UFC 323 se presenta como el gran cierre de la temporada 2025 en el T-Mobile Arena de Las Vegas, con el combate estelar entre el campeón georgiano Merab Dvalishvili y el ex monarca Petr Yan en la cima de la división de peso gallo. El evento de MMA, que se llevará a cabo este sábado 6 de diciembre (10 p.m. ET / 7p.m. PT) , promete una cartelera de alto ritmo con varias peleas en categorías ligeras, destacando que cuatro de los combates principales se disputan en las divisiones de 135 libras y por debajo. El duelo entre Dvalishvili y Yan llega como una revancha cargada de historia, después de que el georgiano ya venciera al ruso en marzo de 2023 en Las Vegas.

Merab Dvalishvili llega como una de las figuras más singulares del UFC, conocido por su ritmo incesante, presión constante y resistencia fuera de lo común. Tras unos inicios complicados, encadenó una racha de 14 victorias que lo llevó a convertirse en campeón y en uno de los nombres más respetados de la historia del peso gallo. Su consagración llegó al dominar a Petr Yan con números récord de intentos de derribo y volumen de golpes, antes de conquistar el título frente a Sean O’Malley y defenderlo con actuaciones tácticamente maduras ante Henry Cejudo y en la revancha con el propio O’Malley.

El año 2025 ha sido especialmente histórico para Merab, con triunfos sobre Umar Nurmagomedov, una nueva victoria ante Sean O’Malley y un sólido desempeño frente a Cory Sandhagen. Solo dos meses después de superar a Sandhagen, vuelve al octágono buscando una cuarta defensa titular en el mismo año, algo nunca antes logrado en la historia de la categoría gallo del UFC. Esta ambición lo coloca como candidato principal a “Peleador del Año” y refuerza la narrativa de un campeón en su máximo nivel, que mejora combate tras combate.

Petr Yan, por su parte, llega con la misión de demostrar que su era no ha terminado, tras haber sido considerado hace poco el futuro dominante de la división gracias a victorias como la obtenida frente a José Aldo. Su trayectoria se vio trastocada por la descalificación ante Aljamain Sterling y posteriores derrotas ajustadas, incluida la sufrida en su primer duelo con Dvalishvili, pero un retorno con victorias sólidas lo ha devuelto a la cima. La gran incógnita es si podrá soportar el ritmo todavía más amenazante de Merab, sabiendo que solo un combate perfecto y la capacidad de castigar en los intercambios de pie podrían permitirle recuperar el cinturón en esta cita por legado y grandeza.

¿Dónde ver UFC 323: Dvalishvili vs. Yan 2 EN VIVO por TV y Streaming?

En Estados Unidos, la transmisión oficial del UFC 323: Dvalishvili vs. Yan 2 estará disponible exclusivamente por ESPN+ (ahora integrado en ESPN Select) mediante pago por evento (PPV). El precio es de $79.99 para suscriptores activos y $134.98 para nuevos usuarios que opten por el paquete que incluye la suscripción anual al servicio.

Además, el servicio ESPN+ se renombró oficialmente como ESPN Select el pasado 21 de octubre de 2025, con los siguientes ajustes:

Suscripción mensual: $12.99

$12.99 Suscripción anual: $129.99

$129.99 Estos valores no alteran el precio del PPV individual de UFC, que sigue siendo de $79.99.

¿Cómo mirar UFC 323: Dvalishvili vs. Yan 2 EN VIVO desde México?

En México, el evento principal de UFC 323 se podrá ver por FOX Sports Premium, mientras que las peleas preliminares estarán disponibles en FOX Sports 2. Para el resto de Latinoamérica, la cartelera estelar, incluyendo el esperado choque entre Merab Dvalishvili y Petr Yan, será televisada por Disney+ mediante la señal de ESPN Knockout. De esta forma, los fanáticos podrán seguir toda la acción en vivo desde Abu Dhabi sin perder ningún detalle de la noche.​

¿Cómo ver UFC 323: Dvalishvili vs. Yan 2 EN VIVO desde España?

Si te encuentras en España, debes adquirir el servicio streaming de MAX para poder mirar el UFC 323: Dvalishvili vs. Yan 2. Recuerda que existen dos planes disponibles: Estándar (9.99€) y Premium (€13.99).

En el Reino Unido e Irlanda, podrás seguir las peleas del UFC:323 por TNT Sports y Discovery+.

Estados Unidos – ESPN+ (PPV), Disney+, ESPN News, FX, y UFC Fight Pass

México – FOX Sports Premium, FOX Sports 2, Amazon Prime Video y UFC Fight Pass

España – MAX y UFC Fight Pass

Reino Unido e Irlanda – TNT Sports, Discovery+ y UFC Fight Pass

Latinoamérica – Disney+, ESPN Knockout y ESPN

Canadá – UFC Fight Pass, Sportsnet+, Rogers, Telus, Bell, Indigo, Eastlink, Cogeco, SaskTel, DAZN, Rumble, TVA Sports y YouTube

Australia – Main Event on Foxtel, Kayo Sports, UFC Fight Pass y ESPN

¿A qué hora es la pelea del UFC 323: Dvalishvili vs. Yan 2? Horarios en el mundo

Países Hora de inicio Hora de estelares Estados Unidos 8 p.m. ET / 5 p.m. PT 10 p.m. ET / 7 p.m. PT México 19:00 21:00 Costa Rica 19:00 21:00 El Salvador 19:00 21:00 Nicaragua 19:00 21:00 Guatemala 19:00 21:00 Colombia 20:00 22:00 Perú 20:00 22:00 Ecuador 20:00 22:00 Panamá 20:00 22:00 Canadá 20:00 22:00 Haití 20:00 22:00 Cuba 20:00 22:00 Rep. Dominicana 21:00 23:00 Puerto Rico 21:00 23:00 Venezuela 21:00 23:00 Bolivia 21:00 23:00 Chile 22:00 00:00 (16/11) Argentina 22:00 00:00 (16/11) Brasil 22:00 00:00 (16/11) Uruguay 22:00 00:00 (16/11) Paraguay 22:00 00:00 (16/11) Reino Unido 01:00 (07/12) 03:00 (07/12) Irlanda 01:00 (07/12) 03:00 (07/12) España 02:00 (07/12) 04:00 (07/12) Alemania 02:00 (07/12)) 04:00 (07/12) Francia 02:00 (07/12) 04:00 (07/12) Italia 02:00 (07/12) 04:00 (07/12)

Cartelera completa del UFC 323: Dvalishvili vs. Yan 2

Cartelera principal (Inicio 10 p.m. ET / 7 p.m. PT - ESPN+ PPV)

Peso gallo — Merab Dvalishvili (c) vs. Petr Yan - Campeonato peso gallo

Peso mosca — Alexandre Pantoja (c) vs. Joshua Van - Campeonato peso mosca

Peso mosca — Brandon Moreno vs. Tatsuro Taira

Peso gallo — Henry Cejudo vs. Payton Talbott

Peso semipesado — Jan Blachowicz vs. Bogdan Guskov

Cartelera preliminar (Inicio 8 p.m. ET / 5 p.m. PT - ESPN+ y UFC Fight Pass)

Peso medio — Marvin Vettori vs. Brunno Ferreira

Peso ligero — Edson Barboza vs. Jalin Turner

Peso semipesado — Ibo Aslan vs. Iwo Baraniewski

Peso medio — Mansur Abdul-Malik vs. Antonio Trocoli

Peso pluma — Muhammad Naimov vs. Mairon Santos

Peso ligero — Grant Dawson vs. Manuel Torres

Peso ligero — Terrance McKinney vs. Chris Duncan

Peso mosca femenino — Maycee Barber vs. Karine Silva

Peso ligero — Fares Ziam vs. Nazim Sadykhov