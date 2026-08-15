Los aficionados de las artes marciales mixtas no se pueden perder el UFC 330, que se realizará hoy sábado 15 de agosto en Xfinity Mobile Arena en Filadelfia, Pensilvania. La pelea que encabezará la cartelera es Makhachev vs. Garry por el título peso welter de la UFC. El evento se podrá ver en distintos países mediante plataformas de streaming y señales deportivas autorizadas, con horarios adaptados para Estados Unidos, México, España y el resto de Latinoamérica.

Dos títulos estarán en juego esta noche. Por la coestelar, Mackenzie Dern defenderá el campeonato peso paja ante Gillian Robertson. El combate que cerrará la noche es Islam Makhachev contra el irlandés Ian Machado Garry. Un duelo de pronóstico reservado, donde ambos peleadores indicaron que están en gran condición física para salir con el oro del octágono.

¿Qué canal transmite UFC 330: Makhachev vs. Garry EN VIVO? Guía de canales TV

País / Región Hora cartelera principal Canal TV / Streaming Estados Unidos (ET) 9:00 p.m. Paramount Plus y UFC Fight Pass Estados Unidos (PT) 6:00 p.m. Paramount Plus y UFC Fight Pass México 7:00 p.m. Paramount Plus Argentina 10:00 p.m. Paramount Plus Chile 10:00 p.m. Paramount Plus Perú 8:00 p.m. Paramount Plus Colombia 8:00 p.m. Paramount Plus Ecuador 8:00 p.m. Paramount Plus Uruguay 10:00 p.m. Paramount Plus Paraguay 10:00 p.m. Paramount Plus Venezuela 9:00 p.m. Paramount Plus Bolivia 9:00 p.m. Paramount Plus y UFC Fight Pass Brasil 10:00 p.m. Paramount Plus y UFC Fight Pass Guatemala 7:00 p.m. Paramount Plus El Salvador 7:00 p.m. Paramount Plus Honduras 7:00 p.m. Paramount Plus Nicaragua 7:00 p.m. Paramount Plus Costa Rica 7:00 p.m. Paramount Plus Panamá 8:00 p.m. Paramount Plus Puerto Rico 9:00 p.m. ET Paramount Plus República Dominicana 9:00 p.m. Paramount Plus y UFC Fight Pass España 3:00 a.m. (domingo) MAX y UFC Fight Pass Reino Unido 2:00 a.m. (domingo) TNT Sports Irlanda 2:00 a.m. (domingo) TNT Sports

¿Qué canal transmite UFC 330 en Estados Unidos?

Los aficionados estadounidenses podrán seguir la función completa mediante Paramount Plus, plataforma que ofrece acceso a las preliminares y a la cartelera principal. Además, UFC Fight Pass continuará disponible para quienes buscan contenido complementario, repeticiones y programación exclusiva relacionada con el evento.

FILADELFIA, PENSILVANIA (ESTADOS UNIDOS), 15/08/2026.- Resultado de la pelea entre Makhachev vs. Ian Garry de este sábado 15 de agosto por la estelar de UFC 330 que se realizará en la jaula de acero del Xfinity Mobile Arena en Filadelfia. FOTO creada por Gemini y UFC.COM.

¿Qué canal transmite UFC 330 en México?

En México, la cobertura oficial estará disponible mediante Paramount Plus, que transmitirá todas las peleas de la noche, incluyendo el esperado combate entre Makhachev vs. Garry.

¿Dónde ver UFC 330 EN DIRECTO desde España?

La transmisión para España estará a cargo de MAX, plataforma que concentra gran parte de la oferta deportiva internacional en el país. Los aficionados también podrán complementar la experiencia mediante UFC Fight Pass.

¿Qué canal transmite UFC 330 en Latinoamérica?

Los seguidores de Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Venezuela y otros países de la región podrán seguir la cartelera completa mediante Paramount Plus, que mantiene los derechos de transmisión para la mayor parte del mercado latinoamericano.

¿A qué hora pelea Islam Makhachev vs. Ian Machado por el UFC 330?

La pelea principal del UFC 330: Makhachev vs. Machado está prevista para iniciar aproximadamente en los siguientes horarios:

País / Región Hora aproximada México 9:30 p.m. Estados Unidos (ET) 11:30 p.m. Estados Unidos (CT) 10:30 p.m. Estados Unidos (MT) 9:30 p.m. Estados Unidos (PT) 8:30 p.m. Colombia 10:30 p.m. Perú 10:30 p.m. Ecuador 10:30 p.m. Chile 11:30 p.m. Argentina 12:30 a.m. Uruguay 12:30 a.m. Paraguay 12:30 a.m. Brasil 12:30 a.m. España 5:30 a.m.

Los horarios pueden modificarse dependiendo de la duración de los combates anteriores.

Cartelera principal del UFC 330: Makhachev vs. Garry

Islam Makhachev (c) vs. Ian Machado Garry - Título de peso wélter

Mackenzie Dern (c) vs. Gillian Robertson - Título de peso paja

Mansur Abdul-Malik vs. Dustin Stoltzfus

Edson Barboza vs. Esteban Ribovics

Cartelera preliminar UFC 330

Joel Álvarez vs. Chidi Njokuani - Peso wélter

Jalin Turner vs. Kauê Fernandes - Peso pactado

Donte Johnson vs. Eric Mcconico - Peso medio

Vicente Luque vs. Tresean Gore - Peso medio

Primeras preliminares UFC 330

Rafael Tobias vs. Lucas Fernando - Peso semipesado

Neil Magny vs. Ramiz Brahimaj - Peso wélter

Jeremiah Wells vs. Myktybek Orolbai - Peso wélter

FAQ: Preguntas frecuentes sobre UFC 330: Makhachev vs. Garry

¿Qué canal transmite UFC 330 en Estados Unidos?

Paramount Plus y UFC Fight Pass.

¿Qué canal transmite UFC 330 en México?

Paramount Plus.

¿Dónde ver Makhachev vs. Garry en España?

MAX y UFC Fight Pass.

¿A qué hora pelea Makhachev vs. Garry?

La pelea principal está prevista para comenzar alrededor de las 11:30 p.m. ET y 9:30 p.m. de México.

Sigue en vivo y en directo todos los resultados de la cartelera del UFC 330 y la pelea estelar Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry este sábado 15 de agosto en el octágono del Xfinity Mobile Arena de Filadelfia, Pensilvania. La transmisión del evento estará a cargo de Paramount Plus (Estados Unidos, México y Latinoamérica), HBO MAX (España) y UFC Fight Pass (VIDEO: UFC.COM / YOUTUBE UFC)