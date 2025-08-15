La UFC regresa a la Ciudad de los Vientos el sábado por la noche con su último PPV. El evento principal es uno de los mejores enfrentamientos posibles, ya que el campeón de peso mediano Dricus Du Plessis busca defender su título contra Khamzat Chimaev, posiblemente la estrella más grande del deporte que nunca ha usado el oro. Todo se desarrollará este sábado 16 de agosto desde el United Center, en la ciudad de Chicago, a partir de las 18:00 ET / 15:00 PT. Conoce los horarios por país, qué canales de TV están disponibles, cartelera completa y dónde ver por señal streaming online desde Estados Unidos, España, México, Argentina, Colombia y otros países del mundo.
Du Plessis y Chimaev se mantienen invictos en 17 apariciones combinadas en la UFC. Sus trayectorias son opuestas. El peleador sudafricano es el campeón defensor, superando las expectativas en cada ocasión. Por su parte, el peleador ruso es el retador, a pesar de haber sido identificado inicialmente como un futuro campeón de la UFC.
Complicaciones de salud y fuertes cortes en el peso wélter retrasaron el ascenso de Chimaev. Durante ese tiempo, Du Plessis cobró como no favorito contra los excampeones Robert Whittaker, Sean Strickland e Israel Adesanya.
A qué hora ver UFC 319: Du Plessi vs. Chimaev EN VIVO desde Chicago
La cartelera principal está programada para comenzar a las 10 p. m. hora del Este. Y la pelea principal entre Du Plessis vs. Chimaev están programados para las 12:05 a. m. ET (domingo) aproximadamente, pero estos horarios están sujetos a cambios.
|Países
|Hora de inicio
|Hora de estelares
|Pelea estelar aproximada
|Estados Unidos
|6 pm ET / 3 pm PT
|10 pm ET / 7 pm PT
|11:30 pm ET / 8:30 pm PT
|México
|16:00
|20:00
|21:30
|Costa Rica
|16:00
|20:00
|21:30
|El Salvador
|16:00
|20:00
|21:30
|Nicaragua
|16:00
|20:00
|21:30
|Guatemala
|16:00
|20:00
|21:30
|Colombia
|17:00
|21:00
|22:30
|Perú
|17:00
|21:00
|22:30
|Ecuador
|17:00
|21:00
|22:30
|Panamá
|17:00
|21:00
|22:30
|Canadá
|18:00
|22:00
|23:30
|Haití
|18:00
|22:00
|23:30
|Cuba
|18:00
|22:00
|23:30
|Rep. Dominicana
|18:00
|22:00
|23:30
|Puerto Rico
|18:00
|22:00
|23:30
|Venezuela
|18:00
|22:00
|23:30
|Bolivia
|18:00
|22:00
|23:30
|Chile
|18:00
|22:00
|23:30
|Argentina
|19:00
|23:00
|24:30
|Brasil
|19:00
|23:00
|24:30
|Uruguay
|19:00
|23:00
|24:30
|Paraguay
|19:00
|23:00
|24:30
|Reino Unido
|23:00
|03:00 (20/07)
|04:30 (17/08)
|Irlanda
|23:00
|03:00 (20/07)
|04:30 (17/08)
|España
|00:00 (20/07)
|04:00 (20/07)
|05:30 (17/08)
|Alemania
|00:00 (20/07)
|04:00 (20/07)
|05:30 (17/08)
|Francia
|00:00 (20/07)
|04:00 (20/07)
|05:30 (17/08)
|Italia
|00:00 (20/07)
|04:00 (20/07)
|05:30 (17/08)
Dónde ver por TV y online, UFC 319: Du Plessis vs. Chimaev EN VIVO
La pelea de UFC 319 entre Du Plessis vs. Chimaev estará disponible en pago por evento en EE. UU. por ESPN+. Los suscriptores de ESPN+ pueden añadirlo a su plan mensual. El precio es de $79.99 adicionales a la suscripción mensual.
Podrás ver las peleas preliminares tempranas a las 6 p. m. en ESPN2, ESPN+ y UFC Fight Pass (las suscripciones están disponibles por $9.99 al mes), mientras que las peleas preliminares a las 8 p. m. ET estarán disponibles en ESPN y ESPN+, y el evento principal, que comienza a las 10 p. m. ET, estará solo en ESPN+ PPV.
Si vives en México, podrás disfrutar de las peleas de artes marciales mixtas por UFC Fight Pass y FOX Sports 2, con las preliminares, y FOX Sports Premium, con las estelares.
En el resto de países de Latinoamérica como Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá, podrás ver la pelea entre Holloway vs Porier en vivo online por la señal de UFC Fight Pass, ESPN Knockout y Disney+.
Finalmente, si estás en España, podrás seguir la cobertura de UFC 318 en vivo y streaming online por UFC Fight Pass y Eurosport por MAX; en Italia y Alemania, por UFC Fight Pass y DAZN; en el Reino Unido e Irlanda, por UFC Fight Pass, TNT Sports y Discovery+.
|Países
|P. Preliminares
|Preliminares
|Peleas estelares
|Estados Unidos
|FX, ESPN News, Disney+ y ESPN+
|FX, ESPN News, Disney+ y ESPN+
|ESPN+ PPV
|México
|UFC Fight Pass
|FOX Sports 2 y Amazon Prime Video
|FOX Sports Premium
|Reino Unido
|UFC Fight Pass
|UFC Fight Pass, TNT Sports y Discovery+
|TNT Sports y Discovery+
|España
|UFC Fight Pass
|MAX
|MAX y UFC LIVE con UFC Fight Pass
|Francia
|UFC Fight Pass
|RMC Sport
|RMC Sport
|Alemania
|UFC Fight Pass
|DAZN
|DAZN
|Italia
|UFC Fight Pass
|DAZN
|DAZN
|Irlanda
|UFC Fight Pass
|UFC Fight Pass, TNT Sports y Discovery+
|TNT Sports y Discovery+
|Puerto Rico
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Disney+
|Rep. Dominicana
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Disney+
|Argentina
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Disney+
|Chile
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Disney+
|Colombia
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Disney+
|Perú
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Disney+
|Ecuador
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Disney+
|Brasil
|UFC Fight Pass
|UFC Fight Pass
|UFC Fight Pass
|Paraguay
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Disney+
|Uruguay
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Disney+
|Venezuela
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Disney+
|Bolivia
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Disney+
|El Salvador
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Disney+
|Guatemala
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Disney+
|Honduras
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Disney+
|Nicaragua
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Disney+
|Panamá
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Disney+
|Costa Rica
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Disney+
Cartelera completa UFC 319: Du Plessis vs. Chimaev
La cartelera preliminar presenta algunos enfrentamientos interesantes el sábado. En particular, Aaron Pico debutará en la promoción al enfrentarse al gran prospecto Lerone Murphy en el evento coestelar. Pico ha sido considerado un luchador de gran talento desde antes de siquiera pisar una jaula.
El ex luchador de MMA de Bellator tuvo dificultades al principio de su carrera, ya que se enfrentó a luchadores de élite. Pero poco a poco fue encontrando su equilibrio y se acercaba a la contienda por el título antes de que PFL comprara Bellator y su carrera se estancara. Ahora, tiene la oportunidad de destacar en un puesto de primer nivel.
Tarjeta principal
- Dricus Du Plessis contra Khamzat Chimaev; por el título de peso mediano de Du Plessis
- Lerone Murphy vs. Aaron Pico; peso pluma
- Geoff Neal contra Carlos Prates; peso welter
- Jared Cannonier vs. Michael Page; peso mediano
- Tim Elliott vs. Kai Asakura; peso mosca
Preliminares
- King Green vs. Diego Ferreira; peso ligero
- Gerald Meerschaert contra Michal Oleksiejczuk; peso medio
- Jessica Andrade vs. Loopy Godínez; peso paja femenino
- Chase Hooper vs. Alexander Hernández; peso ligero
- Edson Barboza vs. Drakkar Klose; peso ligero
- Bryan Battle contra Nursulton Ruziboev; peso ligero
Preliminares tempranos
- Karine Silva vs. JJ Aldrich; peso mosca femenino