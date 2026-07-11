Los cuartos de final del Mundial 2026 ofrecen este sábado uno de los cruces más interesantes de la fase eliminatoria. Argentina y Suiza se enfrentarán en el Arrowhead Stadium de Kansas City por un lugar en las semifinales, en un duelo que pondrá frente a frente a la vigente campeona del mundo y a una selección helvética que ha construido buena parte de su recorrido a partir del orden táctico y la disciplina defensiva.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega a esta instancia después de superar a Cabo Verde y Egipto en dos eliminatorias exigentes, mientras que Suiza aterriza en cuartos de final tras eliminar a Colombia. Entre los nombres que marcarán el desarrollo del encuentro aparecen Lionel Messi, Granit Xhaka, Manuel Akanji, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, protagonistas de una serie que promete márgenes muy estrechos.

El partido comenzará a las 22:00 horas de Buenos Aires (9 p.m. ET / 6 p.m. PT) y contará con transmisión de TyC Sports EN VIVO y TyC Sports Play para todo el territorio argentino. Si buscas dónde ver Argentina vs. Suiza por televisión o streaming, aquí encontrarás los canales disponibles, plataformas compatibles y horarios confirmados para seguir el encuentro desde cualquier lugar del país.

La clasificación a semifinales representa un paso más en el objetivo de la Albiceleste de mantenerse en la pelea por el título mundial. Del otro lado estará una selección suiza que ha demostrado capacidad para competir bajo presión y que intentará prolongar una de las mejores actuaciones de su historia en una Copa del Mundo.

¿Dónde ver TyC Sports EN VIVO, Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026?

La transmisión de TyC Sports EN VIVO estará disponible a través de los principales operadores de televisión por cable y satélite de Argentina. La señal ofrecerá cobertura especial desde Kansas City con programación previa, alineaciones confirmadas, análisis tácticos y la narración completa del encuentro.

Canales de TyC Sports en Argentina

Operador Canal Flow 22 SD y 101 HD DIRECTV 629 SD y 1629 HD Telecentro 106 SD y 1016 HD

Además de TyC Sports, el partido también podrá seguirse mediante TV Pública, Telefe, DIRECTV Sports Argentina y DGO, dependiendo de la disponibilidad de cada operador.

¿Cómo ver TyC Sports Play EN VIVO, Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026?

Los usuarios podrán acceder a la cobertura online mediante TyC Sports Play, la plataforma digital oficial de TyC Sports.

La transmisión estará disponible en:

Teléfonos Android

iPhone

Tablets

Computadoras y laptops

Smart TV

Chromecast

Android TV

Apple TV

Para acceder al contenido puede ser necesario iniciar sesión con una cuenta asociada a un proveedor de televisión autorizado.

¿Qué dispositivos son compatibles con TyC Sports Play?

La plataforma permite seguir la programación deportiva en vivo desde múltiples dispositivos con conexión a internet.

Dispositivos compatibles

Smart TV Samsung

Smart TV LG

Android TV

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Chromecast

Roku

Amazon Fire TV Stick

Computadoras Windows

Computadoras Mac

Teléfonos Android

iPhone

Tablets Android

iPad

¿A qué hora juega Argentina vs. Suiza hoy?

Argentina y Suiza se enfrentan este sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas City por los cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.

Horarios del partido

Argentina: 22:00

Uruguay: 22:00

Paraguay: 22:00

Chile: 21:00

Bolivia: 21:00

Venezuela: 21:00

Colombia: 20:00

Perú: 20:00

Ecuador: 20:00

México (Centro): 19:00

Estados Unidos (ET): 9:00 p.m.

Estados Unidos (PT): 6:00 p.m.

España: 03:00 a.m. del domingo 12 de julio

Argentina vs. Suiza: fecha, horario y dónde ver EN VIVO por el Mundial 2026

Detalle Información Partido Argentina vs. Suiza Competición Copa Mundial FIFA 2026 Instancia Cuartos de final Fecha Sábado 11 de julio de 2026 Hora 22:00 (Argentina) TV TyC Sports, TV Pública, Telefe y DIRECTV Sports Argentina Streaming TyC Sports Play, DGO, Mi Telefe y Flow Estadio Arrowhead Stadium Ciudad Kansas City, Estados Unidos

FAQ: Preguntas frecuentes sobre Argentina vs. Suiza

¿Qué canal transmite Argentina vs. Suiza en Argentina?

El encuentro será transmitido por TyC Sports, TV Pública, Telefe y DIRECTV Sports Argentina.

¿Dónde ver Argentina vs. Suiza online?

La transmisión por internet estará disponible mediante TyC Sports Play, DGO, Mi Telefe y Flow.

¿Se puede ver TyC Sports Play desde el celular?

Sí. La plataforma es compatible con teléfonos Android, iPhone, tablets y otros dispositivos móviles con conexión a internet.

¿Juega Lionel Messi hoy?

Sí. El capitán argentino integra la convocatoria de Lionel Scaloni para el partido de cuartos de final frente a Suiza.

¿Qué selección avanza si gana este partido?

El ganador obtendrá la clasificación a las semifinales de la Copa Mundial FIFA 2026.

¿Dónde se juega Argentina vs. Suiza?

El partido se disputará en el Arrowhead Stadium de Kansas City, una de las sedes oficiales del Mundial 2026.

Análisis de Noé Yactayo

“Argentina llega a los cuartos de final con una sensación distinta a la que transmitió durante buena parte de la fase de grupos. La clasificación está asegurada y la Albiceleste continúa entre las candidatas al título, pero los cruces frente a Cabo Verde y Egipto demostraron que las eliminatorias rara vez permiten recorridos cómodos. El equipo de Lionel Scaloni encontró respuestas cuando más las necesitó, aunque también dejó algunos interrogantes abiertos de cara a la recta decisiva del torneo.

Suiza representa un desafío particularmente interesante porque es una selección que suele sentirse cómoda en partidos cerrados. El conjunto helvético cuenta con experiencia internacional en todas sus líneas, entiende cómo gestionar los tiempos de una eliminatoria y viene de eliminar a Colombia, uno de los equipos que había mostrado mayor regularidad durante el campeonato.

La impresión es que Argentina dispone de más talento individual y de una mayor capacidad para resolver situaciones límite. Sin embargo, los márgenes en unos cuartos de final suelen ser mínimos. Si la Albiceleste consigue imponer el ritmo del encuentro y encontrar espacios entre líneas, tendrá argumentos para avanzar. Si el partido se vuelve largo y trabado, Suiza ya ha demostrado que sabe competir en ese terreno.”