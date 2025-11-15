La atmósfera del Madison Square Garden promete encenderse este sábado 15 de noviembre de 2025, cuando la UFC 322 congregue a las máximas figuras de las artes marciales mixtas en una noche cargada de emoción y combates decisivos. Della Maddalena frente a Islam Makhachev, Valentina Shevchenko contra Weili Zhang y otros duelos estelares formarán parte de una cartelera imperdible que comenzará a las 10 p.m. ET (7 p.m. PT) . El evento se transmitirá en exclusiva por ESPN Select PPV (USA), FOX Sports Premium (México), ESPN KnockOut y Disney Plus (Latinoamérica) y MAX (España), consolidando a Nueva York como el epicentro mundial del combate.

El combate estelar enfrentará al australiano Jack Della Maddalena, actual monarca del peso welter, contra Islam Makhachev, quien busca añadir un segundo cinturón a su legado tras hacerse historia en peso ligero. Ambos llegan en la cúspide de sus carreras y prometen una contienda que pondrá a prueba la resistencia, el golpeo y la técnica en el octágono. La presión recae especialmente sobre Della Maddalena, que deberá demostrar su dominio ante el incansable grappling del ruso.​

El evento coestelar se viste de gala con la defensa del título mundial de peso mosca femenino por parte de Valentina Shevchenko, considerada una de las mejores libra por libra de la historia. La kirguisa-peruana expone su cinturón en una esperada batalla contra Weili Zhang, excampeona de peso paja que dejó vacante su título para buscar la gloria en la división superior. Zhang intentará destronar a ‘The Bullet’ y convertirse en doble campeona, desafiando la técnica y el temple forjado por la campeona a lo largo de nueve exitosas defensas.​

Completan la cartelera principal los duelos entre Sean Brady y Michael Morales en peso welter, Leon Edwards ante Carlos Prates, y Beneil Dariush enfrentando a Benoît Saint Denis en peso ligero. Cada enfrentamiento representa un cruce de estilos y estrategias que pueden alterar el mapa de contendientes en la clasificación de la UFC, situando a estos atletas en el radar mundial.​

Las preliminares no desentonan, con talentos emergentes y veteranos buscando resaltar en la noche neoyorquina. Bo Nickal y Rodolfo Vieira prometen acción en peso medio, Roman Kopylov desafía a Gregory Rodrigues, mientras en peso mosca femenino Erin Blanchfield buscará avanzar ante Tracy Cortez.

¿Dónde ver UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev EN VIVO por TV y Streaming?

En Estados Unidos, la transmisión oficial del UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev estará disponible exclusivamente por ESPN+ (ahora integrado en ESPN Select) mediante pago por evento (PPV). El precio es de $79.99 para suscriptores activos y $134.98 para nuevos usuarios que opten por el paquete que incluye la suscripción anual al servicio.

Además, el servicio ESPN+ se renombró oficialmente como ESPN Select el pasado 21 de octubre de 2025, con los siguientes ajustes:

Suscripción mensual: $12.99

$12.99 Suscripción anual: $129.99

$129.99 Estos valores no alteran el precio del PPV individual de UFC, que sigue siendo de $79.99.

¿Cómo mirar UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev EN VIVO desde México?

En México, el evento principal de UFC 322 se podrá ver por FOX Sports Premium, mientras que las peleas preliminares estarán disponibles en FOX Sports 2. Para el resto de Latinoamérica, la cartelera estelar, incluyendo el esperado choque entre Della Maddalena e Islam Makhachev, será televisada por Disney+ mediante la señal de ESPN Knockout. De esta forma, los fanáticos podrán seguir toda la acción en vivo desde Abu Dhabi sin perder ningún detalle de la noche.​

¿Cómo ver UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev EN VIVO desde España?

Si te encuentras en España, debes adquirir el servicio streaming de MAX para poder mirar el UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev. Recuerda que existen dos planes disponibles: Estándar (9.99€) y Premium (€13.99).

En el Reino Unido e Irlanda, podrás seguir las peleas del UFC:321 por TNT Sports y Discovery+.

Estados Unidos – ESPN+ (PPV), Disney+, ESPN News, FX, y UFC Fight Pass

México – FOX Sports Premium, FOX Sports 2, Amazon Prime Video y UFC Fight Pass

España – MAX y UFC Fight Pass

Reino Unido e Irlanda – TNT Sports, Discovery+ y UFC Fight Pass

Latinoamérica – Disney+, ESPN Knockout y ESPN

Canadá – UFC Fight Pass, Sportsnet+, Rogers, Telus, Bell, Indigo, Eastlink, Cogeco, SaskTel, DAZN, Rumble, TVA Sports y YouTube

Australia – Main Event on Foxtel, Kayo Sports, UFC Fight Pass y ESPN

¿A qué hora es la pelea del UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev? Horarios en el mundo

Países Hora de inicio Hora de estelares Estados Unidos 8 p.m. ET / 5 p.m. PT 10 p.m. ET / 7 p.m. PT México 19:00 21:00 Costa Rica 19:00 21:00 El Salvador 19:00 21:00 Nicaragua 19:00 21:00 Guatemala 19:00 21:00 Colombia 20:00 22:00 Perú 20:00 22:00 Ecuador 20:00 22:00 Panamá 20:00 22:00 Canadá 20:00 22:00 Haití 20:00 22:00 Cuba 20:00 22:00 Rep. Dominicana 21:00 23:00 Puerto Rico 21:00 23:00 Venezuela 21:00 23:00 Bolivia 21:00 23:00 Chile 22:00 00:00 (16/11) Argentina 22:00 00:00 (16/11) Brasil 22:00 00:00 (16/11) Uruguay 22:00 00:00 (16/11) Paraguay 22:00 00:00 (16/11) Reino Unido 01:00 (16/11) 03:00 (16/11) Irlanda 01:00 (16/11) 03:00 (16/11) España 02:00 (16/11) 04:00 (16/11) Alemania 02:00 (16/11) 04:00 (16/11) Francia 02:00 (16/11) 04:00 (16/11) Italia 02:00 (16/11) 04:00 (16/11)

Cartelera completa del UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev

Cartelera principal (Inicio 10 p.m. ET / 7 p.m. PT - ESPN+ PPV)

Peso wélter — Jack Della Maddalena vs Islam Makhachev (por el título mundial)

Peso mosca femenino — Valentina Shevchenko vs Zhang Weili (por el título mundial)

Peso wélter — Sean Brady vs Michael Morales

Peso wélter — Leon Edwards vs Carlos Prates

Peso ligero (catchweight) — Beneil Dariush vs Benoît Saint-Denis

Cartelera preliminar (Inicio 8 p.m. ET / 5 p.m. PT - ESPN+ y UFC Fight Pass)

Peso medio — Bo Nickal vs Rodolfo Vieira

Peso medio — Roman Kopylov vs Gregory Rodrigues

Peso mosca femenino — Erin Blanchfield vs Tracy Cortez

Peso pluma — Malcolm Wellmaker vs Ethyn Ewing

Peso medio — Kyle Daukaus vs Gerald Meerschaert

Peso pluma — Pat Sabatini vs Chepe Mariscal

Peso paja femenino — Angela Hill vs Fatima Kline

Peso medio — Baisangur Susurkaev vs Eric McConico

Peso ligero — Viacheslav Borshchev vs Matheus Camilo