El equipo de Lionel Scaloni inicia su camino de fase eliminatoria ante uno de los equipos que ha generado gran sorpresa en la Copa Mundial: Argentina juega contra Cabo Verde hoy viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de MIami, a partir de las 19:00 (ARG/URU), 18:00 (CHI), 17:00 (COL/ECU/PER) y 16:00 (MEX) . ¿Quieres ver el juego de la Scaloneta desde tu televisor Smart TV, teléfono móvil, PC o Tablet? La transmisión oficial para Argentina estará a cargo de TyC Sports (acrónimo de Torneos y Competencias) y su aplicación de streaming TyC Sports Play. Aquí te explico los pasos que debes seguir para seguir el enfrentamiento.

MiTelefe online y Telefe por señal abierta transmtien el partido Argentina vs. Cabo Verde EN VIVO y EN DIRECTO hoy 3 de julio, por los 16vos de final de la Copa Mundial 2026 desde el Hard Rock Stadium. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

¿Dónde ver TyC Sports En Vivo, Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026?

TyC Sports está disponible en los cableoperadores de Cablevisión Flow Digital, DirecTV y Telecentro. Aquí te enseño los números de los canales de televisión que debes sintonizar para ver el partido entre Argentina vs. Cabo Verde por los 16vos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.

Canales 22 SD y 101 HD de Cablevisión Flow Digital

Canales 629 SD y 1629 HD de DirecTV

Canales 106 SD y 1016 HD de Telecentro

¿Cómo ver TyC Sports Play EN VIVO, Argentina vs. Cabo Verde?

TyC Sports Play ofrece acceso digital a la programación del canal, sujeto a disponibilidad regional y a los acuerdos de distribución vigentes. Se recomienda ingresar a la plataforma oficial y verificar la compatibilidad con dispositivos como teléfonos inteligentes, tabletas, Smart TV y navegadores de escritorio. En algunos territorios, el acceso puede requerir autenticación con el proveedor de TV o estar limitado por derechos de transmisión.

¿Dónde ver TyC Sports Internacional EN VIVO, Argentina vs. Cabo Verde desde los EE.UU.?

TyC Sports también se encuentra disponible de distintas maneras en los Estados Unidos. Primero, puedes verlo mediante Fanatiz y Fubo. En segundo lugar, puedes acceder a la señal a través de DIRECTV por el Canal 469, sujeto a disponibilidad y planes de suscripción.

Fubo ofrece una prueba gratuita para nuevos usuarios en determinados mercados. Además de TyC Sports, el servicio de streaming incluye una amplia oferta de canales deportivos y de entretenimiento.

Argentina vs. Cabo Verde: fecha, horario y dónde ver en vivo el Mundial 2026

Día : Viernes 3 de julio de 2026

: Viernes 3 de julio de 2026 Hora : 19 horas Buenos Aires / 18 horas ET / 15 horas ET

: 19 horas Buenos Aires / 18 horas ET / 15 horas ET TV : TyC Sports

: TyC Sports Streaming : TyC Sports Play

: TyC Sports Play Estadio : Hard Rock Stadium

: Hard Rock Stadium Ciudad : Miami, Miami Gardens, Estados Unidos

: Miami, Miami Gardens, Estados Unidos Competición: Copa Mundial FIFA 2026 – Dieciseisavos de final