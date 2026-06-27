Rotación para el equipo de Lionel Scaloni en la última fecha de la fase de grupos. Este sábado 27 de junio, no te pierdas la transmisión de Argentina vs. Jordania EN VIVO por la señal de TyC Sports y TyC Sports Play , para seguir el enfrentamiento desde el AT&T Stadium de Arlington. La selección argentina va por un triunfo para buscar cerrar la llave con puntaje perfecto en el Grupo J del Mundial 2026.

¿Dónde ver TyC Sports EN VIVO, Argentina vs. Jordania?

TyC Sports transmitirá en vivo el partido de Argentina vs. Jordania por la Jornada 3 del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Canales de TyC Sports

Operador Canal SD Canal HD Cablevisión Digital 22 101 DirecTV Argentina 629 1629 Telecentro 106 1016

¿Cómo ver Argentina vs. Jordania EN VIVO ONLINE por TyC Sports Play?

Los usuarios también podrán seguir el encuentro mediante TyC Sports Play, la plataforma oficial de streaming del canal deportivo argentino.

Disponible en:

📱 Teléfonos Android

📱 iPhone (iOS)

💻 Computadoras y laptops

📲 Tablets

📺 Dispositivos compatibles con Chromecast

¿Qué ofrece TyC Sports Play?

🎥 Transmisiones en vivo

en vivo ⚽ Cobertura de la Selección Argentina

📺 Contenido exclusivo de TyC Sports

🔄 Repeticiones y resúmenes

📱 Acceso desde múltiples dispositivos

¿Es gratis TyC Sports Play?

El registro en la plataforma es gratuito. Sin embargo, para acceder a determinadas señales en vivo puede ser necesaria la validación mediante un cableoperador autorizado.

¿Se puede ver TyC Sports desde Estados Unidos?

Los aficionados argentinos que residen en Estados Unidos cuentan con varias alternativas para seguir la programación de TyC Sports.

Opciones disponibles

📺 Fanatiz

📺 Fubo

📺 DirecTV (Canal 469)

La disponibilidad puede variar según la región y los derechos de transmisión vigentes.

¿Quién relata en TyC Sports el Mundial?

Relator: Hernán Feler

Comentarista: Ariel Senosiain

Comentarista: Gustavo Lombardi

Campo de juego: Gastón Edul

Horario, TV y cómo ver en vivo Argentina vs. Jordania por el Mundial 2026

Fecha : Sábado 27 de junio de 2026

: Sábado 27 de junio de 2026 Partido : Argentina vs. Jordania por la Jornada 3 del Grupo J del Mundial de Fútbol 2026

: Argentina vs. Jordania por la Jornada 3 del Grupo J del Mundial de Fútbol 2026 TV : TyC Sports

: TyC Sports STREAMING : TyC Sports Play

: TyC Sports Play Horario : 21:00 horas Buenos Aires

: 21:00 horas Buenos Aires Lugar: AT&T Stadium de Arlington, Texas (Estados Unidos)

Argentina y Jordania se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este sábado 27 de junio por la Jornada 3 del Grupo J desde el AT&T Stadium de Arlington en Dallas, Texas. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública, Telefe, Mi Telefe, TyC Sports, Flow Sports, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE ARGENTINA EN X DE @Argentina)