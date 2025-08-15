La UFC regresa a la Ciudad de los Vientos el sábado por la noche con su último PPV. El evento principal es uno de los mejores enfrentamientos posibles, ya que el campeón de peso mediano Dricus Du Plessis busca defender su título contra Khamzat Chimaev, posiblemente la estrella más grande del deporte que nunca ha usado el oro. Todo se desarrollará este sábado 16 de agosto desde el United Center, en la ciudad de Chicago, a partir de las 18:00 ET / 15:00 PT . Conoce los horarios por país, qué canales de TV están disponibles, cartelera completa y dónde ver por señal streaming online desde Estados Unidos, España, México, Argentina, Colombia y otros países del mundo.

Du Plessis y Chimaev se mantienen invictos en 17 apariciones combinadas en la UFC. Sus trayectorias son opuestas. El peleador sudafricano es el campeón defensor, superando las expectativas en cada ocasión. Por su parte, el peleador ruso es el retador, a pesar de haber sido identificado inicialmente como un futuro campeón de la UFC.

Complicaciones de salud y fuertes cortes en el peso wélter retrasaron el ascenso de Chimaev. Durante ese tiempo, Du Plessis cobró como no favorito contra los excampeones Robert Whittaker, Sean Strickland e Israel Adesanya.

Desde Chicago, Du Plessis vs. Chimaev serán protagonistas de la pelea estelar de UFC 319, que será este sábado 16 de agosto de 2015 en el United Center. (Foto: UFC / Composición Mag) / Jairo Rúa

A qué hora ver UFC 319: Du Plessi vs. Chimaev EN VIVO desde Chicago

La cartelera principal está programada para comenzar a las 10 p. m. hora del Este. Y la pelea principal entre Du Plessis vs. Chimaev están programados para las 12:05 a. m. ET (domingo) aproximadamente, pero estos horarios están sujetos a cambios.

Países Hora de inicio Hora de estelares Pelea estelar aproximada Estados Unidos 6 pm ET / 3 pm PT 10 pm ET / 7 pm PT 11:30 pm ET / 8:30 pm PT México 16:00 20:00 21:30 Costa Rica 16:00 20:00 21:30 El Salvador 16:00 20:00 21:30 Nicaragua 16:00 20:00 21:30 Guatemala 16:00 20:00 21:30 Colombia 17:00 21:00 22:30 Perú 17:00 21:00 22:30 Ecuador 17:00 21:00 22:30 Panamá 17:00 21:00 22:30 Canadá 18:00 22:00 23:30 Haití 18:00 22:00 23:30 Cuba 18:00 22:00 23:30 Rep. Dominicana 18:00 22:00 23:30 Puerto Rico 18:00 22:00 23:30 Venezuela 18:00 22:00 23:30 Bolivia 18:00 22:00 23:30 Chile 18:00 22:00 23:30 Argentina 19:00 23:00 24:30 Brasil 19:00 23:00 24:30 Uruguay 19:00 23:00 24:30 Paraguay 19:00 23:00 24:30 Reino Unido 23:00 03:00 (20/07) 04:30 (17/08) Irlanda 23:00 03:00 (20/07) 04:30 (17/08) España 00:00 (20/07) 04:00 (20/07) 05:30 (17/08) Alemania 00:00 (20/07) 04:00 (20/07) 05:30 (17/08) Francia 00:00 (20/07) 04:00 (20/07) 05:30 (17/08) Italia 00:00 (20/07) 04:00 (20/07) 05:30 (17/08)

ESPN transmite la pelea estelar entre Du Plessis vs. Chimaev este sábado 16 de agosto por el título peso mediano en el UFC 319, desde el United Center, ciudad de Chicago. (Foto: UFC Español)

Dónde ver por TV y online, UFC 319: Du Plessis vs. Chimaev EN VIVO

La pelea de UFC 319 entre Du Plessis vs. Chimaev estará disponible en pago por evento en EE. UU. por ESPN+. Los suscriptores de ESPN+ pueden añadirlo a su plan mensual. El precio es de $79.99 adicionales a la suscripción mensual.

Podrás ver las peleas preliminares tempranas a las 6 p. m. en ESPN2, ESPN+ y UFC Fight Pass (las suscripciones están disponibles por $9.99 al mes), mientras que las peleas preliminares a las 8 p. m. ET estarán disponibles en ESPN y ESPN+, y el evento principal, que comienza a las 10 p. m. ET, estará solo en ESPN+ PPV.

Si vives en México, podrás disfrutar de las peleas de artes marciales mixtas por UFC Fight Pass y FOX Sports 2, con las preliminares, y FOX Sports Premium, con las estelares.

En el resto de países de Latinoamérica como Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá, podrás ver la pelea entre Holloway vs Porier en vivo online por la señal de UFC Fight Pass, ESPN Knockout y Disney+.

Finalmente, si estás en España, podrás seguir la cobertura de UFC 318 en vivo y streaming online por UFC Fight Pass y Eurosport por MAX; en Italia y Alemania, por UFC Fight Pass y DAZN; en el Reino Unido e Irlanda, por UFC Fight Pass, TNT Sports y Discovery+.

Países P. Preliminares Preliminares Peleas estelares Estados Unidos FX, ESPN News, Disney+ y ESPN+ FX, ESPN News, Disney+ y ESPN+ ESPN+ PPV México UFC Fight Pass FOX Sports 2 y Amazon Prime Video FOX Sports Premium Reino Unido UFC Fight Pass UFC Fight Pass, TNT Sports y Discovery+ TNT Sports y Discovery+ España UFC Fight Pass MAX MAX y UFC LIVE con UFC Fight Pass Francia UFC Fight Pass RMC Sport RMC Sport Alemania UFC Fight Pass DAZN DAZN Italia UFC Fight Pass DAZN DAZN Irlanda UFC Fight Pass UFC Fight Pass, TNT Sports y Discovery+ TNT Sports y Discovery+ Puerto Rico UFC Fight Pass y Disney+ ESPN Knockout y Disney+ Disney+ Rep. Dominicana UFC Fight Pass y Disney+ ESPN Knockout y Disney+ Disney+ Argentina UFC Fight Pass y Disney+ ESPN Knockout y Disney+ Disney+ Chile UFC Fight Pass y Disney+ ESPN Knockout y Disney+ Disney+ Colombia UFC Fight Pass y Disney+ ESPN Knockout y Disney+ Disney+ Perú UFC Fight Pass y Disney+ ESPN Knockout y Disney+ Disney+ Ecuador UFC Fight Pass y Disney+ ESPN Knockout y Disney+ Disney+ Brasil UFC Fight Pass UFC Fight Pass UFC Fight Pass Paraguay UFC Fight Pass y Disney+ ESPN Knockout y Disney+ Disney+ Uruguay UFC Fight Pass y Disney+ ESPN Knockout y Disney+ Disney+ Venezuela UFC Fight Pass y Disney+ ESPN Knockout y Disney+ Disney+ Bolivia UFC Fight Pass y Disney+ ESPN Knockout y Disney+ Disney+ El Salvador UFC Fight Pass y Disney+ ESPN Knockout y Disney+ Disney+ Guatemala UFC Fight Pass y Disney+ ESPN Knockout y Disney+ Disney+ Honduras UFC Fight Pass y Disney+ ESPN Knockout y Disney+ Disney+ Nicaragua UFC Fight Pass y Disney+ ESPN Knockout y Disney+ Disney+ Panamá UFC Fight Pass y Disney+ ESPN Knockout y Disney+ Disney+ Costa Rica UFC Fight Pass y Disney+ ESPN Knockout y Disney+ Disney+

Cartelera completa UFC 319: Du Plessis vs. Chimaev

La cartelera preliminar presenta algunos enfrentamientos interesantes el sábado. En particular, Aaron Pico debutará en la promoción al enfrentarse al gran prospecto Lerone Murphy en el evento coestelar. Pico ha sido considerado un luchador de gran talento desde antes de siquiera pisar una jaula.

El ex luchador de MMA de Bellator tuvo dificultades al principio de su carrera, ya que se enfrentó a luchadores de élite. Pero poco a poco fue encontrando su equilibrio y se acercaba a la contienda por el título antes de que PFL comprara Bellator y su carrera se estancara. Ahora, tiene la oportunidad de destacar en un puesto de primer nivel.

Tarjeta principal

Dricus Du Plessis contra Khamzat Chimaev; por el título de peso mediano de Du Plessis

Lerone Murphy vs. Aaron Pico; peso pluma

Geoff Neal contra Carlos Prates; peso welter

Jared Cannonier vs. Michael Page; peso mediano

Tim Elliott vs. Kai Asakura; peso mosca

Preliminares

King Green vs. Diego Ferreira; peso ligero

Gerald Meerschaert contra Michal Oleksiejczuk; peso medio

Jessica Andrade vs. Loopy Godínez; peso paja femenino

Chase Hooper vs. Alexander Hernández; peso ligero

Edson Barboza vs. Drakkar Klose; peso ligero

Bryan Battle contra Nursulton Ruziboev; peso ligero

Preliminares tempranos