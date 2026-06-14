UFC Freedom 250 no es un evento más en el calendario, es una velada histórica que lleva el octágono a los jardines de la Casa Blanca en Washington D.C., con Ilia Topuria defendiendo su cinturón ligero ante el explosivo Justin Gaethje . Sin duda será un evento histsórico que coincidirá con el 80 cumpleaños del presidente Donald Trump y la celebración del 250 aniversario de la nación. ¿Quieres ver todas las peleas en vivo y en directo? Conoce los horarios, canales de TV, streaming online y la cartelera completa para seguir la cobertura.

Además del combate estelar Topuria vs. Gaethje, la noche reúne campeones y contendientes de élite como Alex Pereira, Ciryl Gane y Sean O’Malley, lo que convierte a Freedom 250 en una cita obligatoria para cualquier fan de la UFC en Estados Unidos.A continuación, te detallo horarios por región, opciones de TV online y todo lo que necesitas para no perderte ni un segundo de acción.

Dónde ver UFC Freedom 250 EN VIVO en TV y streaming

UFC Freedom 250 estará centralizada en plataformas de suscripción, sin necesidad de pago por evento adicional en la mayoría de regiones. En Estados Unidos, la pelea se verá a través de Paramount+, mientras que en España el evento estará disponible en HBO Max con la señal de Eurosport como referencia.

En Latinoamérica, incluidos México, Perú y Argentina, Paramount+ posee los derechos de transmisión de UFC, ofreciendo tanto la cartelera completa como el combate estelar Topuria vs. Gaethje en directo. En Europa continental, los derechos de UFC para 2026 pertenecen a Eurosport, cuyas señales Eurosport 1 y 2 se distribuyen también mediante DAZN en diversos países, aunque para este evento en particular la pelea principal se concentra en la app de Eurosport/HBO Max según se ha detallado.

Región / País Canal de TV / Plataforma oficial para UFC Freedom 250 Estados Unidos Paramount+ (streaming con derechos oficiales UFC) México Paramount+ (transmisión oficial del evento completo) Perú Paramount+ (derechos de UFC para 2026, cartelera completa) Argentina Paramount+ (streaming oficial en Latinoamérica) Resto de Latinoamérica Paramount+ (plataforma con derechos regionales de UFC) España HBO Max + señal Deportes/Eurosport (UFC Freedom 250 en streaming) Europa (varios países) Eurosport 1 y 2 a través de Eurosport app y DAZN, según disponibilidad local

¿A qué hora empieza UFC Freedom 250 este domingo 14 de junio?

UFC Freedom 2025 inicia a partir de las 20:00 (8:00 PM) ET el domingo 14 de junio , lo que permite calcular los horarios por zona. En España, la cartelera comienza a las 02:00 de la madrugada del lunes 15 de junio, con la pelea entre Topuria y Gaethje prevista alrededor de las 04:30, lo que confirma que el main event se verá en prime time americano y madrugada europea. En Latinoamérica, el horario se adapta entre las 18:00 y las 20:00 dependiendo del país, manteniendo la pelea estelar en un bloque nocturno atractivo para el público local.

Región / Zona horaria Inicio del evento UFC Freedom 250 EE.UU. – Eastern Time (ET, Nueva York) 20:00 (8:00 PM) domingo 14 de junio EE.UU. – Central Time (CT, Texas) 19:00 (7:00 PM) domingo 14 de junio EE.UU. – Mountain Time (MT, Denver) 18:00 (6:00 PM) domingo 14 de junio EE.UU. – Pacific Time (PT, Los Ángeles) 17:00 (5:00 PM) domingo 14 de junio México (CDMX) 18:00 (6:00 PM) domingo 14 de junio México (zona sureste) 19:00 (7:00 PM) domingo 14 de junio México (zona pacífico) 17:00 (5:00 PM) domingo 14 de junio Perú / Colombia 19:00 (7:00 PM) domingo 14 de junio Argentina / Chile 21:00 (9:00 PM) domingo 14 de junio (aprox.) España (peninsular) 02:00 (lunes 15 de junio, inicio), main event ~04:30

Cartelera completa de UFC 250

Topuria llega invicto a este combate y enfrenta a un Justin Gaethje conocido por ofrecer algunas de las guerras más violentas en la historia reciente de UFC, un contraste de estilos que promete acción desde la primera campana. Además, el contexto de una velada organizada en la Casa Blanca y ligada a la conmemoración del 250 aniversario de Estados Unidos convierte a UFC Freedom 250 en un hito mediático más allá del octágono.

Ilia Topuria vs. Justin Gaethje — Título indiscutido del peso ligero

Alex Pereira vs. Ciryl Gane — Título interino del peso pesado

Sean O’Malley vs. Aiemann Zahabi

Josh Hokit vs. Derrick Lewis

Mauricio Ruffy vs. Michael Chandler

Bo Nickal vs. Kyle Daukaus

Diego Lopes vs. Steve García