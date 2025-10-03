Hemos visto una temporada cargada de grandes revanchas en la UFC. Desde el duelo inicial en febrero, UFC 312: du Plessis vs. Strickland 2, hasta los emocionantes combates de verano, como UFC 316: Dvalishvili vs. O’Malley 2 y UFC 318: Holloway vs. Poirier 3. La acción no cesa, ya que la cuenta regresiva para el choque por el campeonato de peso semipesado entre Ankalaev y Pereira 2 en Las Vegas ha comenzado. La pelea será este sábado 4 de octubre desde el T-Mobile Arena de Las Vegas . Conoce los horarios por país, por qué canales de TV y dónde ver por streaming online.

La racha de Pereira como campeón de las 205 libras finalizó en marzo cuando Ankalaev lo superó profesionalmente por puntos. El enfrentamiento estuvo marcado por la controversia posterior: el brasileño mencionó una posible lesión, mientras que el equipo del peleador ruso acusó al veterano de 38 años de “engrasarse”.

A pesar de esta derrota, el historial de Pereira es notable; había conseguido el título vacante de peso semipesado en 2023 con un nocaut sobre Jiri Prochazka. Además, en 2024, no solo volvió a detener al excampeón checo, sino que también noqueó a Khalil Rountree Jr. y al excampeón Jamahal Hill.

¿A qué hora es la pelea UFC 320: Ankalaev vs. Pereira 2 en Estados Unidos?

Cartelera principal: 10 p. m. ET / 7 p. m. PT en ESPN+

Preliminares: 8 p. m. ET / 5 p. m. PT en ESPN , FX y ESPN+

Preliminares anticipadas: 6 p. m. ET / 3 p. m. PT en ESPN+ , FX y UFC Fight Pass

¿A qué hora empieza la pelea UFC 320 en Canadá?

Cartelera principal: 10 p. m. ET / 7 p. m. PT en PPV

Preliminares: 8 p. m. ET / 5 p. m. PT en Sportsnet y TVA Sports

Preliminares anticipadas: 6 p. m. ET / 3 p. m. PT en UFC Fight Pass

¿A qué hora pelea Ankalaev vs. Pereira 2 por UFC 320 en Reino Unido?

Cartelera principal: 3 a. m. BST (domingo) en TNT Sports y Discovery+

Preliminares: 1 a. m. BST (domingo) en UFC FIGHT PASS, TNT Sports y Discovery+

Preliminares anticipadas: 11 p. m. BST en UFC FIGHT PASS

En qué canal TV ver UFC 320: Ankalaev vs. Pereira 2 EN VIVO ONLINE

Conoce por qué canales de televisión y dónde ver online el evento UFC 320: Ankalaev vs. Pereira 2 en vivo y en directo este sábado 4 de octubre de 2025, desde el T-Mobile Arena de Las Vegas, Estados Unidos.

PAÍS CANALES TV / STREAMING ONLINE México Fox Sports Premium (TV y streaming) España Max (streaming) Estados Unidos ESPN (evento completo) Sudamérica (excepto Chile y Brasil) Disney+ (streaming), ESPN (TV, solo preliminares) Argentina Fox Sports 2 (TV, solo preliminares), Disney+ (streaming) Brasil UFC Fight Pass Francia y Suiza RMC Sport Alemania, Polonia, España, Suiza UFC PPV en UFC FIGHT PASS Italia Discovery+ Países Bajos HBO Max (Países Bajos) República Checa, Eslovaquia Nova Polonia Polsat Sport Dinamarca, Noruega y Suecia Viaplay Hungría NET4+

¿Quién pelea en UFC 320?

Conoce la cartelera completa el evento UFC 320: Ankalaev vs. Pereira 2 el sábado 4 de octubre de 2025.

Tarjeta principal:

Peso semipesado (título) Magomed Ankalaev contra Alex Pereira Peso gallo (título) Merab Dvalishvili contra Cory Sandhagen peso semipesado Jiri Prochazka contra Khalil Rountree Jr. Peso pluma Josh Emmett contra Youssef Zalal Peso medio Abusupiyan Magomedov contra Joe Pyfer

Preliminares:

Ateba Gautier contra Ozzy Díaz

Edmen Shahbazyan contra Andre Muniz

Chris Gutiérrez contra Farid Basharat

Daniel Zantos contra JooSang Yoo

Primeras preliminares: