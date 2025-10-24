El campeón mundial de peso pesado, el británico Tom Aspinall, hará la segunda defensa de su título este sábado 25 de octubre ante el peligroso striker francés Ciryl Gane en la pelea estelar del UFC 321. La acción tendrá lugar dentro de la jaula del Etihad Arena, en Abu Dhabi, donde ambos colosos protagonizarán una guerra a cinco asaltos (2 p.m. ET / 11 a.m. PT) que promete sacudir los cimientos de la división más temida del deporte.

Con un récord de 15 victorias y 3 derrotas, Tom Aspinall llega a su defensa del título en un punto de madurez técnica y mental. El británico combina velocidad poco común para su tamaño con precisos golpes en corta distancia y un juego de suelo subestimado que lo convierte en un rival versátil.

Ciryl Gane (13-2), en cambio, apuesta por su refinada movilidad y su striking fluido, basado en ángulos y control de la distancia. Tras sus sólidos triunfos ante Alexander Volkov y Sergey Spivak, el francés buscará imponer su ritmo y evitar los derribos de Aspinall, en un duelo que medirá la potencia del campeón contra la elegancia y el cálculo del contendiente.

Con estos antecedentes, resulta difícil señalar a un claro favorito entre Aspinall y Gane. Lo que sí parece seguro es que el ruso representa un serio desafío para el reinado del británico. ¿Quién se llevará la victoria en el UFC 321?

¿Dónde ver UFC 321: Aspinall vs. Gane EN VIVO por TV y Streaming?

En Estados Unidos, la transmisión oficial del UFC 321: Aspinall vs. Gane estará disponible exclusivamente por ESPN+ (ahora integrado en ESPN Select) mediante pago por evento (PPV). El precio es de $79.99 para suscriptores activos y $134.98 para nuevos usuarios que opten por el paquete que incluye la suscripción anual al servicio.

Además, el servicio ESPN+ se renombró oficialmente como ESPN Select el 21 de octubre de 2025, con los siguientes ajustes:

Suscripción mensual: $12.99

$12.99 Suscripción anual: $129.99

$129.99 Estos valores no alteran el precio del PPV individual de UFC, que sigue siendo de $79.99.

¿Cómo mirar UFC 321: Aspinall vs. Gane EN VIVO desde México?

En México, el evento principal de UFC 321 se podrá ver por FOX Sports Premium, mientras que las peleas preliminares estarán disponibles en FOX Sports 2. Para el resto de Latinoamérica, la cartelera estelar, incluyendo el esperado choque entre Tom Aspinall y Ciryl Gane, será televisada por Disney+ mediante la señal de ESPN Knockout. De esta forma, los fanáticos podrán seguir toda la acción en vivo desde Abu Dhabi sin perder ningún detalle de la noche.​

¿Cómo ver UFC 321: Aspinall vs. Gane EN VIVO desde España?

Si te encuentras en España, debes adquirir el servicio streaming de MAX para poder mirar el UFC 321: Aspinall y Gane. Recuerda que existen dos planes disponibles: Estándar (9.99€) y Premium (€13.99).

En el Reino Unido e Irlanda, podrás seguir las peleas del UFC:321 por TNT Sports y Discovery+.

Estados Unidos – ESPN+ (PPV), Disney+, ESPN News, FX, y UFC Fight Pass

México – FOX Sports Premium, FOX Sports 2, Amazon Prime Video y UFC Fight Pass

España – MAX y UFC Fight Pass

Reino Unido e Irlanda – TNT Sports, Discovery+ y UFC Fight Pass

Latinoamérica – Disney+, ESPN Knockout y ESPN

Canadá – UFC Fight Pass, Sportsnet+, Rogers, Telus, Bell, Indigo, Eastlink, Cogeco, SaskTel, DAZN, Rumble, TVA Sports y YouTube

Australia – Main Event on Foxtel, Kayo Sports, UFC Fight Pass y ESPN

¿A qué hora es la pelea del UFC 321: Aspinall vs. Gane? Horarios en el mundo

Países Hora de inicio Hora de estelares Estados Unidos 10 am ET / 7 am PT 2 pm ET / 11 0m PT México 08:00 12:00 Costa Rica 08:00 12:00 El Salvador 08:00 12:00 Nicaragua 08:00 12:00 Guatemala 08:00 12:00 Colombia 09:00 13:00 Perú 09:00 13:00 Ecuador 09:00 13:00 Panamá 09:00 13:00 Canadá 10:00 14:00 Haití 10:00 14:00 Cuba 10:00 14:00 Rep. Dominicana 10:00 14:00 Puerto Rico 10:00 14:00 Venezuela 10:00 14:00 Bolivia 10:00 14:00 Chile 11:00 15:00 Argentina 11:00 15:00 Brasil 11:00 15:00 Uruguay 11:00 15:00 Paraguay 11:00 15:00 Reino Unido 15:00 19:00 Irlanda 15:00 19:00 España 16:00 20:00 Alemania 16:00 20:00 Francia 16:00 20:00 Italia 16:00 20:00

Cartelera completa del UFC 321: Aspinall vs. Gane

Cartelera principal (Inicio 2 p.m. ET, ESPN+ PPV)

Peso pesado — Tom Aspinall vs. Ciryl Gane (título mundial)

Peso paja femenino — Virna Jandiroba vs. Mackenzie Dern (título vacante)

Peso gallo — Umar Nurmagomedov vs. Mario Bautista

Peso pesado — Alexander Volkov vs. Jailton Almeida

Peso semipesado — Aleksandar Rakic vs. Azamat Murzakanov

Cartelera preliminar (Inicio 10 a.m. ET, ESPN+, UFC Fight Pass)

Peso ligero — Nasrat Haqparast vs. Quillan Salkilld

Peso medio — Ikram Aliskerov vs. Jun Yong Park

Peso ligero — Ludovit Klein vs. Mateusz Rebecki

Peso pesado — Valter Walker vs. Louie Sutherland

Peso pluma — Nathaniel Wood vs. José Miguel Delgado

Peso pesado — Hamdy Abdelwahab vs. Chris Barnett

Peso mosca — Azat Maksum vs. Mitch Raposo

Peso paja femenino — Jaqueline Amorim vs. Mizuki Inoue