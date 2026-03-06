UFC 326 llega con una revancha que huele a guerra: Max Holloway y Charles Oliveira vuelven a encontrarse en el octágono, ahora con el cinturón BMF del peso ligero en juego, este sábado 7 de marzo (7 p.m. ET / 4 p.m. PT, con el inicio de las preliminares) en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Dos estilos opuestos pero igual de letales se cruzan en un escenario ideal: el hawaiano con su volumen inagotable y defensa de boxeo pulida, frente al brasileño que combina presión agresiva con uno de los juegos de jiu-jitsu más peligrosos en la historia del UFC.

En el papel, Holloway parte con ventaja si el combate se convierte en una batalla larga de cinco asaltos, donde su cardio, resistencia al castigo y capacidad para ajustar sobre la marcha suelen marcar la diferencia. Oliveira, en cambio, vive del caos: necesita encontrar momentos de golpeo explosivo o llevar la pelea a escenarios donde pueda amenazar con sumisiones, cambios de nivel y transiciones rápidas a la espalda, algo que ya ha hecho contra varios campeones y contendientes élite. La gran incógnita es si Holloway podrá mantenerse fuera de peligro en los intercambios iniciales y evitar las trampas en el piso, o si “Do Bronx” logrará imponer su ritmo antes de que el cardio del hawaiano empiece a desbordarlo.

Más allá de la estelar, UFC 326 ofrece duelos con aroma a pelea de la noche y potencial de impacto directo en el ranking. Uno de ellos es Caio Borralho vs. Reinier de Ridder, choque de especialistas completos donde el brasileño llega con una racha sólida en UFC y el neerlandés aterriza con credenciales de campeón en otras ligas, combinando grappling de alto nivel con striking en evolución. Otro punto caliente es Rob Font vs. Raul Rosas Jr., duelo generacional en peso gallo entre un veterano con jab de élite y un prospecto joven que busca consolidarse frente al rival más duro de su carrera.

¿Dónde ver UFC 326: Holloway vs. Oliveira 2 EN VIVO por TV y streaming en EE. UU.?

En Estados Unidos, la transmisión oficial del UFC 326: Holloway vs. Oliveira 2 estará disponible a través de Paramount Plus, gracias al acuerdo exclusivo firmado entre UFC y Paramount a partir de 2026. Esto significa que los eventos numerados dejaron de ser PPV individuales: ahora se incluyen dentro de la suscripción mensual o anual a la plataforma, junto con el resto del catálogo de series, películas y deportes.

Planes y precios de Paramount Plus en Estados Unidos

Plan Essential (con anuncios)

Precio mensual: 8.99–9 dólares.

Precio anual: 89.99–90 dólares.

Qué incluye: acceso a todos los eventos UFC (numerados y Fight Nights) en vivo y on demand, catálogo general de Paramount Plus y deportes con publicidad, sin necesidad de pagar un PPV aparte.

Plan Premium (sin anuncios)

Precio mensual: 13.99–14 dólares.

Precio anual: 139.99–140 dólares.

Qué incluye: todo lo del Essential, pero con streaming sin anuncios en el contenido on demand, descargas para ver offline y acceso a canales en vivo como CBS, donde se emiten tramos selectos de algunas carteleras.

En la práctica, lo que antes costaba 79.99 dólares por cada PPV de UFC ahora está incluido en una suscripción que ronda entre 9 y 14 dólares al mes, lo que hace mucho más accesible seguir todas las veladas de la temporada.

¿Cómo mirar UFC 326: Holloway vs. Oliveira 2 EN VIVO desde México?

En México, el modelo también cambia por completo: el UFC 326 ya no se ve en FOX Sports Premium ni en ESPN KnockOut vía Disney+, sino directamente en Paramount Plus , que se convierte en la plataforma exclusiva para los eventos de UFC en el país. La cartelera completa —prelims, estelares y pelea Holloway vs. Oliveira 2— se podrá seguir EN VIVO y ON DEMAND dentro de la app, sin cargos PPV adicionales.

Planes y precios de Paramount Plus en México (2026)

Tras el ajuste de precios aplicado a partir de febrero de 2026, los costos de Paramount Plus en México quedaron así:

Plan Estándar

Precio mensual: 149 pesos mexicanos (subió desde 129 MXN).

Precio anual: 1,249–1,339 MXN aproximadamente, según el operador (antes rondaba los 1,099–1,159 MXN).

Qué incluye: acceso completo al catálogo de Paramount Plus sin anuncios, calidad HD y número de dispositivos simultáneos pensado para uso individual o familiar reducido, con todos los eventos UFC integrados.

Plan Premium

Precio mensual: 199 pesos mexicanos (subió desde 179 MXN).

Precio anual: 1,699–1,789 MXN aproximadamente, según la oferta vigente.

Qué incluye: mismo catálogo que el Estándar, pero con más dispositivos simultáneos y, en algunos casos, mejor calidad de video (hasta 4K en contenidos compatibles), ideal para hogares donde varias personas verán UFC, series y películas al mismo tiempo.

El incremento de tarifas en 2026 se vincula directamente a la llegada de la UFC como uno de los principales atractivos deportivos del servicio, lo que refuerza el valor de la suscripción para los fans de las artes marciales mixtas en México.

¿Qué pasa en el resto de Latinoamérica?

Para el resto de Latinoamérica, incluido Brasil, Paramount Plus también se convierte en la plataforma exclusiva para los eventos de la UFC a partir de 2026. Los usuarios pueden ver los 13 eventos numerados del año y alrededor de 30 UFC Fight Nights en vivo, sin costo adicional más allá de la suscripción mensual o anual a Paramount Plus.

Los precios varían según el país, pero en la mayoría de mercados latinoamericanos hay un plan estándar en moneda local equivalente a unos 4–10 dólares al mes, con acceso al catálogo completo y a todas las veladas de UFC.

UFC Fight Pass se mantiene como complemento para early prelims y archivo histórico, pero el foco principal para seguir Holloway vs. Oliveira 2 en la región es Paramount Plus.

¿Cómo ver UFC 326: Holloway vs. Oliveira 2 EN VIVO desde España?

Si te encuentras en España, debes adquirir el servicio streaming de MAX para poder mirar el UFC 326: Holloway vs. Oliveira 2. Recuerda que existen dos planes disponibles: Estándar (9.99€) y Premium (€13.99).

En el Reino Unido e Irlanda, podrás seguir las peleas del UFC:323 por TNT Sports y Discovery+.

Estados Unidos – CBS, Paramount Plus y UFC Fight Pass

– CBS, Paramount Plus y UFC Fight Pass México – Paramount Plus y UFC Fight Pass

– Paramount Plus y UFC Fight Pass España – MAX y UFC Fight Pass

– MAX y UFC Fight Pass Reino Unido e Irlanda – TNT Sports, Discovery+ y UFC Fight Pass

– TNT Sports, Discovery+ y UFC Fight Pass Latinoamérica – Paramount Plus

– Paramount Plus Canadá – UFC Fight Pass, Sportsnet+, Rogers, Telus, Bell, Indigo, Eastlink, Cogeco, SaskTel, DAZN, Rumble, TVA Sports y YouTube

– UFC Fight Pass, Sportsnet+, Rogers, Telus, Bell, Indigo, Eastlink, Cogeco, SaskTel, DAZN, Rumble, TVA Sports y YouTube Australia – Main Event on Foxtel, Kayo Sports, UFC Fight Pass y ESPN

¿A qué hora es la pelea del UFC 326: Holloway vs. Oliveira 2? Horarios en el mundo

Países Hora de inicio (prelims) aprox. Hora de estelares aprox. Estados Unidos (ET) 7:00 p.m. ET 10:00 p.m. ET Estados Unidos (PT) 4:00 p.m. PT 7:00 p.m. PT México (CDMX) 6:00 p.m. 9:00 p.m. Costa Rica 6:00 p.m. 9:00 p.m. El Salvador 6:00 p.m. 9:00 p.m. Nicaragua 6:00 p.m. 9:00 p.m. Guatemala 6:00 p.m. 9:00 p.m. Colombia 7:00 p.m. 10:00 p.m. Perú 7:00 p.m. 10:00 p.m. Ecuador 7:00 p.m. 10:00 p.m. Panamá 7:00 p.m. 10:00 p.m. Canadá (ET) 7:00 p.m. 10:00 p.m. Rep. Dominicana 8:00 p.m. 11:00 p.m. Puerto Rico 8:00 p.m. 11:00 p.m. Venezuela 8:00 p.m. 11:00 p.m. Bolivia 8:00 p.m. 11:00 p.m. Chile 9:00 p.m. 12:00 a.m. (del domingo) Argentina 9:00 p.m. 12:00 a.m. (del domingo) Brasil (Brasilia) 9:00 p.m. 12:00 a.m. (del domingo) Uruguay 9:00 p.m. 12:00 a.m. (del domingo) Paraguay 9:00 p.m. 12:00 a.m. (del domingo) Reino Unido 12:00 a.m. (domingo) 3:00 a.m. (domingo) Irlanda 12:00 a.m. (domingo) 3:00 a.m. (domingo) España 1:00 a.m. (domingo) 4:00 a.m. (domingo) Alemania / Francia / Italia 1:00 a.m. (domingo) 4:00 a.m. (domingo)

Cartelera completa de UFC 326: Holloway vs. Oliveira 2

Cartelera principal

Max Holloway vs. Charles Oliveira – pelea estelar, título BMF del peso ligero.

Renato Moicano vs. Brian Ortega – duelo de peso pluma con implicaciones directas en el top de la división.

Caio Borralho vs. Reinier de Ridder – choque de peso medio entre un ascendente brasileño y un ex campeón de otra promotora.

Gregory Rodrigues vs. Brunno Ferreira – batalla brasileña en peso medio, con cuenta pendiente tras el KO previo de Ferreira.

Rob Font vs. Raul Rosas Jr. – duelo generacional en peso gallo, veteranía contra juventud explosiva.

Cartelera preliminar

Cody Garbrandt vs. Xiao Long.

Rafael Tobías vs. Diyar NurgoZhay.

Cody Durden vs. Nyamjargal Tumendemberel.

Donte Johnson vs. Dusko Todorovic (o Cody Brundage, según versión final del bout order).

Sumudaerji vs. Jesús Aguilar.

Luke Fernández vs. Rodolfo Bellato.

JooSang Yoo vs. Gastón Bolaños.

Pronóstico UFC 326 Holloway vs. Oliveira 2: cuotas y favorito

Las casas de apuestas sitúan a Max Holloway como favorito claro para retener el cinturón BMF, aunque reconocen el peligro permanente de finalización que representa Charles Oliveira.

Cuotas aproximadas:

Holloway: entorno a -220 / -230.

Oliveira: +170 / +175.