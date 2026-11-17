Un triunfo es necesario para recuperarse de la última caída ante los charrúas. Este martes 17 de noviembre, no te pierdas la transmisión de Argentina vs. Costa Rica EN VIVO a través de la señal de TyC Sports a partir de las 20:00 horas Buenos Aires , encuentro que se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en un nuevo amistoso FIFA internacional. A continuación, revisa todos los detalles para seguir el partido minuto a minuto.

¿Dónde ver TyC Sports EN VIVO, Argentina vs. Costa Rica?

TyC Sports transmitirá en vivo el partido de Argentina vs. Costa Rica por amistoso internacional correspondiente a la ventana internacional de la Fecha FIFA de noviembre.

Canales de TyC Sports

Operador Canal SD Canal HD Cablevisión Digital 22 101 DirecTV Argentina 629 1629 Telecentro 106 1016

¿Cómo ver Argentina vs. Costa Rica EN VIVO ONLINE por TyC Sports Play?

Los usuarios también podrán seguir el encuentro mediante TyC Sports Play, la plataforma oficial de streaming del canal deportivo argentino.

Disponible en:

Teléfonos Android

iPhone (iOS)

Computadoras y laptops

Tablets

Dispositivos compatibles con Chromecast

¿Qué ofrece TyC Sports Play?

Transmisiones en vivo

Cobertura de la Selección Argentina

Contenido exclusivo de TyC Sports

Repeticiones y resúmenes

Acceso desde múltiples dispositivos

¿Es gratis TyC Sports Play?

El registro en la plataforma es gratuito. Sin embargo, para acceder a determinadas señales en vivo puede ser necesaria la validación mediante un cableoperador autorizado.

¿Se puede ver TyC Sports desde Estados Unidos?

Los aficionados argentinos que residen en Estados Unidos cuentan con varias alternativas para seguir la programación de TyC Sports.

Opciones disponibles

Fanatiz

Fubo

DirecTV (Canal 469)

La disponibilidad puede variar según la región y los derechos de transmisión vigentes.

Horario, TV y cómo ver en vivo Argentina vs. Costa Rica por amistoso

Fecha : Martes, 17 de noviembre de 2026

: Martes, 17 de noviembre de 2026 Partido : Argentina vs. Costa Rica por amistoso internacional válido por fecha FIFA

: Argentina vs. Costa Rica por amistoso internacional válido por fecha FIFA TV : TyC Sports

: TyC Sports STREAMING : TyC Sports Play

: TyC Sports Play Horario : 20:00 horas Buenos Aires

: 20:00 horas Buenos Aires Lugar: Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba (Argentina)

La selección argentina disputará su último compromiso internacional de 2026 este martes 17 de noviembre frente a Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde Lionel Scaloni buscará una victoria para dejar atrás la derrota por 2-1 ante Uruguay en La Bombonera. La Albiceleste tendrá como principales referencias a Julián Álvarez, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, mientras el combinado costarricense, dirigido por Bryan Ruiz, intentará cerrar su gira sudamericana con un resultado positivo y respaldado por Manfred Ugalde en ataque. El partido comenzará a las 20:00 horas de Argentina y tendrá transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS por Telefe, además de las alternativas de streaming Mi Telefe y TyC Sports Play; los aficionados también podrán consultar la cobertura de Repretel y Teletica en Costa Rica, según la programación y disponibilidad de sus respectivas señales. (VIDEO DE X: @Argentina)