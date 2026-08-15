Jesús Yupanqui
Jesús Yupanqui

Los aficionados de las artes marciales mixtas no se pueden perder el , que se realizará hoy sábado 15 de agosto en Xfinity Mobile Arena en Filadelfia, Pensilvania. La pelea que encabezará la cartelera es Makhachev vs. Garry por el título peso welter de la UFC. El evento se podrá ver en distintos países mediante plataformas de streaming y señales deportivas autorizadas, con horarios adaptados para Estados Unidos, México, España y el resto de Latinoamérica.

Dos títulos estarán en juego esta noche. Por la coestelar, Mackenzie Dern defenderá el campeonato peso paja ante Gillian Robertson. El combate que cerrará la noche es Islam Makhachev contra el irlandés Ian Machado Garry. Un duelo de pronóstico reservado, donde ambos peleadores indicaron que están en gran condición física para salir con el oro del octágono.

¿Qué canal transmite UFC 330: Makhachev vs. Garry EN VIVO? Guía de canales TV

País / RegiónHora cartelera principalCanal TV / Streaming
Estados Unidos (ET)9:00 p.m.Paramount Plus y UFC Fight Pass
Estados Unidos (PT)6:00 p.m.Paramount Plus y UFC Fight Pass
México7:00 p.m.Paramount Plus
Argentina10:00 p.m.Paramount Plus
Chile10:00 p.m.Paramount Plus
Perú8:00 p.m.Paramount Plus
Colombia8:00 p.m.Paramount Plus
Ecuador8:00 p.m.Paramount Plus
Uruguay10:00 p.m.Paramount Plus
Paraguay10:00 p.m.Paramount Plus
Venezuela9:00 p.m.Paramount Plus
Bolivia9:00 p.m.Paramount Plus y UFC Fight Pass
Brasil10:00 p.m.Paramount Plus y UFC Fight Pass
Guatemala7:00 p.m.Paramount Plus
El Salvador7:00 p.m.Paramount Plus
Honduras7:00 p.m.Paramount Plus
Nicaragua7:00 p.m.Paramount Plus
Costa Rica7:00 p.m.Paramount Plus
Panamá8:00 p.m.Paramount Plus
Puerto Rico9:00 p.m. ETParamount Plus
República Dominicana9:00 p.m.Paramount Plus y UFC Fight Pass
España3:00 a.m. (domingo)MAX y UFC Fight Pass
Reino Unido2:00 a.m. (domingo)TNT Sports
Irlanda2:00 a.m. (domingo)TNT Sports

¿Qué canal transmite UFC 330 en Estados Unidos?

Los aficionados estadounidenses podrán seguir la función completa mediante Paramount Plus, plataforma que ofrece acceso a las preliminares y a la cartelera principal. Además, UFC Fight Pass continuará disponible para quienes buscan contenido complementario, repeticiones y programación exclusiva relacionada con el evento.

FILADELFIA, PENSILVANIA (ESTADOS UNIDOS), 15/08/2026.- Resultado de la pelea entre Makhachev vs. Ian Garry de este sábado 15 de agosto por la estelar de UFC 330 que se realizará en la jaula de acero del Xfinity Mobile Arena en Filadelfia. FOTO creada por Gemini y UFC.COM.
FILADELFIA, PENSILVANIA (ESTADOS UNIDOS), 15/08/2026.- Resultado de la pelea entre Makhachev vs. Ian Garry de este sábado 15 de agosto por la estelar de UFC 330 que se realizará en la jaula de acero del Xfinity Mobile Arena en Filadelfia. FOTO creada por Gemini y UFC.COM.

¿Qué canal transmite UFC 330 en México?

En México, la cobertura oficial estará disponible mediante Paramount Plus, que transmitirá todas las peleas de la noche, incluyendo el esperado combate entre Makhachev vs. Garry.

¿Dónde ver UFC 330 EN DIRECTO desde España?

La transmisión para España estará a cargo de MAX, plataforma que concentra gran parte de la oferta deportiva internacional en el país. Los aficionados también podrán complementar la experiencia mediante UFC Fight Pass.

¿Qué canal transmite UFC 330 en Latinoamérica?

Los seguidores de Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Venezuela y otros países de la región podrán seguir la cartelera completa mediante Paramount Plus, que mantiene los derechos de transmisión para la mayor parte del mercado latinoamericano.

¿A qué hora pelea Islam Makhachev vs. Ian Machado por el UFC 330?

La pelea principal del UFC 330: Makhachev vs. Machado está prevista para iniciar aproximadamente en los siguientes horarios:

País / RegiónHora aproximada
México9:30 p.m.
Estados Unidos (ET)11:30 p.m.
Estados Unidos (CT)10:30 p.m.
Estados Unidos (MT)9:30 p.m.
Estados Unidos (PT)8:30 p.m.
Colombia10:30 p.m.
Perú10:30 p.m.
Ecuador10:30 p.m.
Chile11:30 p.m.
Argentina12:30 a.m.
Uruguay12:30 a.m.
Paraguay12:30 a.m.
Brasil12:30 a.m.
España5:30 a.m.

Los horarios pueden modificarse dependiendo de la duración de los combates anteriores.

Cartelera principal del UFC 330: Makhachev vs. Garry

  • Islam Makhachev (c) vs. Ian Machado Garry - Título de peso wélter
  • Mackenzie Dern (c) vs. Gillian Robertson - Título de peso paja
  • Mansur Abdul-Malik vs. Dustin Stoltzfus
  • Edson Barboza vs. Esteban Ribovics

Cartelera preliminar UFC 330

  • Joel Álvarez vs. Chidi Njokuani - Peso wélter
  • Jalin Turner vs. Kauê Fernandes - Peso pactado
  • Donte Johnson vs. Eric Mcconico - Peso medio
  • Vicente Luque vs. Tresean Gore - Peso medio

Primeras preliminares UFC 330

  • Rafael Tobias vs. Lucas Fernando - Peso semipesado
  • Neil Magny vs. Ramiz Brahimaj - Peso wélter
  • Jeremiah Wells vs. Myktybek Orolbai - Peso wélter

FAQ: Preguntas frecuentes sobre UFC 330: Makhachev vs. Garry

¿Qué canal transmite UFC 330 en Estados Unidos?

Paramount Plus y UFC Fight Pass.

¿Qué canal transmite UFC 330 en México?

Paramount Plus.

¿Dónde ver Makhachev vs. Garry en España?

MAX y UFC Fight Pass.

¿A qué hora pelea Makhachev vs. Garry?

La pelea principal está prevista para comenzar alrededor de las 11:30 p.m. ET y 9:30 p.m. de México.

PARAMOUNT PLUS y HBO MAX EN VIVO — ver pelea del UFC 330: Makhachev vs. Machado Garry EN DIRECTO | VIDEO
Sigue en vivo y en directo todos los resultados de la cartelera del UFC 330 y la pelea estelar Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry este sábado 15 de agosto en el octágono del Xfinity Mobile Arena de Filadelfia, Pensilvania. La transmisión del evento estará a cargo de Paramount Plus (Estados Unidos, México y Latinoamérica), HBO MAX (España) y UFC Fight Pass (VIDEO: UFC.COM / YOUTUBE UFC)
SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

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