Se viene una pelea de infarto. Ciryl Gane y Josh Hokit se enfrentarán este sábado 14 de noviembre por el cinturón de peso pesado del UFC 334. El escenario del vibrante duelo será el Madison Square Garden de New York. Para que te enteres a qué hora empieza y dónde transmitirán el combate EN VIVO y EN DIRECTO, sigue leyendo esta nota.

El duelo Gane vs. Hokit por el UFC 334 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: @ufcfra / Instagram)

Cartelera completa del UFC 334

Cartelera de primeras preliminares

Jared Gordon vs. Melquizael Costa, peso ligero

Macy Chiasson vs. Bia Mesquita, peso gallo

Alateng Heili vs. Juan Díaz, peso gallo

Evan Elder vs. Samuel Sanches, peso ligero

Cartelera de preliminares

Stephen Thompson vs. Charles Radtke, peso wélter

Drew Dober vs. Chris Duncan, peso ligero

Jim Miller vs. Terrance McKinney, peso ligero

Donte Johnson vs. Cesar Almeida, peso mediano

Cartelera principal

Cyril Gane vs. Josh Hokit, pelea por el título de peso pesado

Kayla Harrison vs. Amanda Nunes, pelea por el título de peso gallo

Caio Borralho vs. Yousri Belgaroui, peso mediano

Uros Medic vs. Kevin Holland, peso wélter

Bilal Hasan vs. Luis Gurule, peso mosca

Horarios por país para ver UFC 334: Gane vs. Hokit EN VIVO

La pelea de UFC 334: Gane vs. Hokit es imperdible. Por esa razón, a continuación te compartiré los horarios por país para que puedas disfrutar del evento en vivo y en directo. Ten en cuenta que pueden surgir algunos cambios. Todo dependerá de la duración exacta de los enfrentamientos.

Estados Unidos: Primeras preliminares 5:00 pm (ET), 4:00 pm (CT), 3:00 pm (MT) y 2:00 pm (PT) | Preliminares 7:00 pm (ET), 6:00 pm (CT), 5:00 pm (MT) y 4:00 pm (PT) | Cartelera principal 9:00 pm (ET), 8:00 pm (CT), 7:00 pm (MT) y 6:00 pm (PT) | Combate estelar 11:00 pm (ET), 10:00 pm (CT), 9:00 pm (MT) y 8:00 pm (PT)

México (CDMX): Primeras preliminares 4:00 pm | Preliminares 6:00 pm | Cartelera principal 8:00 pm | Combate estelar 10:00 pm

España: Primeras preliminares 11:00 pm | Preliminares 01:00 am (domingo) | Cartelera principal 03:00 am (domingo) | Combate estelar 05:00 am (domingo)

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: Primeras preliminares 7:00 pm | Preliminares 9:00 pm | Cartelera principal 11:00 pm | Combate estelar | 01:00 am (domingo)

Bolivia y Venezuela: Primeras preliminares 6:00 pm | Preliminares 8:00 pm | Cartelera principal 10:00 pm | Combate estelar 11:00 pm

Colombia, Perú, Ecuador: Primeras preliminares 5:00 pm | Preliminares 7:00 pm | Cartelera principal 9:00 pm | Combate estelar 11:00 pm

¿En qué canal transmiten la pelea UFC 334: Gane vs. Hokit EN VIVO?

Si quieres ver la pelea de UFC 334: Gane vs. Hokit EN VIVO y EN DIRECTO es importante que sepas que desde 2026 todos los eventos de la compañía UFC se podrán mirar a través de la plataforma Paramount+ (en Estados Unidos, México y Argentina). HBO Max, en tanto, transmitirá el evento en España.