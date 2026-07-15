Argentina vs. Inglaterra se miden por el segundo pasaje a la final del Mundial 2026 en un duelo que respira historia, orgullo y tensión absoluta en el Mercedes‑Benz Stadium de Atlanta. La Albiceleste, como campeona vigente, pelea por defender su título y alcanzar otra final consecutiva. Por su parte, los ingleses llegan con la urgencia de poner fin a más de seis décadas sin el trofeo. Para todo el público argentino, podrás seguir el partido en vivo y en directo hoy miércoles 15 de julio a partir de las 16:00 horas (Buenos Aires) por TV y señal online a través de la señal oficial de TyC Sports y TyC Play desde cualquier plataforma digital .

Conoce cómo ver por TV y señal online el partido Argentina vs. Inglaterra por la semifinal de la Copa Mundial 2026 desde el Mercedes-Benz de Atlanta, Georgia. (Foto: Composición Depor) / Jairo Rúa

¿Dónde ver TyC Sports EN VIVO, Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

La transmisión de TyC Sports EN VIVO estará disponible en los principales operadores de televisión por cable y satélite de Argentina.

Operador Canal Flow 22 SD y 101 HD DirecTV 629 SD y 1629 HD Telecentro 106 SD y 1016 HD

Además, el partido también podrá verse por TV Pública, Telefe, DIRECTV Sports Argentina y DGO, según la disponibilidad de cada operador.

¿Cómo ver TyC Sports Play EN VIVO, Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

Los usuarios podrán seguir el encuentro mediante TyC Sports Play, la plataforma digital oficial de TyC Sports.

La transmisión estará disponible en:

Teléfonos Android

iPhone

Tablets

Computadoras y laptops

Smart TV

Chromecast

Android TV

Para acceder al contenido puede ser necesario iniciar sesión con una cuenta asociada a un proveedor de televisión autorizado.

¿A qué hora juega Argentina vs. Inglaterra hoy?

Argentina vs. Inglaterra se enfrentan este miércoles 15 de julio desde las 16:00 horas de Buenos Aires en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, Estados Unidos, por la semifinal del Mundial 2026.

Argentina vs. Suiza: fecha, horario y dónde ver EN VIVO por el Mundial 2026

Detalle Información Partido Argentina vs. Inglaterra Competición Copa Mundial FIFA 2026 Instancia Semifinal Fecha Miércoles 15 de julio de 2026 Hora 16:00 (Argentina) TV TyC Sports, TV Pública y Telefe Streaming TyC Sports Play y DGO Estadio Mercedes-Benz Stadium Ciudad Atlanta, Georgia

Posibles alineaciones Argentina vs. Inglaterra, semifinal Mundial 2026

Argentina: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez.

Inglaterra: Jordan Pickford, Ezri Konsa, John Stones, Marc Guehi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Anthony Gordon; Harry Kane.

Argentina e Inglaterra se enfrentan este miércoles 15 de julio por la semifinal de la Copa Mundial FIFA 2026 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Georgia (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública (Canal 7), TyC Sports, TyC Sports Play, Flow Sports, Telecentro Play, Telefe, Mi Telefe, DAZN Mundial, ESPN, Disney Plus, GOL Caracol, Canal RCN, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Teledeporte, Telefe, Chilevisión, Televen, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ARGENTINA EN X DE @Argentina)