Abu Dabi será el escenario de una prueba de alto voltaje para Alexander Volkanovski. El australiano volverá a exponer el campeonato de peso pluma de UFC este sábado 24 de octubre, cuando se mida con Movsar Evloev en el combate principal de UFC 333, programado en el Etihad Arena. En la misma velada, Petr Yan y Merab Dvalishvili disputarán el cinturón de peso gallo, en una cartelera que pondrá dos títulos en juego.

El desafío para Volkanovski no consiste únicamente en conservar su condición de campeón. Frente a él estará Evloev, un aspirante que llega sin derrotas profesionales y que buscará convertir su oportunidad titular en el mayor triunfo de su trayectoria. Su capacidad para llevar la pelea al terreno de la lucha y mantener la presión obligará al australiano a encontrar respuestas durante un enfrentamiento pactado a cinco asaltos.

La programación también ofrecerá otros cruces relevantes para distintas divisiones. Alexander Volkov y Rizvan Kuniev medirán fuerzas en el peso pesado, mientras que Azamat Murzakanov y Dominick Reyes protagonizarán otro de los duelos destacados. Con contendientes que buscan escalar posiciones y campeones obligados a defender su lugar, UFC 333 tendrá consecuencias que van más allá de una sola noche de combates.

Para quienes quieran seguir la función desde América, Paramount Plus será la plataforma de transmisión en Estados Unidos, México y el resto de Latinoamérica, según la distribución indicada para el evento. En España, la emisión está prevista por HBO Max. La disponibilidad y las condiciones de acceso dependen del mercado correspondiente.

La clave del combate estelar estará en quién consiga imponer las condiciones. Volkanovski deberá aprovechar su experiencia en peleas de campeonato y su capacidad para ajustar el plan durante la marcha; Evloev intentará reducir esos espacios, controlar los intercambios y llevar al campeón a una batalla de desgaste. El cinturón seguirá en manos del australiano si logra dictar el ritmo, pero una actuación dominante del retador podría cambiar el orden de la división.

¿Dónde ver UFC 333: Volkanovski vs. Evloev EN VIVO por TV y streaming en Estados Unidos?

Los aficionados de Estados Unidos podrán seguir UFC 333 a través de Paramount Plus, plataforma que transmite los eventos numerados de UFC en territorio estadounidense. La cartelera principal comenzará a las 2:00 p. m. ET (11:00 a. m. PT), mientras que las preliminares están programadas para el mediodía ET y las primeras preliminares para las 10:00 a. m. ET.

Además, UFC Fight Pass ofrece contenido exclusivo, archivos históricos de combates y programación adicional de la organización. La disponibilidad de cada combate en directo depende de los derechos de transmisión y de las condiciones vigentes para cada evento.

Planes y precios de Paramount Plus en Estados Unidos

Plan Essential

Precio mensual: 8.99 dólares.

Precio anual: 89.99 dólares.

Incluye eventos de UFC en vivo dentro de la suscripción.

Acceso al catálogo de series, películas y deportes.

Plan Premium

Precio mensual: 13.99 dólares.

Precio anual: 139.99 dólares.

Streaming sin anuncios en contenido bajo demanda.

Descargas para ver contenido sin conexión.

Acceso a transmisiones en vivo adicionales disponibles dentro del servicio.

¿Cómo ver UFC 333 EN VIVO, Volkanovski vs. Evloev desde México?

En México, la transmisión oficial de UFC 333 también estará disponible mediante Paramount Plus. Los aficionados podrán seguir la cartelera principal desde la 1:00 p. m. del sábado 24 de octubre, hora del centro del país, y conectarse antes para ver las preliminares y las primeras peleas de la jornada.

La plataforma permite acceder a sus contenidos desde dispositivos móviles, televisores inteligentes, computadoras y otros equipos compatibles. La disponibilidad de funciones puede variar según el dispositivo y las condiciones de la suscripción.

Planes y precios de Paramount Plus en México

Plan Estándar

Precio mensual: 149 pesos mexicanos.

Acceso al catálogo de entretenimiento y deportes.

Eventos de UFC incluidos dentro de la suscripción.

Plan Premium

Precio mensual: 199 pesos mexicanos.

Más dispositivos simultáneos.

Mejor calidad de reproducción en contenidos compatibles.

Acceso a las transmisiones de UFC incluidas en el servicio.

¿Qué pasa en el resto de Latinoamérica?

Los aficionados del resto de Latinoamérica podrán seguir UFC 333 mediante Paramount Plus, de acuerdo con la distribución regional indicada para el evento. La cartelera principal comenzará a la 1:00 p. m. en Perú, Colombia, Ecuador y Panamá; a las 2:00 p. m. en Venezuela y Bolivia; y a las 3:00 p. m. en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

UFC Fight Pass continuará como una alternativa complementaria para acceder a peleas históricas, contenidos exclusivos y programación de la organización. La disponibilidad de los combates en directo puede variar según el país y los derechos de transmisión locales.

¿Cómo ver UFC 333 EN VIVO, Volkanovski vs. Evloev desde España?

En España, la transmisión de UFC 333 estará disponible a través de HBO Max, con los contenidos deportivos de Eurosport incluidos en el servicio, según la información de transmisión prevista para este evento. La cartelera principal comenzará a las 8:00 p. m. del sábado 24 de octubre, hora peninsular española.

Los usuarios podrán acceder al evento mediante los planes disponibles de la plataforma. Las condiciones de suscripción y las prestaciones incluidas dependen del plan contratado.

Planes de HBO Max en España

Estándar: 9.99 euros al mes.

Premium: 13.99 euros al mes.

Canales y plataformas para ver UFC 333 por país

Estados Unidos : Paramount Plus y UFC Fight Pass para contenido adicional y programación disponible.

: Paramount Plus y UFC Fight Pass para contenido adicional y programación disponible. México : Paramount Plus y UFC Fight Pass para contenido adicional.

: Paramount Plus y UFC Fight Pass para contenido adicional. España : HBO Max y UFC Fight Pass.

: HBO Max y UFC Fight Pass. Reino Unido e Irlanda: TNT Sports, Discovery+ y UFC Fight Pass, según los derechos vigentes en cada territorio.

Latinoamérica : Paramount Plus y UFC Fight Pass para contenido complementario, sujeto a la disponibilidad regional.

: Paramount Plus y UFC Fight Pass para contenido complementario, sujeto a la disponibilidad regional. Canadá : Sportsnet+, UFC Fight Pass y operadores autorizados de pago por evento, según el combate y los derechos aplicables.

: Sportsnet+, UFC Fight Pass y operadores autorizados de pago por evento, según el combate y los derechos aplicables. Australia: Kayo Sports, Main Event en Foxtel, ESPN y UFC Fight Pass, según la distribución local.

¿A qué hora pelea Volkanovski vs. Evloev? Horarios de UFC 333

Alexander Volkanovski y Movsar Evloev protagonizarán la pelea estelar de UFC 333 este sábado 24 de octubre en Abu Dabi. La cartelera principal comenzará a las 2:00 p. m. ET (11:00 a. m. PT), aunque el combate por el título de peso pluma empezará más tarde, una vez concluyan los enfrentamientos anteriores. No hay una hora exacta confirmada para la salida de ambos peleadores al octágono.

A continuación, consulta los horarios de las preliminares y de la cartelera principal para seguir UFC 333 EN VIVO desde Estados Unidos, México, España y Latinoamérica.

País Preliminares Cartelera principal Estados Unidos (ET) 12:00 p. m. 2:00 p. m. Estados Unidos (PT) 9:00 a. m. 11:00 a. m. México (centro) 11:00 a. m. 1:00 p. m. Costa Rica 10:00 a. m. 12:00 p. m. Guatemala 10:00 a. m. 12:00 p. m. El Salvador 10:00 a. m. 12:00 p. m. Colombia 11:00 a. m. 1:00 p. m. Perú 11:00 a. m. 1:00 p. m. Ecuador 11:00 a. m. 1:00 p. m. Panamá 11:00 a. m. 1:00 p. m. Venezuela 12:00 p. m. 2:00 p. m. Bolivia 12:00 p. m. 2:00 p. m. Chile 1:00 p. m. 3:00 p. m. Argentina 1:00 p. m. 3:00 p. m. Uruguay 1:00 p. m. 3:00 p. m. Paraguay 1:00 p. m. 3:00 p. m. Reino Unido 5:00 p. m. 7:00 p. m. España peninsular 6:00 p. m. 8:00 p. m.

Los horarios corresponden al inicio de cada bloque. Las primeras preliminares están programadas para las 10:00 a. m. ET (7:00 a. m. PT). La hora de Volkanovski vs. Evloev dependerá de la duración de las peleas anteriores.

Cartelera completa de UFC 333: Volkanovski vs. Evloev

Cartelera principal

Peso pluma — Campeonato: Alexander Volkanovski vs. Movsar Evloev.

Peso gallo — Campeonato: Petr Yan vs. Merab Dvalishvili.

Peso mosca: Lone’er Kavanagh vs. Ramazan Temirov.

Peso pesado: Alexander Volkov vs. Rizvan Kuniev.

Peso pluma: Aaron Pico vs. Losene Keita.

Cartelera preliminar

Peso semipesado: Azamat Murzakanov vs. Dominick Reyes.

Peso semipesado: Nikita Krylov vs. Abdul Rakhman Yakhyaev.

Peso medio: Abus Magomedov vs. Cam Rowston.

Peso ligero: Grant Dawson vs. Nurullo Aliev.

Primeras preliminares

Peso gallo: Colby Thicknesse vs. Asaf Chopurov.

Peso medio: Abubakar Vagaev vs. Jacob Malkoun.

Peso pluma: Bolaji Oki vs. Daniel Santos.

Peso ligero: Kody Steele vs. Noah Gugnon.

Peso paja femenino: Iasmin Lucindo vs. Nicolle Caliari.

La cartelera está sujeta a cambios por parte de UFC.

Análisis de Noé Yactayo

“Alexander Volkanovski afronta una defensa que puede marcar el rumbo de la división de peso pluma. El australiano conoce las exigencias de los combates por el campeonato y ha demostrado capacidad para ajustar su estrategia ante rivales con estilos diferentes. Sin embargo, Movsar Evloev representa un desafío particular por su invicto y su habilidad para imponer un ritmo de pelea que obliga a sus oponentes a resolver problemas tácticos durante los cinco asaltos.

Si Volkanovski consigue mantener la distancia, conectar con precisión y evitar que el retador controle los intercambios, tendrá argumentos para conservar el cinturón. Evloev, por su parte, buscará aprovechar su presión y su lucha para limitar las opciones del campeón y convertir la oportunidad titular en el triunfo más importante de su trayectoria. Con dos campeonatos en disputa, UFC 333 también ofrece un escenario decisivo para medir el presente de varias de las principales figuras de la organización”.