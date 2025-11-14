Todo es más grande desde la Gran Manzana. UFC se traslada a Nueva York, exactamente al Madison Square Garden para UFC 322. Un par de superpeleas encabezan la cartelera con excampeones subiendo de peso en busca de la gloria en una segunda división. En el evento principal, Islam Makhachev sube de peso ligero a peso welter para desafiar a Jack Della Maddalena por el título de las 170 libras. En el coestelar, Weili Zhang sube de peso paja a peso mosca para enfrentarse a Valentina Shevchenko por la corona de las 125 libras. Esto sucederá el sábado 15 de noviembre de 2025 y aquí te explicamos los horarios, canales TV y dónde ver todas las peleas en vivo online desde Estados Unidos, España, Reino Unido, México y otros países del mundo.

Makhachev se ha consolidado como uno de los mejores pesos ligeros en la historia de la UFC, un logro que comparte con su mentor, Khabib Nurmagomedov. Después de establecer el récord de defensas de título en la división, ha decidido subir 15 libras para buscar un segundo campeonato divisional. De conseguir la victoria el sábado, igualaría la racha de 16 triunfos consecutivos de Anderson Silva, la más larga en la historia de la UFC.

En su camino está Della Maddalena (“JDM”), quien se hizo campeón tras su reciente victoria sobre Belal Muhammad. Este peleador ha permanecido invicto en la UFC desde su debut en 2022 y posee un estilo particular que podría complicar la estrategia de Makhachev.

Mira la transmisión del UFC 322: Della Maddalena — Machachev, este sábado 15 de noviembre desde el Madison Square Garden. (Foto: UFC) / Piero Hatto

Dónde ver Della Maddalena - Makhachev EN VIVO TV y Online desde Estados Unidos

Las preliminares tempranas comienzan a las 6 p. m. ET / 3 p. m. PT en ESPN+ y UFC FIGHT PASS. Las preliminares comienzan a las 8 p. m. ET / 5 p. m. PT en ESPN, ESPN 2 y ESPN+ en Estados Unidos, y la cartelera principal se transmitirá exclusivamente por ESPN+ PPV en Estados Unidos a las 10 p. m. ET / 7 p. m. PT.

Contenido Hora (ET/PT) Canal/Plataforma Cartelera Principal 22:00 ET / 19:00 PT ESPN+ Preliminares 20:00 ET / 17:00 PT ESPN News y ESPN+ Preliminares Tempranas 18:00 ET / 15:00 PT UFC Fight Pass

Dónde ver UFC 322: Della Maddalena - Makhachev EN VIVO desde Canadá

Contenido Hora (ET/PT) Canal/Plataforma Cartelera Principal 22:00 ET / 19:00 PT PPV Preliminares 20:00 ET / 17:00 PT Sportsnet y TVA Sports Preliminares Tempranas 18:00 ET / 15:00 PT UFC Fight Pass

Dónde ver y horarios de la pelea Della Maddalena - Makhachev en vivo desde Reino Unido e Irlanda

Contenido Hora (GMT) Canal/Plataforma Cartelera Principal 3:00 GMT (domingo) TNT Sports y Discovery+ Preliminares 1:00 GMT (domingo) UFC FIGHT PASS, TNT Sports y Discovery+ Preliminares Tempranas 23:00 GMT UFC FIGHT PASS

Dónde y a qué hora ver UFC 322: Della Maddalena - Makhachev EN VIVO ONLINE desde Europa Central

Conoce los horarios, canales de TV y dónde ver todas las pelea de UFC 322 protagonizada por Della Maddalena - Makhachev en el Madison Square de Nueva York en los países: República Checa, Dinamarca, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Países Bajos, Noruega, Polonia, España, Eslovaquia y Suecia.

Contenido Hora (CEST) Canal/Plataforma Cartelera Principal 4:00 (domingo) RMC Sport (Francia, Suiza [francófona]), UFC PPV en UFC FIGHT PASS (Alemania, Polonia, España, Suiza), DAZN (Alemania, Suiza [de habla alemana]), Discovery+ (Italia), HBO Max (Países Bajos), Max (España), Nova (República Checa, Eslovaquia), Polsat Sport (Polonia), Viaplay (Dinamarca, Noruega y Suecia), NET4+ (Hungría), UFC FIGHT PASS (Suiza). Preliminares 2:00 (domingo) UFC FIGHT PASS, Nova (República Checa), Discovery+ (Italia), RMC Sport (Francia), HBO Max (Países Bajos) y Max (España). Preliminares Tempranas 00:00 (domingo) UFC FIGHT PASS

En el evento principal del UFC 322, Jack Della Maddalena defenderá su título de peso welter contra el excampeón ligero Islam Makhachev. JDM acumula 18 victorias consecutivas, mientras que Makhachev suma 15 triunfos seguidos. | Crédito: ufcenespanol.com

Cartelera principal de UFC 322: Jack Della Maddalena vs Islam Makhachev

Estas son todas las peleas divididas en preliminares tempranas, preliminares y principal que sucederán este sábado 15 de noviembre desde el Madison Square Garden, ciudad de Nueva York.

Tarjeta principal:

Evento principal: Jack Della Maddalena vs Islam Makhachev

Jack Della Maddalena vs Islam Makhachev Combate coestelar: Valentina Shevchenko contra Zhang Weili

Valentina Shevchenko contra Zhang Weili Sean Brady contra Michael Morales

León Edwards contra Carlos Prates

Beneil Dariush contra Benoît Saint Denis

Preliminares:

Bo Nickal contra Rodolfo Vieira

Roman Kopylov contra Gregory Rodrigues

Erin Blanchfield contra Tracy Cortez

Malcolm Wellmaker contra Cody Haddon

Preliminares tempranas:

Kyle Daukaus contra Gerald Meerschaert

Pat Sabatini vs Chepe Mariscal

Angela Hill contra Fatima Kline

Baisangur Susurkaev contra Eric McConico

Viacheslav Borshchev contra Matheus Camilo