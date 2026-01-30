Alexander “The Great” Volkanovski y Diego Lopes vuelven a cruzarse en una revancha de alto voltaje por el título mundial de peso pluma en la pelea estelar de UFC 325, este sábado 31 de enero en el Qudos Bank Arena de Sídney, Australia. El campeón australiano y el retador brasileño llegan con narrativas opuestas pero un mismo objetivo: salir de la jaula con el cinturón y definir, quizá de forma definitiva, el rumbo de la división de las 145 libras.

Volkanovski (27-4-0), a sus 37 años, se presenta como uno de los campeones más legendarios que ha visto la categoría. Su legado se construyó sobre un IQ de pelea élite, un ritmo asfixiante y una capacidad de ajustar sobre la marcha como pocos en su era. Ha superado a múltiples retadores de primer nivel en guerras a cinco asaltos, combinando boxeo pulido, patadas a las piernas y una lucha infravalorada que le permite controlar dónde y cómo se desarrolla el combate.

Sin embargo, la cima no perdona y el tiempo empieza a pasar factura. Volkanovski llega con marca de 2–2 en sus últimas cuatro peleas, con derrotas ante competencia de élite pero también con señales claras de desgaste tras años de batallas por el título. Aunque recuperó el cinturón frente a Diego Lopes en abril de 2025 por decisión, el duelo fue más competitivo de lo esperado: el campeón absorbió golpes limpios, sobre todo al inicio, y tuvo que apoyarse en su experiencia y su cardio para cerrar fuerte los asaltos finales. Las dudas sobre su durabilidad y velocidad de reacción, frente a rivales jóvenes y explosivos, ya no se pueden ignorar.

Diego Lopes (27-7-0) regresa como un retador más maduro y peligroso, en plena curva ascendente de su carrera. Con 31 años, el brasileño ofrece tamaño, agresividad y una comodidad en el caos que lo convierte en uno de los finalizadores más temibles del peso pluma. Más alto que Volkanovski, utiliza su alcance para generar intercambios incómodos y se siente mejor cuando la pelea se desordena. Su estilo se basa en la presión constante, el volumen y ráfagas sorpresivas de poder, más que en ganar asaltos por puntos.

Desde aquella derrota ajustada por el título, Lopes respondió de forma contundente. Su TKO en el segundo asalto ante Jean Silva fue una declaración: mostró mayor calma, selección de golpes más precisa y las mismas ganas de terminar peleas que lo llevaron a la élite.

Hoy, no solo es agresivo, sino también más disciplinado y seguro de sí mismo. Mientras Volkanovski busca controlar el ritmo con precisión y estrategia, Lopes prospera forzando intercambios y explotando cualquier duda; contra un campeón veterano, esos pequeños momentos de vacilación podrían marcar la diferencia en la noche más grande de sus carreras.

¿Dónde ver UFC 325: Volkanovski vs. Lopes 2 EN VIVO por TV y Streaming?

En Estados Unidos, la transmisión oficial de UFC 325: Volkanovski vs. Lopes 2 estará disponible de forma exclusiva a través de Paramount+, sin costo adicional de PPV: solo necesitas una suscripción activa al servicio.

Paramount+ ofrece dos planes en 2026:

Essential (con anuncios): 8.99 dólares al mes u 89.99 dólares al año.

Premium (sin anuncios, con SHOWTIME y más deportes en vivo): 13.99 dólares al mes o 139.99 dólares al año.

¿Cómo mirar UFC 325: Volkanovski vs. Lopes 2 EN VIVO desde México?

En México, UFC 325: Volkanovski vs. Lopes 2 se podrá ver en Paramount+, que transmite los eventos numerados de UFC dentro de su catálogo de deportes, sin pago por evento adicional.

En 2026, los precios de Paramount+ en México se manejan en rangos similares a estos planes:

Plan básico (con anuncios / solo móvil): alrededor de 99 MXN al mes.

Plan estándar: alrededor de 129 MXN al mes.

Plan premium/superior (más dispositivos y mejor calidad): alrededor de 179 MXN al mes.

¿Cómo ver UFC 325: Volkanovski vs. Lopes 2 EN VIVO desde España?

Si te encuentras en España, debes adquirir el servicio streaming de Max (aplicación de Eurosport) para poder mirar el UFC 325: Volkanovski vs. Lopes 2, ya que Eurosport es el titular de los derechos de UFC en el país.Recuerda que existen dos planes disponibles de Max: Estándar (9.99€) y Premium (13.99€).​

Canales y servicios por país (2026)

Estados Unidos – Paramount+ (incluye todo el evento, sin PPV adicional) y UFC Fight Pass

– Paramount+ (incluye todo el evento, sin PPV adicional) y UFC Fight Pass México – Paramount+ (evento numerado) y UFC Fight Pass (prelims y catálogo)​

– Paramount+ (evento numerado) y UFC Fight Pass (prelims y catálogo)​ España – Max (Eurosport) y UFC Fight Pass

– Max (Eurosport) y UFC Fight Pass Reino Unido e Irlanda – TNT Sports y UFC Fight Pass

– TNT Sports y UFC Fight Pass Latinoamérica – Paramount+

– Paramount+ Canadá – DAZN (PPV), Sportsnet+, TVA Sports, UFC Fight Pass (prelims y on demand)

¿A qué hora es la pelea del UFC 325: Volkanovski vs. Lopes 2? Horarios en el mundo

Países Hora de preliminares Hora de estelares Estados Unidos 7 p.m. ET / 4 p.m. PT 9 p.m. ET / 6 p.m. PT México 18:00 20:00 Costa Rica 18:00 20:00 El Salvador 18:00 20:00 Nicaragua 18:00 20:00 Guatemala 18:00 20:00 Colombia 19:00 21:00 Perú 19:00 21:00 Ecuador 19:00 21:00 Panamá 19:00 21:00 Canadá 19:00 21:00 Haití 19:00 21:00 Cuba 19:00 21:00 Rep. Dominicana 20:00 22:00 Puerto Rico 20:00 22:00 Venezuela 20:00 22:00 Bolivia 20:00 22:00 Chile 21:00 23:00 Argentina 21:00 23:00 Brasil 21:00 23:00 Uruguay 21:00 23:00 Paraguay 21:00 23:00 Reino Unido 02:00 (01/02) 04:00 (01/02) Irlanda 02:00 (01/02) 04:00 (01/02) España 03:00 (01/02) 05:00 (01/02) Alemania 03:00 (01/02) 05:00 (01/02) Francia 03:00 (01/02) 05:00 (01/02) Italia 03:00 (01/02) 05:00 (01/02)

Cartelera completa del UFC 325: Volkanovski vs. Lopes 2

Cartelera principal (Inicio 9 p.m. ET / 9 p.m. PT - Paramount+)

Peso pluma — Alexander Volkanovski vs. Diego Lopes

Peso ligero — Dan Hooker vs. Benoît Saint Denis

Peso ligero — Rafael Fiziev vs. Mauricio Ruffy

Peso completo — Tai Tuivasa vs. Tallison Teixeira

Peso ligero — Quillan Salkilld vs. Jamie Mullarkey

Cartelera preliminar (Inicio 7 p.m. ET / 4 p.m. PT - Paramount+)

Peso semipesado — Junior Tafa vs. Billy Elekana

Peso medio — Cam Rowston vs. Cody Brundage

Peso medio — Jacob Malkoun vs. Torrez Finney

Peso wélter — Jonathan Micallef vs. Oban Elliott

Primeras preliminares (Inicio 5 p.m. ET / 2 p.m. PT — Paramount+ / UFC Fight Pass)

Peso pluma — Kaan Ofli vs. Yizha

Peso ligero — Sangwook Kim vs. Dom Mar Fan

Peso pluma — Keiichiro Nakamura vs. Sebastian Szalay

Peso gallo — Sulangrangbo vs. Lawrence Lui

Peso mosca — Aaron Tau vs. Namsrai Batbayar