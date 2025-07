La UFC regresa con una emocionante Fight Night desde el Etihad Arena en Abu Dabi, presentando una cartelera llena de acción. En el evento estelar, los principales contendientes de peso mediano se enfrentarán, con el #5 Robert Whittaker cara a cara con el #12 Reinier de Ridder. La coestelar no se queda atrás, pues el excampeón de peso gallo y aspirante #3, Petr Yan, se medirá al #13 Marcus McGhee. La cartelera incluye también combates imperdibles como Bryce Mitchell vs. Said Nurmagomedov y Sharabutdin Magomedov vs. Marc-Andre Barriault. La acción principal arranca a las 3 p. m. ET / 12 p.m. PT. Conoce la hora en Estados Unidos y México, dónde ver la cobertura por TV y streaming online en distintas partes del mundo.

En qué canal TV pasan la pelea Whittaker vs De Ridder EN VIVO por UFC Fight Night

La pelea estelar de UFC Fight Night entre Robert Whittaker y Reinier de Ridder se podrá ver en televisión de señal abierta por ABC (ESPN por cable) en Estados Unidos. Asimismo, estará disponible en pago por evento en dicho país por ESPN+. Los suscriptores de ESPN+ pueden añadirlo a su plan mensual a un precio de $79.99.

Podrás ver las peleas preliminares a las 11 a. m. PT / 2 p. m ET en ESPN y ESPN+, mientras que el evento principal, que comienza a las 4 p. m. ET, estará solo en ABC y ESPN+ PPV.

Si vives en México, podrás disfrutar de las peleas de artes marciales mixtas por UFC Fight Pass y FOX Sports 2, con las preliminares, y FOX Sports Premium, con las estelares.

En el resto de países de Latinoamérica como Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá, podrás ver la pelea Whittaker vs De Ridder en vivo online por la señal de UFC Fight Pass, ESPN Knockout y Disney+.

Finalmente, si estás en España, podrás seguir la cobertura de UFC Fight Night en vivo y streaming online por UFC Fight Pass y Eurosport por MAX; en Italia y Alemania, por UFC Fight Pass y DAZN; en el Reino Unido e Irlanda, por UFC Fight Pass, TNT Sports y Discovery+.

PAÍSES PELEAS PRELIMINARES PELEAS ESTELARES Estados Unidos 11 am PT / 2 pm ET 2 pm PT / 5 pm ET México 12 pm 3 pm Reino Unido 7 pm 10 pm España 8 pm 11 pm Francia 8 pm 11 pm Alemania 8 pm 11 pm Italia 8 pm 11 pm Irlanda 7 pm 10 pm Puerto Rico 2 pm 5 pm República Dominicana 2 pm 5 pm Argentina 3 pm 6 pm Chile 2 pm 5 pm Colombia 1 pm 4 pm Perú 1 pm 4 pm Ecuador 1 pm 4 pm Brasil 3 pm 6 pm Paraguay 3 pm 6 pm Uruguay 3 pm 6 pm Venezuela 2 pm 5 pm Bolivia 2 pm 5 pm El Salvador 12 pm 3 pm Guatemala 12 pm 3 pm Honduras 12 pm 3 pm Nicaragua 12 pm 3 pm Panamá 1 pm 4 pm Costa Rica 12 pm 3 pm

A qué hora ver UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder

Cartelera completa de UFC Fight Night: Whittaker vs. De Ridder

Revisa la cartelera de todas las peleas del evento UFC Fight Night: Robert Whittaker vs. Reinier de Ridder este sábado 26 de julio. Revisa la hora de inicio por cada bloque de combates, según el horario del Este.

Cartelera estelar (ESPN+ PPV / ABC a las 5 p.m. ET)

Robert Whittaker vs. Reinier de Ridder

Movsar Evloev vs. Aaron Pico

Petr Yan vs. Marcus McGhee

Bryce Mitchell vs. Said Nurmagomedov

Shara Magomedov vs. Marc-Andre Barriault

Asu Almabayev vs. Ramazan Temirov

Cartelera preliminar (ESPN/ESPN+/Disney+ a las 2 p.m. ET)

Peso semipesado: Nikita Krylov vs. Bogdan Guskov

Peso paja femenino: Amanda Ribas vs. Tabatha Ricci

Peso wélter: Muslim Salikhov vs. Carlos Leal

Peso semipesado: Ibo Aslan vs. Billy Elekana

Peso pesado: Martin Buday vs. Marcus Buchecha

Peso pluma: Mohammad Yahya vs. Steven Nguyen

Peso gallo: Davey Grant vs. Da’Mon Blackshear

Fecha, hora y cómo ver la pelea Whittaker vs. De Ridder en UFC Fight Night

Fecha: Sábado, 26 de julio de 2025

Sábado, 26 de julio de 2025 Hora de inicio: Preliminares 2:00 p. m. ET / Tarjeta principal: 5:00 p. m. ET

Preliminares 2:00 p. m. ET / Tarjeta principal: 5:00 p. m. ET Lugar: Etihad Arena, Abu Dhabi, Emirates Árabes Unidos

Etihad Arena, Abu Dhabi, Emirates Árabes Unidos Canal de TV/Transmisión: PPV vía ESPN+ y ABC (cartelera principal), ESPN, ESPN+, Disney+ y UFC Fight Pass (preliminares)

