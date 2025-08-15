El excampeón de la categoría peso wélter, el sudafricano Dricus Du Plessis (23-2-0), realizará su tercera defensa del cinturón de peso mediano ante Khamzat Chimaev (14-0-0) en el combate estelar del UFC 319, que se llevará a cabo este sábado 16 de agosto a las 10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT en la jaula de acero del United Center, en Chicago, Illinois (EE. UU.).

Apodado Stillknocks y con 31 años de edad, Du Plessis llega con una impresionante racha de once victorias consecutivas, incluyendo dos defensas exitosas del título de peso mediano: primero ante Israel Adesanya (UFC 305) y luego en la revancha contra Sean Strickland (UFC 312), el hombre que previamente ostentaba el cinturón.

Por su parte, Chimaev se mantiene invicto desde su debut como profesional, acumulando 14 victorias sin derrotas. Sus más recientes triunfos en UFC fueron frente a Robert Whittaker y Kamaru Usman, confirmando su estatus como una de las amenazas más peligrosas de la división.

Con estos antecedentes, resulta difícil señalar a un claro favorito entre Du Plessis y Chimaev. Lo que sí parece seguro es que el ruso representa un serio desafío para el reinado del sudafricano. ¿Quién se llevará la victoria en el UFC 319?

¿Dónde ver UFC 319: Du Plessis vs. Chimaev EN VIVO por TV y Streaming?

La transmisión oficial de todas las peleas del UFC 319: Du Plessis vs. Chimaev en los Estados Unidos estarán a cargo de ESPN+ vía PPV por un precio de $79.9 para suscriptores activos y $134.98 para los nuevos suscriptores que elijan el plan anual.

¿Cómo mirar UFC 319: Du Plessis vs. Chimaev EN VIVO desde México?

En México, el main card será televisado por FOX Sports Premium; las peleas preliminares se verán por FOX Sports 2. Por otro lado, Disney+ se encargará de televisar las estelares del UFC 319 con la señal de ESPN Knockout en los países de Latinoamérica. Así podrás seguir el combate entre Dricus Du Plessis y Khamzat Chimaev.

¿Cómo ver UFC 319: Du Plessis vs. Chimaev EN VIVO desde España?

Si te encuentras en España, debes adquirir el servicio streaming de MAX para poder mirar el UFC 319: Du Plessis vs. Chimaev. Recuerda que existen dos planes disponibles: Estándar (9.99€) y Premium (€13.99).

En el Reino Unido e Irlanda, podrás seguir las peleas del UFC:319 por TNT Sports y Discovery+.

Estados Unidos – ESPN+ (PPV), Disney+, ESPN News, FX, y UFC Fight Pass

México – FOX Sports Premium, FOX Sports 2, Amazon Prime Video y UFC Fight Pass

España – MAX y UFC Fight Pass

Reino Unido e Irlanda – TNT Sports, Discovery+ y UFC Fight Pass

Latinoamérica – Disney+, ESPN Knockout y ESPN

Canadá – UFC Fight Pass, Sportsnet+, Rogers, Telus, Bell, Indigo, Eastlink, Cogeco, SaskTel, DAZN, Rumble, TVA Sports y YouTube

Australia – Main Event on Foxtel, Kayo Sports, UFC Fight Pass y ESPN

¿A qué hora es la pelea del UFC 319: Du Plessis vs. Chimaev? Horarios en el mundo

Países Hora de inicio Hora de estelares Estados Unidos 6 pm ET / 3 pm PT 10 pm ET / 7 pm PT México 16:00 20:00 Costa Rica 16:00 20:00 El Salvador 16:00 20:00 Nicaragua 16:00 20:00 Guatemala 16:00 20:00 Colombia 17:00 21:00 Perú 17:00 21:00 Ecuador 17:00 21:00 Panamá 17:00 21:00 Canadá 18:00 22:00 Haití 18:00 22:00 Cuba 18:00 22:00 Rep. Dominicana 18:00 22:00 Puerto Rico 18:00 22:00 Venezuela 18:00 22:00 Bolivia 18:00 22:00 Chile 18:00 22:00 Argentina 19:00 23:00 Brasil 19:00 23:00 Uruguay 19:00 23:00 Paraguay 19:00 23:00 Reino Unido 23:00 03:00 (28/06) Irlanda 23:00 03:00 (28/06) España 00:00 (28/06) 04:00 (28/06) Alemania 00:00 (28/06) 04:00 (28/06) Francia 00:00 (28/06) 04:00 (28/06) Italia 00:00 (28/06) 04:00 (28/06)

Cartelera de las peleas del UFC 319: Du Plessis vs. Chimaev

Principal ESPN+ PPV, 10 p.m. ET

Campeonato de peso mediano: Dricus Du Plessis vs. Khamzat Chimaev

Peso pluma: Lerone Murphy vs. Aaron Pico

Peso wélter: Geoff Neal vs. Carlos Prates

Peso mediano: Jared Cannonier vs. Michael Page

Peso mosca: Tim Elliott vs. Kai Asakura

Preliminares ESPN Deportes/ESPN+/Disney+, 8 p.m. ET

Peso ligero: Bobby Green vs. Diego Ferreira

Peso mediano: Gerald Meerschaert vs. Michal Oleksiejczuk

Peso paja: Jessica Andrade vs. Loopy Godínez

Peso ligero: Chase Hooper vs. Alexander Hernandez

Preliminares iniciales ESPN Deportes/ESPN+/Disney+, 6 p.m. ET

Peso ligero: Edson Barboza vs. Drakkar Klose

Peso mediano: Bryan Battle vs. Nursulton Ruziboev

Peso mosca: Karine Silva vs. JJ Aldrich