mundial 2026?

La transmisión de TyC Sports EN VIVO estará disponible en los principales operadores de televisión por cable y satélite de Argentina.

Flow 22 SD y 101 HD DirecTV 629 SD y 1629 HD Telecentro 106 SD y 1016 HD

Además, la final también podrá verse por TV Pública, Telefe, DIRECTV Sports Argentina y DGO, de acuerdo con la disponibilidad de cada operador.

¿Cómo ver TyC Sports Play EN VIVO, Argentina vs. España por la final del Mundial 2026?

Los usuarios también podrán seguir el encuentro mediante TyC Sports Play, la plataforma digital oficial del canal.

La transmisión estará disponible en:

Teléfonos Android

iPhone

Tablets

Computadoras y laptops

Smart TV

Chromecast

Android TV

Apple TV

Para acceder al contenido puede ser necesario iniciar sesión con una cuenta asociada a un proveedor de televisión autorizado.

¿A qué hora juega Argentina vs. España hoy?

La final entre Argentina y España se disputará este domingo 19 de julio desde las 16:00 horas de Buenos Aires en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, escenario que albergará el último partido de la Copa Mundial FIFA 2026.

Argentina vs. España: fecha, horario y dónde ver EN VIVO por la final del Mundial 2026

Partido Argentina vs. España Competición Copa Mundial FIFA 2026 Instancia Final Fecha Domingo 19 de julio de 2026 Hora (Argentina) 16:00 TV TyC Sports, TV Pública y Telefe Streaming TyC Sports Play, DGO, Flow y Mi Telefe Estadio MetLife Stadium Ciudad East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos)

FAQ: Preguntas frecuentes sobre Argentina vs. España por TyC Sports

¿Qué canal transmite Argentina vs. España en Argentina?

La final será transmitida para todo el territorio argentino por TyC Sports, además de TV Pública, Telefe y otras señales con derechos oficiales del Mundial 2026.

¿Dónde ver Argentina vs. España online?

Los usuarios podrán seguir el partido mediante TyC Sports Play, plataforma oficial del canal. También estará disponible a través de DGO, Flow y otros servicios habilitados según el operador contratado.

¿Juega Lionel Messi la final del Mundial?

Sí. Lionel Messi encabeza la convocatoria de Lionel Scaloni y será una de las principales figuras de Argentina en la final frente a España. El encuentro podría representar su última participación en una Copa del Mundo, lo que añade un significado especial a la definición.

¿Quién será el campeón del Mundial 2026?

El vencedor del partido entre Argentina y España levantará el trofeo de la Copa Mundial FIFA 2026 y sucederá oficialmente al campeón de la edición anterior. En el caso de la Albiceleste, buscará defender con éxito el título obtenido en Catar 2022, mientras que España intentará conquistar su segunda estrella mundial después de Sudáfrica 2010.

¿Dónde se juega la final del Mundial 2026?

La final se disputará en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, uno de los escenarios más modernos de Estados Unidos y sede elegida por la FIFA para albergar el partido que definirá al nuevo campeón del mundo.

¿Qué otras figuras estarán en la final?

Además de Lionel Messi, Argentina contará con futbolistas como Emiliano Martínez, Cristian Romero, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul y Julián Álvarez. España, por su parte, presentará un plantel encabezado por Lamine Yamal, Rodri, Pedri, Nico Williams, Dani Olmo y Unai Simón.

Análisis de Noé Yactayo

“Hay transmisiones que acompañan a una selección durante décadas y TyC Sports forma parte de esa historia para millones de argentinos. Cada Mundial deja imágenes, relatos y momentos que permanecen en la memoria colectiva, y esta final reúne todos los elementos para convertirse en otro de esos capítulos que serán recordados durante muchos años.”

“Argentina llega respaldada por un grupo que ha sabido reinventarse sin perder competitividad. Scaloni consiguió que la experiencia de referentes como Lionel Messi conviviera con la consolidación de una nueva generación que asumió responsabilidades en los momentos más difíciles del torneo. Ese equilibrio explica por qué la Albiceleste vuelve a disputar una final mundialista apenas cuatro años después de conquistar el título en Catar.”

“España representa un desafío diferente a cualquiera que Argentina haya enfrentado en esta Copa del Mundo. El conjunto de Luis de la Fuente apuesta por el control del balón, la movilidad constante de sus mediocampistas y el desequilibrio que generan Lamine Yamal y Nico Williams por las bandas. Si consigue imponer ese ritmo, obligará a la defensa argentina a jugar uno de sus partidos más exigentes del campeonato.”

“Las finales suelen decidirse por pequeños detalles. Un balón detenido, una intervención del arquero o una acción individual pueden inclinar una historia que parecía equilibrada. Esa incertidumbre es precisamente lo que convierte a este Argentina-España en una de las definiciones más atractivas de los últimos Mundiales y explica por qué el mundo entero estará pendiente de lo que ocurra en el MetLife Stadium.”