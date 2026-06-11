CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 11/06/2026.- Transmisión oficial vía TV Pública, TyC Sports, Telefe y DIRECTV Sports EN VIVO ONLINE para ver la inauguración del Mundial 2026 con Shakira este jueves 11 de junio desde el Estadio Azteca de CDMX. FOTO DE JOAQUIN SARMIENTO PARA AFP
CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 11/06/2026.- Transmisión oficial vía TV Pública, TyC Sports, Telefe y DIRECTV Sports EN VIVO ONLINE para ver la inauguración del Mundial 2026 con Shakira este jueves 11 de junio desde el Estadio Azteca de CDMX. FOTO DE JOAQUIN SARMIENTO PARA AFP
/ JOAQUIN SARMIENTO
Noé Yactayo
Noé Yactayo

La espera terminó. Después de cuatro años de expectativa, la levantará oficialmente el telón este jueves 11 de junio con una ceremonia inaugural en el Estadio Azteca de Ciudad de México, un escenario que volverá a ocupar un lugar privilegiado en la historia del fútbol. Antes del debut entre , el mundo volverá a detenerse para presenciar el comienzo de un torneo que promete romper todos los récords con 48 selecciones participantes y tres países anfitriones.

En Argentina, la cita tendrá un interés especial. Además del arranque de la máxima competencia internacional, millones de hinchas seguirán el espectáculo musical encabezado por Shakira, quien interpretará junto a Burna Boy la canción oficial del Mundial 2026.

La ceremonia podrá verse EN VIVO mediante señales abiertas como Telefe y TV Pública, además de TyC Sports, DSports y diversas plataformas digitales. Si querés saber dónde ver la inauguración del Mundial 2026 y el show de Shakira desde cualquier punto del país, acá encontrarás todos los horarios, canales y opciones de streaming disponibles.

TL;DR de la inauguración del Mundial 2026

  • Evento: Ceremonia inaugural Copa Mundial FIFA 2026
  • Fecha: Jueves 11 de junio de 2026
  • Estadio: Estadio Azteca
  • Ciudad: Ciudad de México
  • Hora Argentina: 2:30 p.m.
  • TV abierta: Telefe y TV Pública
  • TV por cable: TyC Sports y DSports
  • Streaming: Flow, TyC Sports Play, DGO, Paramount Plus y Disney Plus Premium
  • Artista principal: Shakira
  • Canción oficial: Dai Dai
  • Partido inaugural: México vs. Sudáfrica

¿Dónde ver TV Pública EN VIVO la inauguración del Mundial 2026?

TV Pública será una de las señales abiertas encargadas de transmitir la ceremonia inaugural para todo el territorio argentino. Los espectadores podrán seguir el evento mediante televisión abierta, Televisión Digital Abierta (TDA), cable y satélite.

Canales de TV Pública en Argentina

OperadorCanal
TV Abierta (Buenos Aires)Canal 7
TDACanal 7
FlowCanal 11 SD / 611 HD
TelecentroCanal 8 HD
DIRECTVCanal 121
Inter SatelitalCanal 704
Tuves HDCanal 704
Cablevideo Digital ArgentinaCanal 11
Megacable ArgentinaCanal 11
Video Cable ContinentalCanal 42
Super CanalCanal 790

¿Dónde ver Telefe EN VIVO la inauguración del Mundial 2026?

Telefe también ofrecerá cobertura de la ceremonia inaugural y del espectáculo musical previo al partido entre México y Sudáfrica. La señal podrá verse tanto en televisión abierta como mediante operadores de cable y televisión satelital.

Canales de Telefe en Argentina

OperadorCanal
Señal abierta (Buenos Aires)Canal 11
TDACanal 34.1 HD
CablevisiónCanal 10
Super CanalCanal 10
MegacableCanal 17
DIRECTVCanal 123
Cablevideo DigitalCanal 603

Telefe en las principales provincias

CiudadCanal
CórdobaCanal 8 / TDA 31.1
RosarioCanal 5 / TDA 36.1 HD
Santa FeCanal 13 / TDA 30.2
Mar del PlataCanal 8
San JuanCanal 8
Bahía BlancaCanal 9

¿Dónde ver TyC Sports EN VIVO la inauguración del Mundial 2026?

TyC Sports contará con una cobertura especial para seguir el inicio de la Copa del Mundo, con análisis, comentarios y toda la información relacionada con el espectáculo inaugural desde el Estadio Azteca.

Canales de TyC Sports

OperadorCanal
Cablevisión Digital22 SD / 101 HD
DIRECTV629 SD / 1629 HD
Telecentro106 SD / 1016 HD

¿Dónde ver DSports EN VIVO la inauguración del Mundial 2026?

DSports, la señal deportiva de DIRECTV, también transmitirá la ceremonia inaugural y el partido entre México y Sudáfrica para los abonados de la plataforma.

Canales de DSports

SeñalCanal
DSports610 SD / 1610 HD
DSports 2612 SD / 1612 HD
DSports 3613 SD / 1613 HD
DSports 4K614 / 1614

¿Cómo ver online la inauguración del Mundial 2026 en Argentina?

Además de la televisión tradicional, los aficionados tendrán distintas opciones para seguir el espectáculo desde celulares, computadoras, tablets y Smart TV.

Plataformas de streaming disponibles

PlataformaDisponible
Flow
TyC Sports Play
DGO
Paramount Plus
Disney Plus Premium

¿A qué hora empieza la inauguración del Mundial 2026 en Argentina?

La ceremonia inaugural comenzará a las 2:30 de la tarde en Argentina, exactamente 90 minutos antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Horarios en las principales ciudades argentinas

CiudadHora
Buenos Aires2:30 p.m.
Córdoba2:30 p.m.
Rosario2:30 p.m.
Mendoza2:30 p.m.
La Plata2:30 p.m.
Mar del Plata2:30 p.m.
San Miguel de Tucumán2:30 p.m.
Salta2:30 p.m.
Neuquén2:30 p.m.
Bahía Blanca2:30 p.m.

¿Quiénes participarán en la ceremonia inaugural del Mundial 2026?

La FIFA confirmó una nómina de artistas internacionales para acompañar el inicio de la Copa del Mundo más grande de la historia.

Artistas confirmados

  • Shakira
  • Burna Boy
  • J Balvin
  • Belinda
  • Alejandro Fernández
  • Maná
  • Los Ángeles Azules
  • Danny Ocean
  • Lila Downs
  • Tyla

Shakira vuelve a escena en una Copa del Mundo

La cantante colombiana será una de las principales protagonistas de la ceremonia inaugural del Mundial 2026. Junto a Burna Boy interpretará “Dai Dai”, la canción oficial del torneo, en un espectáculo que será seguido por millones de espectadores alrededor del planeta.

Su regreso a un escenario mundialista añade un atractivo especial a una jornada que marcará el comienzo de una edición histórica de la Copa del Mundo.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO la inauguración del Mundial 2026 en Argentina

DetalleInformación
EventoCeremonia inaugural Mundial FIFA 2026
FechaJueves 11 de junio de 2026
Hora Argentina2:30 p.m.
TV abiertaTelefe y TV Pública
TV por cableTyC Sports y DSports
StreamingFlow, TyC Sports Play, DGO, Paramount Plus y Disney Plus Premium
EstadioEstadio Azteca
CiudadCiudad de México
Partido inauguralMéxico vs. Sudáfrica
Artista principalShakira
Canción oficialDai Dai

FAQ: Preguntas frecuentes sobre la inauguración del Mundial 2026

¿Dónde ver Telefe EN VIVO?

Telefe podrá verse por señal abierta, TDA, Cablevisión, DIRECTV, Super Canal y otros operadores del país.

¿Dónde ver TV Pública EN VIVO?

La transmisión estará disponible por Canal 7, TDA, Flow, Telecentro, DIRECTV y distintos operadores regionales.

¿Dónde ver TyC Sports EN VIVO?

TyC Sports estará disponible mediante Cablevisión Digital, DIRECTV y Telecentro.

¿A qué hora empieza la inauguración del Mundial 2026 en Argentina?

La ceremonia comenzará a las 2:30 p.m. (hora argentina).

¿Qué plataformas transmiten la inauguración online?

Flow, TyC Sports Play, DGO, Paramount Plus y Disney Plus Premium.

Con el Estadio Azteca preparado para recibir una nueva página de la historia del fútbol y millones de argentinos pendientes del inicio del torneo, la ceremonia inaugural del Mundial 2026 promete convertirse en uno de los eventos televisivos más vistos del año. Telefe, TV Pública, TyC Sports y DSports serán las principales alternativas para acompañar EN VIVO el arranque de una Copa del Mundo que busca redefinir la magnitud del espectáculo futbolístico global.

TV Azteca 7, TUDN y Canal 5 EN VIVO GRATIS — ver partido México vs. Sudáfrica por TV abierta y Fútbol Online | VIDEO
México y Sudáfrica se enfrentan en el partido inaugural de la Copa Mundial 2026 este jueves 11 de junio por la Jornada 1 del Grupo A desde el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TUDN, TV Azteca Siete (Canal 7), Canal 5 de Televisa, Telemundo Deportes, ESPN, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus, GOL Caracol, Peacock TV, TiGo Sports, RTVE La 1, TV Pública, Canal 9 (Nuev9), ViX Premium y Canal 2 de Las Estrellas. (VIDEO de X @miseleccionmx)
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista especializado en Mundial FIFA 2026, selecciones nacionales, UFC, televisión deportiva y streaming para audiencias hispanas de Estados Unidos. Integra El Comercio desde 2022 y cuenta con 13 años de experiencia en medios digitales. Antes trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC