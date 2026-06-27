TyC Sports va a transmitir el partido de Argentina vs. Jordania en vivo y en directo, este sábado 27 de junio, por la Jornada 3 del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)
TyC Sports va a transmitir el partido de Argentina vs. Jordania en vivo y en directo, este sábado 27 de junio, por la Jornada 3 del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)
/ Piero Hatto
Piero Hatto
Piero Hatto

Rotación para el equipo de Lionel Scaloni en la última fecha de la fase de grupos. Este sábado 27 de junio, no te pierdas la transmisión de por la señal de TyC Sports y TyC Sports Play, para seguir el enfrentamiento desde el AT&T Stadium de Arlington. La selección argentina va por un triunfo para buscar cerrar la llave con puntaje perfecto en el .

¿Dónde ver TyC Sports EN VIVO, Argentina vs. Jordania?

TyC Sports transmitirá en vivo el partido de Argentina vs. Jordania por la Jornada 3 del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Canales de TyC Sports

OperadorCanal SDCanal HD
Cablevisión Digital22101
DirecTV Argentina6291629
Telecentro1061016

¿Cómo ver Argentina vs. Jordania EN VIVO ONLINE por TyC Sports Play?

Los usuarios también podrán seguir el encuentro mediante TyC Sports Play, la plataforma oficial de streaming del canal deportivo argentino.

Disponible en:

  • 📱 Teléfonos Android
  • 📱 iPhone (iOS)
  • 💻 Computadoras y laptops
  • 📲 Tablets
  • 📺 Dispositivos compatibles con Chromecast

¿Qué ofrece TyC Sports Play?

  • 🎥 Transmisiones en vivo
  • ⚽ Cobertura de la Selección Argentina
  • 📺 Contenido exclusivo de TyC Sports
  • 🔄 Repeticiones y resúmenes
  • 📱 Acceso desde múltiples dispositivos

¿Es gratis TyC Sports Play?

El registro en la plataforma es gratuito. Sin embargo, para acceder a determinadas señales en vivo puede ser necesaria la validación mediante un cableoperador autorizado.

¿Se puede ver TyC Sports desde Estados Unidos?

Los aficionados argentinos que residen en Estados Unidos cuentan con varias alternativas para seguir la programación de TyC Sports.

Opciones disponibles

  • 📺 Fanatiz
  • 📺 Fubo
  • 📺 DirecTV (Canal 469)

La disponibilidad puede variar según la región y los derechos de transmisión vigentes.

¿Quién relata en TyC Sports el Mundial?

  • Relator: Hernán Feler
  • Comentarista: Ariel Senosiain
  • Comentarista: Gustavo Lombardi
  • Campo de juego: Gastón Edul

Horario, TV y cómo ver en vivo Argentina vs. Jordania por el Mundial 2026

  • Fecha: Sábado 27 de junio de 2026
  • Partido: Argentina vs. Jordania por la Jornada 3 del Grupo J del Mundial de Fútbol 2026
  • TV: TyC Sports
  • STREAMING: TyC Sports Play
  • Horario: 21:00 horas Buenos Aires
  • Lugar: AT&T Stadium de Arlington, Texas (Estados Unidos)
TV PÚBLICA, TELEFE, TYC SPORTS y DIRECTV EN VIVO - ver partido Argentina vs. Jordania por TV y Online | Mundial | VIDEO
Argentina y Jordania se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este sábado 27 de junio por la Jornada 3 del Grupo J desde el AT&T Stadium de Arlington en Dallas, Texas. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública, Telefe, Mi Telefe, TyC Sports, Flow Sports, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE ARGENTINA EN X DE @Argentina)
SOBRE EL AUTOR

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