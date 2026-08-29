Umar Nurmagomedov y Song Yadong protagonizarán este sábado una de las peleas más importantes de la división de peso gallo durante UFC Shanghai, una cartelera que reunirá a dos peleadores con aspiraciones de mantenerse cerca de la parte alta de las 135 libras. El combate se celebrará en Shanghái y pondrá frente a frente a uno de los contendientes más técnicos de la categoría con una de las principales figuras chinas dentro de UFC.

Nurmagomedov llegará al octágono con la necesidad de consolidar su posición entre los principales aspirantes de la división. Su estilo, construido alrededor de la lucha, el control y un juego cada vez más completo en los intercambios, le ha permitido competir al máximo nivel. Song, en cambio, tendrá una oportunidad de enorme importancia frente a su público y buscará utilizar su velocidad, potencia y experiencia para conseguir una victoria que podría cambiar su posición dentro del peso gallo.

Más allá del combate estelar, UFC Shanghai presenta una cartelera con varios nombres reconocidos. Yan Xiaonan se enfrentará a Denise Gomes en la pelea coestelar, mientras que Kai Asakura volverá a la acción ante Aori Qileng. Alex Perez y Sumudaerji también protagonizarán un combate destacado en peso mosca, en una función que reunirá a peleadores de diferentes partes del mundo.

La programación tendrá además un interés especial para el público peruano. Kevin Borjas se enfrentará a Rei Tsuruya durante las preliminares, mientras que Nilson Rojas competirá en la cartelera principal. Debido a que el evento se realizará en China, los aficionados de México, Estados Unidos y gran parte de Latinoamérica deberán seguir las peleas durante la madrugada, por lo que será importante conocer las plataformas oficiales y los horarios antes del comienzo de la función.

¿Dónde ver UFC Shanghai: Nurmagomedov vs. Song EN VIVO por TV y streaming en Estados Unidos?

Los aficionados de Estados Unidos podrán seguir UFC Shanghai: Umar Nurmagomedov vs. Song Yadong a través de Paramount+, plataforma que transmitirá las peleas del UFC Fight Night.

La función comenzará durante las primeras horas del sábado 29 de agosto. Las preliminares están programadas para las 3:00 a. m. ET, mientras que la cartelera principal comenzará a las 6:00 a. m. ET.

En la Costa Oeste, el horario será más temprano. Las preliminares comenzarán a las 12:00 a. m. PT y la cartelera principal arrancará a las 3:00 a. m. PT.

El enfrentamiento entre Umar Nurmagomedov y Song Yadong cerrará la función. Por ese motivo, no existe una hora oficial exacta para el inicio de la pelea estelar, ya que dependerá de cuánto duren los cinco combates anteriores de la cartelera principal.

Además de la transmisión principal, UFC Fight Pass continúa ofreciendo acceso a una amplia biblioteca de peleas históricas, contenido exclusivo y programación complementaria de la compañía, aunque la disponibilidad de determinados eventos puede variar según los derechos de transmisión.

Planes y precios de Paramount+ en Estados Unidos

Paramount+ ofrece diferentes opciones de suscripción para los usuarios de Estados Unidos. Los aficionados que quieran seguir UFC Shanghai deberán contar con una suscripción activa y comprobar la disponibilidad del evento antes del inicio de la cartelera.

Plan Essential

Precio mensual: 8.99 dólares

Precio anual: 89.99 dólares

Acceso al catálogo de entretenimiento y deportes disponible dentro del servicio

Transmisiones deportivas incluidas según los derechos de la plataforma y las condiciones de cada evento

Plan Premium

Precio mensual: 13.99 dólares

Precio anual: 139.99 dólares

Menor presencia de anuncios en determinados contenidos bajo demanda

Descargas offline para contenidos compatibles

Acceso a funciones adicionales disponibles dentro del servicio

¿Cómo ver UFC Shanghai EN VIVO, Umar Nurmagomedov vs. Song desde México?

En México, la transmisión oficial de UFC Shanghai también estará disponible a través de Paramount+. Los aficionados podrán seguir las peleas preliminares y la cartelera principal mediante la plataforma desde dispositivos compatibles.

La aplicación permite acceder al contenido desde teléfonos móviles, tabletas, computadoras y Smart TV, siempre que el usuario cuente con una suscripción activa y una conexión a internet compatible.

Debido a que el evento se realizará en Shanghái, la programación comenzará durante la madrugada para los aficionados mexicanos. Las preliminares están previstas para la 1:00 a. m., mientras que la cartelera principal comenzará a las 4:00 a. m., tomando como referencia el horario del centro de México.

Umar Nurmagomedov y Song Yadong protagonizarán el último combate de la función. La hora exacta de su pelea dependerá del desarrollo de la cartelera y de la duración de los enfrentamientos anteriores.

Planes y precios de Paramount+ en México

Los usuarios de México pueden contratar Paramount+ mediante diferentes planes de suscripción. La plataforma permite acceder a su catálogo de entretenimiento y deportes desde distintos dispositivos compatibles.

Plan Básico

Precio mensual: 139 pesos mexicanos

Precio anual: 1,249 pesos mexicanos

Acceso al contenido incluido en la suscripción

Reproducción mediante dispositivos compatibles

Plan Estándar

Precio mensual: 149 pesos mexicanos

Precio anual: 1,339 pesos mexicanos

Acceso al catálogo de entretenimiento y deportes disponible en el servicio

Eventos y transmisiones incluidos según la programación y los derechos vigentes

Plan Premium

Precio mensual: 199 pesos mexicanos

Precio anual: 1,789 pesos mexicanos

Más funciones de reproducción en dispositivos compatibles

Acceso a contenidos con mayor calidad cuando estén disponibles

Posibilidad de utilizar más dispositivos de manera simultánea según las condiciones del plan

Los precios y características pueden depender de la forma en la que se contrate el servicio, por lo que los usuarios deben revisar las condiciones disponibles antes de realizar la suscripción.

¿Qué pasa en el resto de Latinoamérica?

Los aficionados de Latinoamérica también podrán seguir UFC Shanghai mediante Paramount+, según la disponibilidad regional del servicio y los derechos de transmisión correspondientes.

En Perú, Colombia y Ecuador, las preliminares comenzarán a las 2:00 a. m. y la cartelera principal arrancará a las 5:00 a. m.

En Venezuela y Bolivia, las preliminares están previstas para las 3:00 a. m., mientras que el main card comenzará a las 6:00 a. m.

Los aficionados de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil deberán conectarse más tarde. En esos países, las preliminares comenzarán a las 4:00 a. m. y la cartelera principal a las 7:00 a. m.

En Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica tendrán las preliminares desde la 1:00 a. m. y la cartelera principal desde las 4:00 a. m.

Panamá compartirá el mismo horario de Colombia, Ecuador y Perú, con las preliminares a las 2:00 a. m. y el inicio de la cartelera principal a las 5:00 a. m.

¿Cómo ver UFC Shanghai: Nurmagomedov vs. Song desde España?

En España, la transmisión del evento estará disponible a través de HBO Max.

La diferencia horaria permitirá que los aficionados españoles sigan la función durante la mañana y las primeras horas de la tarde. Las preliminares comenzarán a las 9:00 a. m., mientras que la cartelera principal arrancará a las 12:00 p. m., hora peninsular.

La pelea entre Umar Nurmagomedov y Song Yadong será el último combate de la programación. Por ello, el enfrentamiento principal podría comenzar durante la tarde en España, aunque el horario dependerá de la duración de las peleas anteriores.

UFC Fight Pass continuará funcionando como una alternativa complementaria para acceder a contenido exclusivo y al archivo histórico de la organización.

Canales y plataformas para ver UFC Shanghai por país

Estados Unidos — Paramount+ y UFC Fight Pass.

— Paramount+ y UFC Fight Pass. México — Paramount+ y UFC Fight Pass.

— Paramount+ y UFC Fight Pass. Latinoamérica — Paramount+ y UFC Fight Pass.

— Paramount+ y UFC Fight Pass. España — HBO Max y UFC Fight Pass.

— HBO Max y UFC Fight Pass. Reino Unido e Irlanda — TNT Sports, Discovery+ y UFC Fight Pass.

— TNT Sports, Discovery+ y UFC Fight Pass. Francia — RMC Sport y UFC Fight Pass.

— RMC Sport y UFC Fight Pass. Alemania — DAZN y UFC Fight Pass.

— DAZN y UFC Fight Pass. Italia — HBO Max, Discovery+ y UFC Fight Pass.

— HBO Max, Discovery+ y UFC Fight Pass. Países Bajos — HBO Max y UFC Fight Pass.

— HBO Max y UFC Fight Pass. Portugal — UFC Fight Pass.

— UFC Fight Pass. Canadá — Paramount+ y UFC Fight Pass.

— Paramount+ y UFC Fight Pass. Australia — Paramount+ y UFC Fight Pass.

¿A qué hora pelea Umar Nurmagomedov vs. Song Yadong? Horarios de UFC Shanghai

A continuación, consulta los horarios para ver UFC Shanghai: Nurmagomedov vs. Song EN VIVO desde Estados Unidos, México y diferentes países de Latinoamérica.

Estados Unidos (ET) 3:00 a. m. 6:00 a. m. Estados Unidos (CT) 2:00 a. m. 5:00 a. m. Estados Unidos (MT) 1:00 a. m. 4:00 a. m. Estados Unidos (PT) 12:00 a. m. 3:00 a. m. México 1:00 a. m. 4:00 a. m. Costa Rica 1:00 a. m. 4:00 a. m. Guatemala 1:00 a. m. 4:00 a. m. El Salvador 1:00 a. m. 4:00 a. m. Honduras 1:00 a. m. 4:00 a. m. Nicaragua 1:00 a. m. 4:00 a. m. Panamá 2:00 a. m. 5:00 a. m. Colombia 2:00 a. m. 5:00 a. m. Perú 2:00 a. m. 5:00 a. m. Ecuador 2:00 a. m. 5:00 a. m. Venezuela 3:00 a. m. 6:00 a. m. Bolivia 3:00 a. m. 6:00 a. m. Chile 4:00 a. m. 7:00 a. m. Argentina 4:00 a. m. 7:00 a. m. Uruguay 4:00 a. m. 7:00 a. m. Paraguay 4:00 a. m. 7:00 a. m. Brasil 4:00 a. m. 7:00 a. m. Reino Unido 8:00 a. m. 11:00 a. m. Irlanda 8:00 a. m. 11:00 a. m. España 9:00 a. m. 12:00 p. m. Francia 9:00 a. m. 12:00 p. m. Alemania 9:00 a. m. 12:00 p. m. Italia 9:00 a. m. 12:00 p. m. China 3:00 p. m. 6:00 p. m.

Cartelera completa de UFC Shanghai: Nurmagomedov vs. Song

Cartelera principal

Peso gallo — Umar Nurmagomedov vs. Song Yadong

— Umar Nurmagomedov vs. Song Yadong Peso paja femenino — Yan Xiaonan vs. Denise Gomes

— Yan Xiaonan vs. Denise Gomes Peso gallo — Aori Qileng vs. Kai Asakura

— Aori Qileng vs. Kai Asakura Peso mosca — Alex Perez vs. Sumudaerji

— Alex Perez vs. Sumudaerji Peso semipesado — Ce Liu vs. Levi Rodrigues Jr.

— Ce Liu vs. Levi Rodrigues Jr. Peso mosca — Bilal Hasan vs. Nilson Rojas

Cartelera preliminar

Peso mosca — Namsrai Batbayar vs. Andre Lima

— Namsrai Batbayar vs. Andre Lima Peso mosca — Rei Tsuruya vs. Kevin Borjas

— Rei Tsuruya vs. Kevin Borjas Peso pluma — Jack Jenkins vs. Sean Woodson

— Jack Jenkins vs. Sean Woodson Peso gallo — Xiao Long vs. Francesco Nuzzi

— Xiao Long vs. Francesco Nuzzi Peso gallo — Lawrence Lui vs. Hector Santiago

— Lawrence Lui vs. Hector Santiago Peso paja femenino — Jingnan Xiong vs. Julia Polastri

— Jingnan Xiong vs. Julia Polastri Peso wélter — Ding Meng vs. Cameron Nelson