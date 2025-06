Es la Semana Internacional de la Lucha en Las Vegas, el evento anual se celebrará en Sin City, con la joya de la corona siendo UFC 317 en el T-Mobile Arena. La cartelera de este sábado 28 de junio estará encabezada por dos peleas por el título. El evento principal verá a excampeones chocar cuando Ilia Topuria se enfrente a Charles Oliveira por el título vacante de peso ligero. Además, Alexandre Pantoja arriesgará su título de peso mosca cuando se enfrente a Kai Kara-France en el evento coestelar. Conoce los horarios de inicio, cartelera completa, dónde ver por TV y streaming online desde cualquier dispositivo móivil.

Topuria, el excampeón de peso pluma que renunció a su corona en su búsqueda del título de peso ligero tras derrotar consecutivamente a Alexander Volkanovski y Max Holloway, dos grandes pesos pluma de todos los tiempos. Oliveira tuvo una de las carreras por el título más emocionantes en la historia de la UFC y está listo para una secuela. Ambos se preparan para luchar por el título que Islam Makhachev dejó vacante tras decidir también ascender en busca de más oro divisional en peso wélter.

Pantoja, por su parte, está en la mejor racha de su carrera, venciendo a todos los rivales que se le ponen por delante. El brasileño lleva una racha de siete victorias consecutivas desde 2021 y ha vencido a casi todos los contendientes de élite de las 125 libras. Kara-France, por su parte, llega tras un nocaut técnico en el primer asalto contra Steve Erceg en agosto. Ambos se enfrentaron previamente en una pelea de exhibición en The Ultimate Fighter en 2016, donde Pantoja ganó por decisión unánime.

Ilia Topuria enfrenta a Charles Oliveira por el título vacante de peso ligero, este sábado 28 de junio desde el T-Mobile Arena de Las Vegas, Estados Unidos. (Foto: Composición Canva/Mag)

Dónde ver UFC 317Topuria-Oliveira EN VIVO ONLINE en todo el mundo

UFC 317 se celebrará el sábado 28 de junio en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Las preliminares están programadas para comenzar a las 23:00 BST (15:00 PT / 17:00 CT / 18:00 ET) , y las preliminares regulares a la 1:00 BST del domingo (17:00 PT / 19:00 CT / 20:00 ET del sábado) . La cartelera principal está prevista para las 3:00 BST del domingo (19:00 PT / 21:00 CT / 22:00 ET del sábado) .

La cartelera se transmitirá en vivo por TNT Sports en el Reino Unido, y la aplicación y el sitio web de la cadena también transmitirán las peleas. Discovery+ también transmitirá la acción en el Reino Unido. En EE. UU., ESPN+ transmitirá el evento en vivo, al igual que Fight Pass de UFC.

Países Disney Plan Estándar Disney Plan Premium México Mensual: MXN 219 / Anual: MXN 1.839 Mensual: MXN 299 / Anual: MXN 2.509 Argentina Mensual: ARS 7.399 / Anual: ARS 62.149 Mensual: ARS 10.549 / Anual: ARS 88.599 Colombia Mensual: COP 34.900 / Anual: COP 292.900 Mensual: COP 46.900 / Anual: COP 393.900 Perú Mensual: PEN 38.90 / Anual: PEN 329.90 Mensual: PEN 55.90 / Anual: PEN 469.90 Chile Mensual: 9.900 / Anual: 82.900 Mensual: 13.500 / Anual: 113.400 Ecuador Mensual: USD 10.49 / Anual: USD 87.00 Mensual: USD 14.99 / Anual: USD 124.99

ESPN y Disney Plus transmiten la pelea entre Ilia Topuria vs. Charles Oliveira, se enfrentan por el título vacante de peso ligero de UFC en el T-Mobile Arena en Las Vegas. (Foto: UFC/Composición Canva)

A qué hora es UFC 317: Topuria vs. Oliveira en EE.UU., México y otras partes del mundo

Si vives en México, la transmisión del UFC 317: Ilia Topuria vs. Charles Oliveira iniciará con las primeras preliminares a partir de las 18:30 (CDMX); la cartelera preliminar iniciará desde las 20:00 (CDMX) y las peleas del evento estelar inician desde las 22:00 (CDMX).

En Estados Unidos se podrá ver los early prelims a partir de las 17:30 PT (Horario del Pacífico), la cartelera preliminar desde las 19:00 PT (Horario del Pacífico) y las peleas de la cartelera estelar a las 21:00 PT (Horario del Pacífico).

De otro lado, en España los combates de las primeras preliminares se verán desde las 02:30 del domingo 29 de junio (horario peninsular), la cartelera preliminar arrancará a las 04:00 y las peleas de la cartelera estelar comenzarán a las 06:00.

PAÍSES CARTELERA PRIMERAS PRELIMINARES CARTELERA PRELIMINARES CARTELERA ESTELAR Argentina 21:30 horas 23:00 horas 01:00 horas (29/06) Chile 20:30 horas 22:00 horas 00:00 horas (29/06) Ecuador 19:30 horas 21:00 horas 23:00 horas España 02:30 horas (29/06) 04:00 horas (29/06) 06:00 horas (29/06) Colombia 19:30 horas 21:00 horas 23:00 horas Perú 19:30 horas 21:00 horas 23:00 horas Paraguay 21:30 horas 23:00 horas 01:00 horas (29/06) Uruguay 21:30 horas 23:00 horas 01:00 horas (29/06) Venezuela 20:30 horas 22:00 horas 00:00 horas (29/06) Centroamérica 19:30 horas 21:00 horas 23:00 horas El Caribe 20:30 horas 22:00 horas 00:00 horas (29/06)

Cartelera completa del evento UFC 317: Ilia Topuria vs. Charles Oliveira

A continuación, la cartelera completa de UFC 317, junto con las últimas probabilidades. Regresa durante la semana para conocer las últimas noticias, reportajes y otros contenidos relacionados con este gran evento. Las preliminares y la pelea preliminar de Ilia Topuria vs. Charles Oliveira estarán disponibles para transmitir en ESPN+ y Disney+, mientras que la cartelera principal se transmitirá en ESPN Pay-Per-View.

Cartelera principal (Inicio 10 p. m. ET, ESPN+ PPV)

Campeonato de peso ligero: Ilia Topuria vs. Charles Oliveira

Campeonato de peso mosca: (C) Alexandre Pantoja vs. Kai Kara-France

Peso mosca: Brandon Royval vs. Joshua Van

Peso ligero: Beneil Dariush vs. Renato Moicano

Preliminares (Inicio 8 p. m. ET, ESPN/ESPN+/Disney+)

Peso mediano: Jack Hermansson vs. Gregory Rodrigues

Peso paja femenino: Viviane Araujo vs. Tracy Cortez

Peso pluma: Hyder Amil vs. José Miguel Delgado

Peso ligero: Terrance McKinney vs. Viacheslav Borshchev

Preliminares (Inicio 18:30 ET, ESPN+/Disney+)

Peso pesado: Jhonata Diniz vs. Alvin Hines

Peso gallo: Payton Talbott vs. Felipe Lima

Peso wélter: Niko Price vs. Jacobe Smith

Fecha, hora, TV y online para ver UFC 317: Topuria vs Oliveira

Fecha : sábado 28 de junio

: sábado 28 de junio Hora: 10 pm ET

10 pm ET Peles estelar: Ilia Topuria vs. Charles Oliveira

Ilia Topuria vs. Charles Oliveira Caminatas en la jaula : 12:25 am ET

: 12:25 am ET TV: ESPN (preliminares)

ESPN (preliminares) Transmisión: ESPN+, Disney+ (Preliminares/Preliminares) ESPN PPV (Cartelera principal)