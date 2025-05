Este sábado 10 de mayo, el Bell Centre de Montreal en Canadá será el escenario de un nuevo evento numerado de la UFC. Nos referimos al UFC 315: Muhammad vs. Della Maddalena , donde el peleador estadounidense de origen palestino saldrá a defender su cinturón de peso wélter y demostrar que su reinado no es una casualidad, ante un Della Maddalena que es el top5 en el ránking de dicha categoría. Aquí te dejo con las opciones en TV y streaming, así como también los diferentes horarios para seguir la transmisión del evento desde cualquier parte de Latinoamérica.

Sigue la transmisión del UFC 315: Muhammad vs. Della Maddalena a través de Fox Sports Premium desde México, este sábado 10 de mayo. (Foto: UFC / Composición MAG) ×

¿A qué hora ver UFC 315: Muhammad vs. Della Maddalena EN VIVO?

Si vives en México, la transmisión del UFC 315: Muhammad vs. Della Maddalena iniciará a partir de las 16:00 Tiempo Centro de México; la cartelera estelar iniciará desde las 20:00 Tiempo Centro de México y la pelea estelar iniciaría a partir de las 22:30 Tiempo Centro de México.

De otro lado, en Estados Unidos se podrá ver la cartelera preliminar a partir de las 18:00 ET, la cartelera principal desde las 22:00 ET y la pelea estelar a las 0:30 ET del domingo 11 de mayo.

Países Cartelera preliminar Cartelera estelar Pelea estelar Argentina 19:00 horas 23:00 horas 1:30 horas (domingo) Chile 18:00 horas 22:00 horas 0:30 horas (domingo) Ecuador 17:00 horas 21:00 horas 23:30 horas España 0:00 horas (domingo) 4:00 horas (domingo) 6:30 horas (domingo) Colombia 17:00 horas 21:00 horas 23:30 horas Perú 17:00 horas 21:00 horas 23:30 horas Paraguay 19:00 horas 23:00 horas 1:30 horas (domingo) Uruguay 19:00 horas 23:00 horas 1:30 horas (domingo) Venezuela 18:00 horas 22:00 horas 0:30 horas (domingo) Centroamérica 16:00 horas 20:00 horas 22:30 horas El Caribe 18:00 horas 22:00 horas 0:30 horas (domingo)

¿Dónde ver UFC 315: Muhammad vs. Della Maddalena EN VIVO en TV y Online?

Si vives en España, podrás seguir la transmisión del UFC 315: Muhammad vs. Della Maddalena a través de la señal de Eurosport en TV y mediante MAX o UFC Fight Pass en streaming online . Cabe señalar que la cartelera estelar iniciará en la madrugada del domingo 11 de mayo.

Para los que se encuentran en México, la transmisión estará a cargo de Fox Sports Premium en TV y mediante Fox Sports App en streaming online , tanto las peleas preliminares como estelares.

Si vives en Estados Unidos, no te pierdas la transmisión del UFC 315: Muhammad vs. Della Maddalena a través de ESPN Deportes (preliminares), Fubo (preliminares) y por la señal de ESPN+ con PPV (estelares) en streaming online .

Cabe señalar que para el resto de Latinoamérica, podrán ver el evento a través de la señal ESPN (preliminares) y de Disney Plus Premium en streaming online (estelares) .

Duelo por el título mosca femenino: SHEVCHENKO VS. FIOROT, este sábado en UFC 315 desde Montreal. (Foto: BeFunky / Composición: Mag) ×

Cartelera del UFC 315: Muhammad vs. Della Maddalena

Cartelera estelar

Belal Muhammad (c) vs. Jack Della Maddalena por el título UFC de peso wélter

Valentina Shevchenko (c) vs. Manon Fiorot por el título UFC de peso mosca

José Aldo vs. Aiemann Zahabi, peso gallo

Alexa Grasso vs. Natalia Silva, peso mosca

Benoit Saint Denis vs. Kyle Prepolec, peso ligero

Cartelera preliminar

Mike Malott vs. Charles Radtke; peso wélter

Modestas Bukauskas vs. Ion Cutelaba; peso semipesado

Jessica Andrade vs. Jasmine Jasudavicius; peso mosca

Navajo Stirling vs. Ivan Erslan; peso semipesado

Marc-André Barriault vs. Bruno Silva; peso mediano

Daniel Santos vs. Lee Jeong-yeong: peso pluma

Brad Katona vs. Bekzat Almakhan; peso gallo