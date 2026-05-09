UFC 328 llega al Prudential Center de Newark con una pelea estelar que promete guerra total: Khamzat Chimaev vs. Sean Strickland por el título de peso medio, este sábado 9 de mayo (19:00 horas del Tiempo de Centro de México; 9 p.m. ET / 6 p.m. PT) en Nueva Jersey. Dos estilos opuestos se cruzan en un escenario ideal: el campeón sueco-checheno, que mezcla presión incesante, derribos y control desde arriba, frente al excampeón estadounidense, especialista en boxeo técnico, defensa sólida y volumen de golpes a lo largo de cinco asaltos. La narrativa es clara: Chimaev busca consolidar su aura de invencible en las 185 libras, mientras que Strickland pretende arruinar la fiesta y recuperar el cinturón que ya tuvo en la división.

En el papel, Chimaev parte como favorito si logra imponer su lucha y llevar la pelea al piso, donde su ground and pound y su capacidad para pasar guardias han marcado diferencia desde su llegada a UFC. Strickland, en cambio, vive de mantener la pelea de pie: su jab constante, su cardio probado a cinco asaltos y su defensa de derribos serán claves para frustrar las entradas del campeón y alargar el combate, donde suele sacar ventaja táctica y mental. La gran incógnita pasa por la resistencia de Chimaev en un duelo largo contra un rival que no se desgasta fácilmente, y por si Strickland podrá mantenerse fuera de peligro en los primeros intercambios, donde el checheno suele ser más explosivo.

Más allá de la estelar, UFC 328 ofrece una cartelera con impacto directo en varias divisiones. La coestelar enfrenta a Joshua Van contra Tatsuro Taira por el título mosca, en un duelo que coloca frente a frente a dos talentos jóvenes llamados a liderar la categoría en los próximos años. Además, Alexander Volkov se mide a Waldo Cortés-Acosta en peso pesado, mientras Sean Brady choca con Joaquin Buckley en peso wélter, combates que pueden alterar de inmediato los rankings y producir posibles aspirantes al cinturón. En conjunto, la velada combina nombres consolidados y nuevas figuras, pero todo gira alrededor de la pregunta central: ¿podrá Strickland frenar el ascenso imparable de Chimaev o veremos una nueva exhibición de dominio del campeón en peso medio?

¿Dónde ver UFC 328: Chimaev vs. Strickland EN VIVO por TV y streaming en EE. UU.?

En Estados Unidos, la transmisión oficial del UFC 328: Chimaev vs. Strickland estará disponible a través de Paramount Plus, dentro del acuerdo exclusivo firmado entre UFC y la plataforma a partir de 2026. Esto implica que los eventos numerados dejaron de ser PPV individuales en el país y ahora están incluidos en la suscripción mensual o anual, junto a series, películas y otros deportes del catálogo.

Planes y precios de Paramount Plus en Estados Unidos

Plan Essential (con anuncios)

Precio mensual: 8.99–9 dólares.

Precio anual: 89.99–90 dólares.

Qué incluye: acceso a todos los eventos UFC (numerados y Fight Nights) en vivo y on demand, además del contenido general de Paramount Plus y otros deportes con publicidad, sin necesidad de pagar PPV aparte.

Plan Premium (sin anuncios)

Precio mensual: 13.99–14 dólares.

Precio anual: 139.99–140 dólares.

Qué incluye: todo lo del Essential, pero con streaming sin anuncios en on demand, descargas para ver offline y acceso a canales en vivo como CBS, donde se emiten secciones selectas de algunas carteleras.

En la práctica, lo que antes costaba alrededor de 79.99 dólares por cada PPV de UFC ahora está incluido en una suscripción que ronda entre 9 y 14 dólares al mes, lo que vuelve más accesible seguir todas las veladas de la temporada.

¿Cómo mirar UFC 328: Chimaev vs. Strickland EN VIVO desde México?

En México, el modelo también cambia por completo: el UFC 328 ya no se ve en FOX Sports Premium ni en ESPN KnockOut vía Disney+, sino directamente en Paramount Plus , que se convierte en la plataforma exclusiva para los eventos de UFC en el país. La cartelera completa —prelims, estelares y pelea Chimaev vs. Strickland— se podrá seguir EN VIVO y ON DEMAND dentro de la app, sin cargos PPV adicionales.

Planes y precios de Paramount Plus en México (2026)

Tras el ajuste de precios aplicado a partir de febrero de 2026, los costos de Paramount Plus en México quedaron así:

Plan Estándar

Precio mensual: 149 pesos mexicanos (antes 129 MXN).

Precio anual: 1,249–1,339 MXN aproximadamente, según el operador.

Qué incluye: acceso completo al catálogo de Paramount Plus sin anuncios, calidad HD, dispositivos simultáneos para uso individual o familiar reducido y todos los eventos UFC integrados.

Plan Premium

Precio mensual: 199 pesos mexicanos (antes 179 MXN).

Precio anual: 1,699–1,789 MXN aproximadamente, según la oferta vigente.

Qué incluye: mismo catálogo que el Estándar, pero con más dispositivos simultáneos y, en algunos casos, mejor calidad de video (hasta 4K en contenidos compatibles), ideal para hogares donde varias personas verán UFC, series y películas al mismo tiempo.

El incremento de tarifas en 2026 se vincula directamente a la llegada de la UFC como uno de los principales atractivos deportivos del servicio, lo que refuerza el valor de la suscripción para los fans de las artes marciales mixtas en México.

¿Qué pasa en el resto de Latinoamérica?

Para el resto de Latinoamérica, incluido Brasil, Paramount Plus también se convierte en la plataforma exclusiva para los eventos de la UFC a partir de 2026. Los usuarios pueden ver los 13 eventos numerados del año y alrededor de 30 UFC Fight Nights en vivo, sin costo adicional más allá de la suscripción mensual o anual.

Los precios varían según el país, pero en la mayoría de mercados latinoamericanos hay un plan estándar en moneda local equivalente a unos 4–10 dólares al mes, con acceso al catálogo completo y a todas las veladas de UFC. UFC Fight Pass se mantiene como complemento para early prelims y archivo histórico, pero el foco principal para seguir UFC 328: Chimaev vs. Strickland en la región es Paramount Plus.

¿Cómo ver UFC 328: Chimaev vs. Strickland EN VIVO desde España?

Si te encuentras en España, debes adquirir el servicio streaming de MAX para poder mirar el UFC 328: Chimaev vs. Strickland. Recuerda que existen dos planes disponibles: Estándar (9.99€) y Premium (13.99€), ambos con acceso al evento dentro del catálogo deportivo.

En el Reino Unido e Irlanda, podrás seguir las peleas del UFC 328 por TNT Sports y Discovery+.

Canales y plataformas por país para UFC 328

Estados Unidos – CBS, Paramount Plus y UFC Fight Pass.

– CBS, Paramount Plus y UFC Fight Pass. México – Paramount Plus y UFC Fight Pass.

– Paramount Plus y UFC Fight Pass. España – MAX y UFC Fight Pass.

– MAX y UFC Fight Pass. Reino Unido e Irlanda – TNT Sports, Discovery+ y UFC Fight Pass.

– TNT Sports, Discovery+ y UFC Fight Pass. Latinoamérica – Paramount Plus (más UFC Fight Pass para archivo e early prelims).

– Paramount Plus (más UFC Fight Pass para archivo e early prelims). Canadá – UFC Fight Pass, Sportsnet+, Rogers, Telus, Bell, Indigo, Eastlink, Cogeco, SaskTel, DAZN, Rumble, TVA Sports y YouTube.

– UFC Fight Pass, Sportsnet+, Rogers, Telus, Bell, Indigo, Eastlink, Cogeco, SaskTel, DAZN, Rumble, TVA Sports y YouTube. Australia – Main Event on Foxtel, Kayo Sports, UFC Fight Pass y ESPN.

¿A qué hora es la pelea del UFC 328: Chimaev vs. Strickland? Horarios en el mundo

A continuación, una tabla adaptada para UFC 328 con los horarios aproximados de inicio de las preliminares y de la cartelera estelar, según la programación general del evento (prelims a partir de las 18:00 ET y main card desde las 21:00 ET, con Chimaev vs. Strickland cerrando la noche).

Países Hora de inicio (prelims) aprox. Hora de estelares aprox. Estados Unidos (ET) 6:00 p.m. ET 9:00 p.m. ET Estados Unidos (PT) 3:00 p.m. PT 6:00 p.m. PT México (CDMX) 4:00 p.m. 7:00 p.m. Costa Rica 4:00 p.m. 7:00 p.m. El Salvador 4:00 p.m. 7:00 p.m. Nicaragua 4:00 p.m. 7:00 p.m. Guatemala 4:00 p.m. 7:00 p.m. Colombia 5:00 p.m. 8:00 p.m. Perú 5:00 p.m. 8:00 p.m. Ecuador 5:00 p.m. 8:00 p.m. Panamá 5:00 p.m. 8:00 p.m. Canadá (ET) 6:00 p.m. 9:00 p.m. Rep. Dominicana 6:00 p.m. 9:00 p.m. Puerto Rico 6:00 p.m. 9:00 p.m. Venezuela 6:00 p.m. 9:00 p.m. Bolivia 6:00 p.m. 9:00 p.m. Chile 7:00 p.m. 10:00 p.m. Argentina 7:00 p.m. 10:00 p.m. Brasil (Brasilia) 7:00 p.m. 10:00 p.m. Uruguay 7:00 p.m. 10:00 p.m. Paraguay 7:00 p.m. 10:00 p.m. Reino Unido 11:00 p.m. (sábado) 2:00 a.m. (domingo) Irlanda 11:00 p.m. (sábado) 2:00 a.m. (domingo) España 12:00 a.m. (domingo) 3:00 a.m. (domingo) Alemania / Francia / Italia 12:00 a.m. (domingo) 3:00 a.m. (domingo)

(Los horarios pueden variar ligeramente según ajustes finales de la organización o cambios en la programación local de TV.)

Cartelera completa de UFC 328: Chimaev vs. Strickland

Cartelera estelar

Título peso medio — Khamzat Chimaev vs. Sean Strickland.

Título peso mosca — Joshua Van vs. Tatsuro Taira.

Peso pesado — Alexander Volkov vs. Waldo Cortés-Acosta.

Peso wélter — Sean Brady vs. Joaquin Buckley.

Peso ligero — King Green vs. Jeremy Stephens.

Cartelera preliminar

Peso medio — Ateba Gautier vs. Ozzy Diaz.

Peso wélter — Joel Álvarez vs. Yaroslav Amosov (#15).

Peso ligero — Grant Dawson vs. Mateusz Rebecki.

Peso ligero — Jim Miller vs. Jared Gordon.

Primeras preliminares

Peso medio — Roman Kopylov vs. Marco Tulio.

Peso pluma — Pat Sabatini vs. William Gomis.

Peso medio — Baisangur Susurkaev vs. Djorden Santos.

Peso mosca — Clayton Carpenter vs. José Ochoa.

Pronóstico UFC 328: Chimaev vs. Strickland – cuotas y favorito

Las casas de apuestas sitúan a Khamzat Chimaev como favorito para mantener el cinturón de peso medio, aunque reconocen el peligro que representa un Sean Strickland con experiencia de campeón y capacidad para complicar a cualquier striker. Las cuotas se mueven en torno a un favoritismo claro para el campeón, pero con margen para una posible sorpresa del estadounidense si consigue llevar la pelea a una batalla larga y táctica.