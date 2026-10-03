Durante años, Natalia Silva construyó una trayectoria que la llevó a convertirse en una de las principales contendientes del peso mosca de UFC. Este sábado 3 de octubre, la brasileña tendrá la oportunidad más importante de su carrera cuando enfrente a la china Wang Cong en la pelea estelar de UFC 332, por el título vacante de las 125 libras, desde el Delta Center de Salt Lake City, Utah. El combate marcará el inicio de una nueva etapa en la división femenina, luego de que Valentina Shevchenko dejara el cinturón por una lesión .

Silva llegará al octágono con un récord profesional de 20 victorias, cinco derrotas y un empate, además de permanecer invicta en sus ocho presentaciones dentro de UFC. Su racha de 14 triunfos consecutivos y sus victorias recientes ante excampeonas como Jessica Andrade, Alexa Grasso y Rose Namajunas respaldan su candidatura al campeonato. Del otro lado estará Wang Cong, peleadora china con marca de 10-1, experiencia en sanda y kickboxing, y cuatro victorias consecutivas dentro del octágono.

La cartelera también tendrá otros enfrentamientos destacados. El brasileño Deiveson Figueiredo, excampeón de peso mosca, se medirá ante el estadounidense Payton Talbott en el combate coestelar, mientras que King Green enfrentará al argentino Esteban Ribovics. Además, el croata Roberto Soldić hará su debut en UFC ante Khaos Williams y el camerunés Ateba Gautier se medirá con Roman Kopylov. Entre las preliminares, el mexicano Imanol Rodríguez buscará sumar una nueva victoria frente a Alden Coria.

Los aficionados podrán seguir UFC 332 EN VIVO por televisión y streaming en Estados Unidos mediante Paramount+ y CBS. En México, la opción de transmisión será Paramount+, con acceso a través de su aplicación y sitio web. Revisa los canales, horarios, precios de suscripción y la cartelera completa de Silva vs. Wang.

¿Dónde ver UFC 332: Silva vs. Wang EN VIVO por TV y streaming en Estados Unidos?

Los aficionados de Estados Unidos podrán ver UFC 332 a través de Paramount+, plataforma que ofrecerá las primeras preliminares, las preliminares y la cartelera principal. Además, la pelea estelar entre Natalia Silva y Wang Cong, junto con el resto de la función principal, también se transmitirá por CBS, en señal abierta y mediante los servicios de televisión que incluyan la cadena.

La programación comenzará con las primeras preliminares a las 4:00 p. m. ET (1:00 p. m. PT). Luego, a las 6:00 p. m. ET (3:00 p. m. PT), arrancarán las preliminares, mientras que la cartelera principal está prevista para las 8:00 p. m. ET (5:00 p. m. PT). CBS comenzará su transmisión a las 7:30 p. m. ET, después de la cobertura de fútbol americano universitario.

Planes y precios de Paramount+ en Estados Unidos

Paramount+ ofrece dos planes de suscripción en Estados Unidos que permiten acceder a los eventos de UFC incluidos en el servicio, sin pagar un cargo adicional por evento.

Plan Essential

Precio mensual: 8.99 dólares.

Precio anual: 89.99 dólares.

Incluye eventos UFC en vivo dentro de la suscripción.

Acceso al catálogo de series, películas y deportes disponibles.

Plan Premium

Precio mensual: 13.99 dólares.

Precio anual: 139.99 dólares.

Streaming sin anuncios en contenido bajo demanda.

Descargas offline.

Acceso a transmisiones en vivo adicionales disponibles dentro del servicio.

Los usuarios podrán seguir la función desde el sitio web o la aplicación de Paramount+, disponible en celulares, tabletas, televisores inteligentes y otros dispositivos compatibles.

¿Cómo ver UFC 332 EN VIVO, Natalia Silva vs. Wang Cong desde México?

En México, los aficionados podrán seguir UFC 332 mediante Paramount+, con acceso a la cartelera a través de la aplicación y el sitio web del servicio. La pelea por el título mosca femenil entre Natalia Silva y Wang Cong será el combate principal de la noche, mientras que el mexicano Imanol Rodríguez también tendrá participación en las preliminares.

La plataforma permite ver sus contenidos desde dispositivos móviles, computadoras y televisores inteligentes compatibles. Para acceder a la transmisión, es necesario contar con una suscripción activa y comprobar la disponibilidad del evento en la región.

Planes y precios de Paramount+ en México

Paramount+ ofrece dos planes de suscripción en México para acceder a su catálogo de entretenimiento y deportes, incluidos los eventos de UFC disponibles en el país.

Plan Estándar

Precio mensual: 149 pesos mexicanos.

Acceso completo al catálogo de entretenimiento y deportes.

Eventos UFC incluidos dentro de la suscripción.

Plan Premium

Precio mensual: 199 pesos mexicanos.

Más dispositivos simultáneos.

Mejor calidad de reproducción en contenidos compatibles.

Acceso completo a las transmisiones de UFC.

Los aficionados podrán seguir UFC 332 desde la aplicación de Paramount+ en televisores inteligentes, celulares, tabletas y computadoras compatibles, siempre que cuenten con una suscripción activa.

¿Qué pasa en el resto de Latinoamérica?

La disponibilidad de UFC 332 puede variar según el país y los acuerdos de transmisión vigentes. Paramount+ cuenta con los derechos de UFC en varios mercados latinoamericanos desde 2026, pero las condiciones de acceso, los planes y la programación pueden diferir de un territorio a otro.

Por ello, los aficionados de cada país deben revisar la oferta local de las plataformas antes de contratar una suscripción. La transmisión confirmada para Estados Unidos no implica que los mismos canales o condiciones estén disponibles en todos los países de la región.

¿A qué hora empieza UFC 332: Natalia Silva vs. Wang Cong?

UFC 332 se celebrará este sábado 3 de octubre en el Delta Center de Salt Lake City. La programación contempla tres bloques: primeras preliminares, preliminares y cartelera estelar. Estos son los horarios confirmados por UFC Español para seguir el evento desde Estados Unidos, México, Argentina y España, con la conversión correspondiente para la costa oeste estadounidense.

País o zona Primeras preliminares Preliminares Cartelera estelar Estados Unidos (ET) 4:00 p. m. 6:00 p. m. 8:00 p. m. Estados Unidos (PT) 1:00 p. m. 3:00 p. m. 5:00 p. m. México (centro) 2:00 p. m. 4:00 p. m. 6:00 p. m. Argentina 5:00 p. m. 7:00 p. m. 9:00 p. m. España 10:00 p. m. 12:00 a. m. (domingo) 2:00 a. m. (domingo)

La pelea entre Natalia Silva y Wang Cong cerrará la cartelera estelar. Su hora exacta de inicio dependerá de la duración de los combates anteriores.

Cartelera completa de UFC 332: Silva vs. Wang

La función en Salt Lake City contará con 14 enfrentamientos de distintas divisiones, incluido el combate por el título vacante de peso mosca femenil. Esta es la cartelera anunciada por UFC.

Cartelera estelar

Peso mosca femenil: Natalia Silva vs. Wang Cong — pelea por el título.

Peso gallo: Deiveson Figueiredo vs. Payton Talbott.

Peso ligero: King Green vs. Esteban Ribovics.

Peso wélter: Roberto Soldić vs. Khaos Williams.

Peso medio: Ateba Gautier vs. Roman Kopylov.

Cartelera preliminar

Peso mosca: Imanol Rodríguez vs. Alden Coria.

Peso medio: Damian Pinas vs. Andrey Pulyaev.

Peso pluma: Marcus McGhee vs. Anthony Romero.

Peso pesado: Anthony Wint vs. Lucas Armand.

Primeras preliminares

Peso pesado: Johnny Walker vs. Mick Parkin.

Peso wélter: Jacobe Smith vs. Bruce Whitehead.

Peso ligero: Rafael dos Anjos vs. Alexander Hernandez.

Peso medio: Marvin Vettori vs. Ismail Naurdiev.

Peso wélter: Court McGee vs. Eric Nolan.