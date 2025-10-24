El campeón mundial de peso pesado, el británico Tom Aspinall, hará la segunda defensa de su título este sábado 25 de octubre ante el peligroso striker francés Ciryl Gane en la pelea estelar del UFC 321. La acción tendrá lugar dentro de la jaula del Etihad Arena, en Abu Dhabi, donde ambos colosos protagonizarán una guerra a cinco asaltos (2 p.m. ET / 11 a.m. PT) que promete sacudir los cimientos de la división más temida del deporte.
Con un récord de 15 victorias y 3 derrotas, Tom Aspinall llega a su defensa del título en un punto de madurez técnica y mental. El británico combina velocidad poco común para su tamaño con precisos golpes en corta distancia y un juego de suelo subestimado que lo convierte en un rival versátil.
Ciryl Gane (13-2), en cambio, apuesta por su refinada movilidad y su striking fluido, basado en ángulos y control de la distancia. Tras sus sólidos triunfos ante Alexander Volkov y Sergey Spivak, el francés buscará imponer su ritmo y evitar los derribos de Aspinall, en un duelo que medirá la potencia del campeón contra la elegancia y el cálculo del contendiente.
Con estos antecedentes, resulta difícil señalar a un claro favorito entre Aspinall y Gane. Lo que sí parece seguro es que el ruso representa un serio desafío para el reinado del británico. ¿Quién se llevará la victoria en el UFC 321?
¿Dónde ver UFC 321: Aspinall vs. Gane EN VIVO por TV y Streaming?
En Estados Unidos, la transmisión oficial del UFC 321: Aspinall vs. Gane estará disponible exclusivamente por ESPN+ (ahora integrado en ESPN Select) mediante pago por evento (PPV). El precio es de $79.99 para suscriptores activos y $134.98 para nuevos usuarios que opten por el paquete que incluye la suscripción anual al servicio.
Además, el servicio ESPN+ se renombró oficialmente como ESPN Select el 21 de octubre de 2025, con los siguientes ajustes:
- Suscripción mensual: $12.99
- Suscripción anual: $129.99
- Estos valores no alteran el precio del PPV individual de UFC, que sigue siendo de $79.99.
¿Cómo mirar UFC 321: Aspinall vs. Gane EN VIVO desde México?
En México, el evento principal de UFC 321 se podrá ver por FOX Sports Premium, mientras que las peleas preliminares estarán disponibles en FOX Sports 2. Para el resto de Latinoamérica, la cartelera estelar, incluyendo el esperado choque entre Tom Aspinall y Ciryl Gane, será televisada por Disney+ mediante la señal de ESPN Knockout. De esta forma, los fanáticos podrán seguir toda la acción en vivo desde Abu Dhabi sin perder ningún detalle de la noche.
¿Cómo ver UFC 321: Aspinall vs. Gane EN VIVO desde España?
Si te encuentras en España, debes adquirir el servicio streaming de MAX para poder mirar el UFC 321: Aspinall y Gane. Recuerda que existen dos planes disponibles: Estándar (9.99€) y Premium (€13.99).
En el Reino Unido e Irlanda, podrás seguir las peleas del UFC:321 por TNT Sports y Discovery+.
- Estados Unidos – ESPN+ (PPV), Disney+, ESPN News, FX, y UFC Fight Pass
- México – FOX Sports Premium, FOX Sports 2, Amazon Prime Video y UFC Fight Pass
- España – MAX y UFC Fight Pass
- Reino Unido e Irlanda – TNT Sports, Discovery+ y UFC Fight Pass
- Latinoamérica – Disney+, ESPN Knockout y ESPN
- Canadá – UFC Fight Pass, Sportsnet+, Rogers, Telus, Bell, Indigo, Eastlink, Cogeco, SaskTel, DAZN, Rumble, TVA Sports y YouTube
- Australia – Main Event on Foxtel, Kayo Sports, UFC Fight Pass y ESPN
¿A qué hora es la pelea del UFC 321: Aspinall vs. Gane? Horarios en el mundo
|Países
|Hora de inicio
|Hora de estelares
|Estados Unidos
|10 am ET / 7 am PT
|2 pm ET / 11 0m PT
|México
|08:00
|12:00
|Costa Rica
|08:00
|12:00
|El Salvador
|08:00
|12:00
|Nicaragua
|08:00
|12:00
|Guatemala
|08:00
|12:00
|Colombia
|09:00
|13:00
|Perú
|09:00
|13:00
|Ecuador
|09:00
|13:00
|Panamá
|09:00
|13:00
|Canadá
|10:00
|14:00
|Haití
|10:00
|14:00
|Cuba
|10:00
|14:00
|Rep. Dominicana
|10:00
|14:00
|Puerto Rico
|10:00
|14:00
|Venezuela
|10:00
|14:00
|Bolivia
|10:00
|14:00
|Chile
|11:00
|15:00
|Argentina
|11:00
|15:00
|Brasil
|11:00
|15:00
|Uruguay
|11:00
|15:00
|Paraguay
|11:00
|15:00
|Reino Unido
|15:00
|19:00
|Irlanda
|15:00
|19:00
|España
|16:00
|20:00
|Alemania
|16:00
|20:00
|Francia
|16:00
|20:00
|Italia
|16:00
|20:00
Cartelera completa del UFC 321: Aspinall vs. Gane
Cartelera principal (Inicio 2 p.m. ET, ESPN+ PPV)
- Peso pesado — Tom Aspinall vs. Ciryl Gane (título mundial)
- Peso paja femenino — Virna Jandiroba vs. Mackenzie Dern (título vacante)
- Peso gallo — Umar Nurmagomedov vs. Mario Bautista
- Peso pesado — Alexander Volkov vs. Jailton Almeida
- Peso semipesado — Aleksandar Rakic vs. Azamat Murzakanov
Cartelera preliminar (Inicio 10 a.m. ET, ESPN+, UFC Fight Pass)
- Peso ligero — Nasrat Haqparast vs. Quillan Salkilld
- Peso medio — Ikram Aliskerov vs. Jun Yong Park
- Peso ligero — Ludovit Klein vs. Mateusz Rebecki
- Peso pesado — Valter Walker vs. Louie Sutherland
- Peso pluma — Nathaniel Wood vs. José Miguel Delgado
- Peso pesado — Hamdy Abdelwahab vs. Chris Barnett
- Peso mosca — Azat Maksum vs. Mitch Raposo
- Peso paja femenino — Jaqueline Amorim vs. Mizuki Inoue