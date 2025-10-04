Magomed Ankalaev y Alex Pereira volverán a verse las caras este sábado 4 de octubre de 2025 en el T-Mobile Arena de Las Vegas, en lo que promete ser una de las revanchas más esperadas del año. El combate estelar de UFC 320 pondrá nuevamente en juego el cinturón de peso semipesado, tras lo ocurrido en marzo pasado, cuando el ruso sorprendió al mundo arrebatándole el título al brasileño con un dominio sólido en UFC 313.

Ahora, Pereira —quien ya fue campeón de peso mediano y semipesado— buscará recuperar el cinturón en lo que podría ser su última gran oportunidad en las 205 libras. Del otro lado, Ankalaev intentará confirmar que su reinado no fue casualidad y que su striking puede volver a imponerse frente a uno de los peleadores más explosivos de la compañía.

¿A qué hora ver UFC 320: Ankalaev vs. Pereira 2 EN VIVO?

La cartelera de UFC 320 tendrá tres etapas: preliminares anticipadas, preliminares y la cartelera principal. La pelea estelar está prevista para el cierre de la velada.

Horarios por país:

México (CDMX): 20:00 (cartelera principal) | 22:20 (Ankalaev vs. Pereira 2)

20:00 (cartelera principal) | 22:20 (Ankalaev vs. Pereira 2) Estados Unidos (ET): 22:00 (cartelera principal) | 00:20 (Ankalaev vs. Pereira 2)

22:00 (cartelera principal) | 00:20 (Ankalaev vs. Pereira 2) Estados Unidos (PT): 19:00 (cartelera principal) | 21:20 (Ankalaev vs. Pereira 2)

19:00 (cartelera principal) | 21:20 (Ankalaev vs. Pereira 2) Argentina: 23:00 (cartelera principal) | 01:20 (Ankalaev vs. Pereira 2)

23:00 (cartelera principal) | 01:20 (Ankalaev vs. Pereira 2) España: 04:00 (domingo 5 de octubre, cartelera principal) | 06:20 (Ankalaev vs. Pereira 2)

¿Dónde ver UFC 320 EN VIVO por TV y streaming?

La transmisión de UFC 320 estará disponible a través de diferentes señales según el país:

México: Fox Sports Premium (TV y streaming)

Fox Sports Premium (TV y streaming) Estados Unidos: ESPN / ESPN+ (evento completo)

ESPN / ESPN+ (evento completo) España: Max (streaming)

Max (streaming) Argentina: Fox Sports 2 (preliminares), Disney+ (evento completo)

Fox Sports 2 (preliminares), Disney+ (evento completo) Sudamérica (excepto Chile y Brasil): Disney+ (streaming), ESPN (solo preliminares)

Disney+ (streaming), ESPN (solo preliminares) Brasil: UFC Fight Pass

Cartelera completa de UFC 320

Cartelera principal

Peso semipesado (título): Magomed Ankalaev vs. Alex Pereira

Magomed Ankalaev vs. Alex Pereira Peso gallo (título): Merab Dvalishvili vs. Cory Sandhagen

Merab Dvalishvili vs. Cory Sandhagen Peso semipesado: Jiri Prochazka vs. Khalil Rountree Jr.

Jiri Prochazka vs. Khalil Rountree Jr. Peso pluma: Josh Emmett vs. Youssef Zalal

Josh Emmett vs. Youssef Zalal Peso medio: Abusupiyan Magomedov vs. Joe Pyfer

Preliminares

Ateba Gautier vs. Ozzy Díaz

Edmen Shahbazyan vs. Andre Muniz

Chris Gutiérrez vs. Farid Basharat

Daniel Zantos vs. JooSang Yoo

Preliminares iniciales

Macy Chiasson vs. Yana Santos

Patchy Mix vs. Jakub Wiklacz

Punahele Soriano vs. Nikolay Veretennikov

Ramiz Brahimaj vs. Austin Vanderford

Verónica Hardy vs. Brogan Walker

Lo que está en juego en Ankalaev vs. Pereira 2

El primer duelo dejó mucha controversia: Pereira alegó una lesión, mientras que el equipo de Ankalaev lo acusó de “engrasarse”. Más allá de eso, el ruso demostró superioridad en el striking y terminó con la racha del brasileño.

Pereira, de 38 años, ha sido uno de los peleadores más dominantes de la última década, con nocauts memorables frente a Jiri Prochazka, Jamahal Hill y Khalil Rountree Jr.. Sin embargo, ahora enfrenta la presión de demostrar que sigue siendo competitivo en lo más alto.

Ankalaev, por su parte, quiere consolidarse como un campeón legítimo y dar un paso hacia su objetivo: convertirse en una de las figuras más sólidas de la UFC en los próximos años.

Magomed Ankalaev y Alex Pereira vuelven a enfrentarse en UFC 320 por el título semipesado. (Foto: UFC Europe)