La espera terminó. Después de cuatro años de expectativa, la Copa Mundial de la FIFA 2026 levantará oficialmente el telón este jueves 11 de junio con una ceremonia inaugural en el Estadio Azteca de Ciudad de México, un escenario que volverá a ocupar un lugar privilegiado en la historia del fútbol. Antes del debut entre México y Sudáfrica, el mundo volverá a detenerse para presenciar el comienzo de un torneo que promete romper todos los récords con 48 selecciones participantes y tres países anfitriones.

En Argentina, la cita tendrá un interés especial. Además del arranque de la máxima competencia internacional, millones de hinchas seguirán el espectáculo musical encabezado por Shakira, quien interpretará junto a Burna Boy la canción oficial del Mundial 2026.

La ceremonia podrá verse EN VIVO mediante señales abiertas como Telefe y TV Pública, además de TyC Sports, DSports y diversas plataformas digitales. Si querés saber dónde ver la inauguración del Mundial 2026 y el show de Shakira desde cualquier punto del país, acá encontrarás todos los horarios, canales y opciones de streaming disponibles.

TL;DR de la inauguración del Mundial 2026

Evento : Ceremonia inaugural Copa Mundial FIFA 2026

: Ceremonia inaugural Copa Mundial FIFA 2026 Fecha : Jueves 11 de junio de 2026

: Jueves 11 de junio de 2026 Estadio : Estadio Azteca

: Estadio Azteca Ciudad : Ciudad de México

: Ciudad de México Hora Argentina : 2:30 p.m.

: 2:30 p.m. TV abierta : Telefe y TV Pública

: Telefe y TV Pública TV por cable : TyC Sports y DSports

: TyC Sports y DSports Streaming : Flow, TyC Sports Play, DGO, Paramount Plus y Disney Plus Premium

: Flow, TyC Sports Play, DGO, Paramount Plus y Disney Plus Premium Artista principal : Shakira

: Shakira Canción oficial : Dai Dai

: Dai Dai Partido inaugural: México vs. Sudáfrica

¿Dónde ver TV Pública EN VIVO la inauguración del Mundial 2026?

TV Pública será una de las señales abiertas encargadas de transmitir la ceremonia inaugural para todo el territorio argentino. Los espectadores podrán seguir el evento mediante televisión abierta, Televisión Digital Abierta (TDA), cable y satélite.

Canales de TV Pública en Argentina

Operador Canal TV Abierta (Buenos Aires) Canal 7 TDA Canal 7 Flow Canal 11 SD / 611 HD Telecentro Canal 8 HD DIRECTV Canal 121 Inter Satelital Canal 704 Tuves HD Canal 704 Cablevideo Digital Argentina Canal 11 Megacable Argentina Canal 11 Video Cable Continental Canal 42 Super Canal Canal 790

¿Dónde ver Telefe EN VIVO la inauguración del Mundial 2026?

Telefe también ofrecerá cobertura de la ceremonia inaugural y del espectáculo musical previo al partido entre México y Sudáfrica. La señal podrá verse tanto en televisión abierta como mediante operadores de cable y televisión satelital.

Canales de Telefe en Argentina

Operador Canal Señal abierta (Buenos Aires) Canal 11 TDA Canal 34.1 HD Cablevisión Canal 10 Super Canal Canal 10 Megacable Canal 17 DIRECTV Canal 123 Cablevideo Digital Canal 603

Telefe en las principales provincias

Ciudad Canal Córdoba Canal 8 / TDA 31.1 Rosario Canal 5 / TDA 36.1 HD Santa Fe Canal 13 / TDA 30.2 Mar del Plata Canal 8 San Juan Canal 8 Bahía Blanca Canal 9

¿Dónde ver TyC Sports EN VIVO la inauguración del Mundial 2026?

TyC Sports contará con una cobertura especial para seguir el inicio de la Copa del Mundo, con análisis, comentarios y toda la información relacionada con el espectáculo inaugural desde el Estadio Azteca.

Canales de TyC Sports

Operador Canal Cablevisión Digital 22 SD / 101 HD DIRECTV 629 SD / 1629 HD Telecentro 106 SD / 1016 HD

¿Dónde ver DSports EN VIVO la inauguración del Mundial 2026?

DSports, la señal deportiva de DIRECTV, también transmitirá la ceremonia inaugural y el partido entre México y Sudáfrica para los abonados de la plataforma.

Canales de DSports

Señal Canal DSports 610 SD / 1610 HD DSports 2 612 SD / 1612 HD DSports 3 613 SD / 1613 HD DSports 4K 614 / 1614

¿Cómo ver online la inauguración del Mundial 2026 en Argentina?

Además de la televisión tradicional, los aficionados tendrán distintas opciones para seguir el espectáculo desde celulares, computadoras, tablets y Smart TV.

Plataformas de streaming disponibles

Plataforma Disponible Flow Sí TyC Sports Play Sí DGO Sí Paramount Plus Sí Disney Plus Premium Sí

¿A qué hora empieza la inauguración del Mundial 2026 en Argentina?

La ceremonia inaugural comenzará a las 2:30 de la tarde en Argentina, exactamente 90 minutos antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Horarios en las principales ciudades argentinas

Ciudad Hora Buenos Aires 2:30 p.m. Córdoba 2:30 p.m. Rosario 2:30 p.m. Mendoza 2:30 p.m. La Plata 2:30 p.m. Mar del Plata 2:30 p.m. San Miguel de Tucumán 2:30 p.m. Salta 2:30 p.m. Neuquén 2:30 p.m. Bahía Blanca 2:30 p.m.

¿Quiénes participarán en la ceremonia inaugural del Mundial 2026?

La FIFA confirmó una nómina de artistas internacionales para acompañar el inicio de la Copa del Mundo más grande de la historia.

Artistas confirmados

Shakira

Burna Boy

J Balvin

Belinda

Alejandro Fernández

Maná

Los Ángeles Azules

Danny Ocean

Lila Downs

Tyla

Shakira vuelve a escena en una Copa del Mundo

La cantante colombiana será una de las principales protagonistas de la ceremonia inaugural del Mundial 2026. Junto a Burna Boy interpretará “Dai Dai”, la canción oficial del torneo, en un espectáculo que será seguido por millones de espectadores alrededor del planeta.

Su regreso a un escenario mundialista añade un atractivo especial a una jornada que marcará el comienzo de una edición histórica de la Copa del Mundo.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO la inauguración del Mundial 2026 en Argentina

Detalle Información Evento Ceremonia inaugural Mundial FIFA 2026 Fecha Jueves 11 de junio de 2026 Hora Argentina 2:30 p.m. TV abierta Telefe y TV Pública TV por cable TyC Sports y DSports Streaming Flow, TyC Sports Play, DGO, Paramount Plus y Disney Plus Premium Estadio Estadio Azteca Ciudad Ciudad de México Partido inaugural México vs. Sudáfrica Artista principal Shakira Canción oficial Dai Dai

FAQ: Preguntas frecuentes sobre la inauguración del Mundial 2026

¿Dónde ver Telefe EN VIVO?

Telefe podrá verse por señal abierta, TDA, Cablevisión, DIRECTV, Super Canal y otros operadores del país.

¿Dónde ver TV Pública EN VIVO?

La transmisión estará disponible por Canal 7, TDA, Flow, Telecentro, DIRECTV y distintos operadores regionales.

¿Dónde ver TyC Sports EN VIVO?

TyC Sports estará disponible mediante Cablevisión Digital, DIRECTV y Telecentro.

¿A qué hora empieza la inauguración del Mundial 2026 en Argentina?

La ceremonia comenzará a las 2:30 p.m. (hora argentina).

¿Qué plataformas transmiten la inauguración online?

Flow, TyC Sports Play, DGO, Paramount Plus y Disney Plus Premium.

Con el Estadio Azteca preparado para recibir una nueva página de la historia del fútbol y millones de argentinos pendientes del inicio del torneo, la ceremonia inaugural del Mundial 2026 promete convertirse en uno de los eventos televisivos más vistos del año. Telefe, TV Pública, TyC Sports y DSports serán las principales alternativas para acompañar EN VIVO el arranque de una Copa del Mundo que busca redefinir la magnitud del espectáculo futbolístico global.

México y Sudáfrica se enfrentan en el partido inaugural de la Copa Mundial 2026 este jueves 11 de junio por la Jornada 1 del Grupo A desde el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TUDN, TV Azteca Siete (Canal 7), Canal 5 de Televisa, Telemundo Deportes, ESPN, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus, GOL Caracol, Peacock TV, TiGo Sports, RTVE La 1, TV Pública, Canal 9 (Nuev9), ViX Premium y Canal 2 de Las Estrellas. (VIDEO de X @miseleccionmx)