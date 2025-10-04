Magomed Ankalaev y Alex Pereira volverán a verse las caras este sábado 4 de octubre de 2025 en el T-Mobile Arena de Las Vegas, en lo que promete ser una de las revanchas más esperadas del año. El combate estelar de UFC 320 pondrá nuevamente en juego el cinturón de peso semipesado, tras lo ocurrido en marzo pasado, cuando el ruso sorprendió al mundo arrebatándole el título al brasileño con un dominio sólido en UFC 313.
Ahora, Pereira —quien ya fue campeón de peso mediano y semipesado— buscará recuperar el cinturón en lo que podría ser su última gran oportunidad en las 205 libras. Del otro lado, Ankalaev intentará confirmar que su reinado no fue casualidad y que su striking puede volver a imponerse frente a uno de los peleadores más explosivos de la compañía.
¿A qué hora ver UFC 320: Ankalaev vs. Pereira 2 EN VIVO?
La cartelera de UFC 320 tendrá tres etapas: preliminares anticipadas, preliminares y la cartelera principal. La pelea estelar está prevista para el cierre de la velada.
Horarios por país:
- México (CDMX): 20:00 (cartelera principal) | 22:20 (Ankalaev vs. Pereira 2)
- Estados Unidos (ET): 22:00 (cartelera principal) | 00:20 (Ankalaev vs. Pereira 2)
- Estados Unidos (PT): 19:00 (cartelera principal) | 21:20 (Ankalaev vs. Pereira 2)
- Argentina: 23:00 (cartelera principal) | 01:20 (Ankalaev vs. Pereira 2)
- España: 04:00 (domingo 5 de octubre, cartelera principal) | 06:20 (Ankalaev vs. Pereira 2)
¿Dónde ver UFC 320 EN VIVO por TV y streaming?
La transmisión de UFC 320 estará disponible a través de diferentes señales según el país:
- México: Fox Sports Premium (TV y streaming)
- Estados Unidos: ESPN / ESPN+ (evento completo)
- España: Max (streaming)
- Argentina: Fox Sports 2 (preliminares), Disney+ (evento completo)
- Sudamérica (excepto Chile y Brasil): Disney+ (streaming), ESPN (solo preliminares)
- Brasil: UFC Fight Pass
Cartelera completa de UFC 320
Cartelera principal
- Peso semipesado (título): Magomed Ankalaev vs. Alex Pereira
- Peso gallo (título): Merab Dvalishvili vs. Cory Sandhagen
- Peso semipesado: Jiri Prochazka vs. Khalil Rountree Jr.
- Peso pluma: Josh Emmett vs. Youssef Zalal
- Peso medio: Abusupiyan Magomedov vs. Joe Pyfer
Preliminares
- Ateba Gautier vs. Ozzy Díaz
- Edmen Shahbazyan vs. Andre Muniz
- Chris Gutiérrez vs. Farid Basharat
- Daniel Zantos vs. JooSang Yoo
Preliminares iniciales
- Macy Chiasson vs. Yana Santos
- Patchy Mix vs. Jakub Wiklacz
- Punahele Soriano vs. Nikolay Veretennikov
- Ramiz Brahimaj vs. Austin Vanderford
- Verónica Hardy vs. Brogan Walker
Lo que está en juego en Ankalaev vs. Pereira 2
El primer duelo dejó mucha controversia: Pereira alegó una lesión, mientras que el equipo de Ankalaev lo acusó de “engrasarse”. Más allá de eso, el ruso demostró superioridad en el striking y terminó con la racha del brasileño.
Pereira, de 38 años, ha sido uno de los peleadores más dominantes de la última década, con nocauts memorables frente a Jiri Prochazka, Jamahal Hill y Khalil Rountree Jr.. Sin embargo, ahora enfrenta la presión de demostrar que sigue siendo competitivo en lo más alto.
Ankalaev, por su parte, quiere consolidarse como un campeón legítimo y dar un paso hacia su objetivo: convertirse en una de las figuras más sólidas de la UFC en los próximos años.