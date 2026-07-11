Durante años, el regreso de Conor McGregor fue una incógnita que alimentó rumores, anuncios y expectativas dentro de las artes marciales mixtas. Este sábado, la espera llegará a su fin cuando el irlandés vuelva al octágono para enfrentar a Max Holloway en la pelea estelar del UFC 329 desde el T-Mobile Arena de Las Vegas. Más de una década después de su primer enfrentamiento, ambos volverán a encontrarse en un escenario completamente distinto y con mucho más en juego que una simple victoria.

La primera vez que compartieron la jaula fue en agosto de 2013, cuando McGregor derrotó a un joven Holloway por decisión unánime en Boston. Desde entonces, ambos construyeron carreras que los llevaron a convertirse en figuras históricas de UFC. Ahora, el irlandés intentará demostrar que todavía puede competir entre los mejores del mundo tras un prolongado periodo de inactividad, mientras que Holloway pondrá a prueba su extraordinario ritmo de pelea y buscará consolidar el mejor momento competitivo de su trayectoria.

Más allá del combate principal, UFC 329 presenta una cartelera cargada de nombres reconocidos. Paddy Pimblett se medirá ante Benoit Saint Denis en un duelo con importantes implicaciones dentro del peso ligero, mientras que Cory Sandhagen y Mario Bautista protagonizarán un enfrentamiento que podría acercar al ganador a una oportunidad titular en las 135 libras. También destacan las presencias de Robert Whittaker, Brandon Royval y Cody Garbrandt, quienes buscarán mantener vigencia en divisiones altamente competitivas.

La gran interrogante de la noche gira en torno a McGregor. Su poder de nocaut, precisión y experiencia en grandes escenarios nunca han estado en discusión, pero la falta de actividad genera dudas legítimas sobre su estado competitivo. Del otro lado estará Holloway, uno de los peleadores con mayor volumen de golpeo en la historia de UFC y dueño de un cardio excepcional. Si la pelea se extiende a los asaltos finales, el hawaiano podría encontrar una ventaja importante frente a un rival que no compite regularmente desde hace varios años.

¿Dónde ver UFC 329: McGregor vs. Holloway 2 EN VIVO por TV y streaming en Estados Unidos?

Los aficionados de Estados Unidos podrán seguir el UFC 329 a través de Paramount Plus, plataforma que mantiene los derechos de transmisión de los eventos numerados de UFC en territorio estadounidense. La cobertura incluirá las primeras preliminares, cartelera preliminar y la cartelera principal encabezada por Conor McGregor y Max Holloway.

Además, UFC Fight Pass continuará ofreciendo acceso a contenido exclusivo, archivo histórico de combates y determinadas peleas preliminares según la región y las condiciones de transmisión vigentes.

Planes y precios de Paramount Plus en Estados Unidos

Plan Essential

Precio mensual: 8.99 dólares.

Precio anual: 89.99 dólares.

Incluye eventos UFC en vivo dentro de la suscripción.

Acceso al catálogo completo de series, películas y deportes.

Plan Premium

Precio mensual: 13.99 dólares.

Precio anual: 139.99 dólares.

Streaming sin anuncios en contenido bajo demanda.

Descargas offline.

Acceso a transmisiones en vivo adicionales disponibles dentro del servicio.

¿Cómo ver UFC 329 EN VIVO, Conor McGregor vs. Max Holloway 2 desde México?

En México, la transmisión oficial también estará disponible mediante Paramount Plus. Los aficionados podrán seguir toda la programación del evento, incluyendo las preliminares y la cartelera principal, directamente desde la aplicación para dispositivos móviles, Smart TV, computadoras y consolas compatibles.

La plataforma ha reforzado su apuesta por los deportes de combate y mantiene a UFC como uno de sus principales contenidos para la audiencia latinoamericana.

Planes y precios de Paramount Plus en México

Plan Estándar

Precio mensual: 149 pesos mexicanos.

Acceso completo al catálogo de entretenimiento y deportes.

Eventos UFC incluidos dentro de la suscripción.

Plan Premium

Precio mensual: 199 pesos mexicanos.

Más dispositivos simultáneos.

Mejor calidad de reproducción en contenidos compatibles.

Acceso completo a las transmisiones de UFC.

¿Qué pasa en el resto de Latinoamérica?

Los aficionados de Latinoamérica también podrán seguir UFC 329 mediante Paramount Plus, servicio que ofrece los eventos numerados y las UFC Fight Nights dentro de su catálogo deportivo. Dependiendo del país, UFC Fight Pass continuará funcionando como complemento para acceder a peleas históricas, contenidos exclusivos y determinadas preliminares.

¿Cómo ver UFC 329 EN VIVO, McGregor vs. Holloway 2 desde España?

En España, la transmisión oficial estará disponible a través de MAX, plataforma que integra los contenidos deportivos de TNT Sports y Eurosport. Los usuarios podrán acceder al evento mediante cualquiera de los planes disponibles del servicio.

Planes de MAX en España

Estándar: 9.99 euros al mes.

Premium: 13.99 euros al mes.

Canales y plataformas para ver UFC 329 por país

Estados Unidos — Paramount Plus y UFC Fight Pass.

— Paramount Plus y UFC Fight Pass. México — Paramount Plus y UFC Fight Pass.

— Paramount Plus y UFC Fight Pass. España — MAX y UFC Fight Pass.

— MAX y UFC Fight Pass. Reino Unido e Irlanda — TNT Sports, Discovery+ y UFC Fight Pass.

— TNT Sports, Discovery+ y UFC Fight Pass. Latinoamérica — Paramount Plus y UFC Fight Pass.

— Paramount Plus y UFC Fight Pass. Canadá — Sportsnet+, UFC Fight Pass y operadores autorizados de PPV.

— Sportsnet+, UFC Fight Pass y operadores autorizados de PPV. Australia — Kayo Sports, Main Event on Foxtel, ESPN y UFC Fight Pass.

¿A qué hora pelea Conor McGregor vs. Max Holloway 2? Horarios del UFC 329

A continuación, consulta los horarios para ver la pelea entre Conor McGregor vs. Max Holloway 2 EN VIVO desde Estados Unidos, México, España y Latinoamérica.

País Preliminares Cartelera principal Estados Unidos (ET) 6:00 p.m. 9:00 p.m. Estados Unidos (PT) 3:00 p.m. 6:00 p.m. México 4:00 p.m. 7:00 p.m. Costa Rica 4:00 p.m. 7:00 p.m. Guatemala 4:00 p.m. 7:00 p.m. El Salvador 4:00 p.m. 7:00 p.m. Colombia 5:00 p.m. 8:00 p.m. Perú 5:00 p.m. 8:00 p.m. Ecuador 5:00 p.m. 8:00 p.m. Panamá 5:00 p.m. 8:00 p.m. Venezuela 6:00 p.m. 9:00 p.m. Bolivia 6:00 p.m. 9:00 p.m. Chile 7:00 p.m. 10:00 p.m. Argentina 7:00 p.m. 10:00 p.m. Uruguay 7:00 p.m. 10:00 p.m. Paraguay 7:00 p.m. 10:00 p.m. Reino Unido 11:00 p.m. 2:00 a.m. (domingo) España 12:00 a.m. (domingo) 3:00 a.m. (domingo)

Cartelera completa de UFC 329: McGregor vs. Holloway 2

Cartelera principal

Peso wélter — Conor McGregor vs. Max Holloway 2

— Conor McGregor vs. Max Holloway 2 Peso ligero — Paddy Pimblett vs. Benoit Saint Denis

— Paddy Pimblett vs. Benoit Saint Denis Peso gallo — Cory Sandhagen vs. Mario Bautista

— Cory Sandhagen vs. Mario Bautista Peso mosca — Brandon Royval vs. Lone’er Kavanagh

— Brandon Royval vs. Lone’er Kavanagh Peso ligero — King Green vs. Terrance McKinney

Cartelera preliminar

Peso semipesado — Robert Whittaker vs. Nikita Krylov

— Robert Whittaker vs. Nikita Krylov Peso pesado — Gable Steveson vs. Elisha Ellison

— Gable Steveson vs. Elisha Ellison Peso gallo — Cody Garbrandt vs. Adrián Yáñez

— Cody Garbrandt vs. Adrián Yáñez Peso pluma — Luke Riley vs. Kai Kamaka

Primeras preliminares

Peso mosca femenino — Tracey Cortez vs. Wang Cong

— Tracey Cortez vs. Wang Cong Peso medio — Damian Pinas vs. César Almeida

— Damian Pinas vs. César Almeida Peso gallo — Farid Basharat vs. John Garza

— Farid Basharat vs. John Garza Peso medio — Ryan Gandra vs. Zachary Reese

— Ryan Gandra vs. Zachary Reese Peso mosca — Cody Durden vs. Alessandro Costa

Conor McGregor y Max Holloway se enfrentan este sábado 11 de julio por la pelea estelar de la cartelera del UFC 329. El combate empieza cerca de las 9 p.m. ET (6 p.m. PT) en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada (Estados Unidos). La transmisión oficial del evento de Artes Marciales Mixtas (MMA) se transmite EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO por Paramount Plus, UFC Fight Pass, Kayo Sport, HBO Max, TNT Sports, SKY Sports y Sportsnet+. (VIDEO DE UFC EN X DE @UFC)

Análisis de Noé Yactayo

“Conor McGregor ha protagonizado algunos de los regresos más mediáticos en la historia reciente de UFC, pero ninguno llega acompañado de tantas interrogantes como este. El irlandés sigue siendo una de las mayores estrellas del deporte, aunque la falta de continuidad competitiva convierte cada minuto dentro del octágono en un examen constante. Max Holloway representa precisamente el tipo de rival que puede exponer cualquier carencia física o de ritmo, gracias a un estilo basado en volumen, resistencia y presión constante.

Si McGregor consigue imponer su precisión y explosividad desde los primeros intercambios, volverá inmediatamente a ocupar el centro de las conversaciones más importantes de UFC. Sin embargo, si Holloway logra llevar la pelea a terrenos de desgaste y convertirla en una batalla de ritmo y resistencia, podría firmar una de las victorias más importantes de su carrera y confirmar que llega en mejor momento deportivo al combate más esperado del verano en Las Vegas".