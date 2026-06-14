UFC Freedom 250 aterriza en Washington con una de las peleas más esperadas del año. ilia Topuria y Justin Gaethje encabezarán una histórica cartelera este domingo 14 de junio desde la Casa Blanca, donde estará en juego la unificación del cinturón de peso ligero. El campeón español buscará seguir ampliando su legado frente a uno de los peleadores más temidos y explosivos de la división, en una noche que promete marcar un antes y un después para las artes marciales mixtas.

Sobre el papel, Topuria llega como favorito gracias a su poder de nocaut, precisión en el boxeo y capacidad para finalizar combates en cualquier escenario. Sin embargo, Gaethje ha construido su reputación sobreviviendo a auténticas guerras dentro del octágono y castigando a sus rivales con una agresividad pocas veces vista en la división ligera. Ninguno de los dos acostumbra dar un paso atrás, por lo que la posibilidad de un desenlace antes del límite aparece como uno de los escenarios más probables de la noche. La gran incógnita será si el estadounidense puede resistir la presión del campeón o si el español volverá a imponer el ritmo que lo ha convertido en una de las mayores estrellas de las artes marciales mixtas.

Más allá del combate estelar, UFC Freedom 250 presenta una cartelera cargada de talento. Alex Pereira y Ciryl Gane disputarán el cinturón interino de peso completo en la pelea coestelar, mientras que Sean O’Malley, Michael Chandler, Bo Nickal y Diego Lopes también formarán parte de una velada diseñada para captar la atención de aficionados de todo el mundo. Con millones de espectadores pendientes del evento, la gran pregunta es cómo seguir cada combate EN VIVO desde Estados Unidos y México.

TL;DR: Lo que debes saber del UFC Freedom 250 Topuria vs. Gaethje

🥊 Ilia Topuria vs. Justin Gaethje encabezará UFC Freedom 250 por la unificación del cinturón de peso ligero.

📲 En Estados Unidos la transmisión estará disponible por Paramount Plus.

🖥️ En México también podrá verse mediante Paramount Plus.

📺 No será necesario comprar un PPV por separado.

🏛️ El evento se celebrará en la Casa Blanca, en Washington D.C.

⏰ La pelea estelar está programada para comenzar alrededor de las 22:30 horas de México y las 00:30 ET del lunes 15 de junio.

Ficha técnica de UFC Freedom 250 Topuria vs. Gaethje

Dato Información Evento UFC Freedom 250 Fecha 14 de junio de 2026 Lugar Casa Blanca Ciudad Washington D.C., Estados Unidos Pelea estelar Ilia Topuria vs. Justin Gaethje Título en juego Unificación del cinturón de peso ligero Pelea coestelar Alex Pereira vs. Ciryl Gane Transmisión en EE.UU. Paramount Plus Transmisión en México Paramount Plus Streaming complementario UFC Fight Pass

¿Dónde ver UFC Freedom 250 EN VIVO por TV y streaming en Estados Unidos?

Mientras millones de aficionados esperan el momento en que Topuria y Gaethje entren al octágono, la gran pregunta es dónde seguir la cartelera en vivo desde territorio estadounidense. La transmisión oficial estará disponible a través de Paramount Plus, plataforma que desde 2026 posee los derechos de los eventos numerados y Fight Nights de UFC en el país.

La cobertura incluirá las peleas preliminares, la cartelera principal y el combate estelar por la unificación del cinturón ligero, todo integrado dentro de la suscripción mensual sin necesidad de adquirir un evento PPV adicional.

UFC Fight Pass seguirá funcionando como complemento para quienes deseen acceder al archivo histórico de la organización, documentales exclusivos y determinadas primeras preliminares.

Planes y precios de Paramount Plus en Estados Unidos

Paramount+ Essential

Precio mensual: USD 8.99

USD 8.99 Precio anual: USD 89.99

Incluye:

Eventos UFC en vivo.

Series y películas del catálogo.

Deportes seleccionados.

Streaming con anuncios.

Paramount+ Premium

Precio mensual: USD 13.99

USD 13.99 Precio anual: USD 139.99

Incluye:

Eventos UFC en vivo.

Acceso a Showtime.

Descargas offline.

Menos anuncios en contenidos compatibles.

Funciones adicionales de streaming.

La llegada de UFC a Paramount Plus ha reducido considerablemente el costo para quienes desean seguir todas las carteleras del calendario sin tener que pagar eventos individuales.

¿Cómo mirar UFC Freedom 250 EN VIVO desde México?

En México, UFC Freedom 250 también será transmitido mediante Paramount Plus. Los aficionados podrán seguir toda la cartelera desde teléfonos móviles, computadoras, tablets, Smart TV, Roku, Fire TV Stick, Apple TV, Chromecast y otros dispositivos compatibles.

La suscripción incluye tanto las preliminares como la pelea principal entre Topuria y Gaethje sin cargos adicionales por evento.

Planes y precios de Paramount Plus en México

Plan Estándar

Precio mensual: 149 pesos mexicanos

Incluye:

Calidad Full HD.

Dos transmisiones simultáneas.

Eventos UFC integrados.

Acceso al catálogo completo.

Plan Premium

Precio mensual: 199 pesos mexicanos

Incluye:

Calidad hasta 4K en contenidos compatibles.

Cuatro transmisiones simultáneas.

HDR y Dolby Atmos cuando estén disponibles.

Acceso completo a UFC Freedom 250.

¿Qué pasa en el resto de Latinoamérica?

La mayor parte de Sudamérica también podrá seguir UFC Freedom 250 a través de Paramount Plus, plataforma que se ha convertido en una de las principales ventanas deportivas de la región tras la adquisición de importantes derechos internacionales.

Los precios varían según cada país:

País Precio mensual Argentina $5,578.51 ARS Colombia $23,500 COP Chile $5,690 CLP Perú S/ 21.50 Ecuador USD 5.99 Bolivia BOB 40.90 Uruguay UYU 249

UFC Fight Pass continúa disponible para quienes deseen acceder al archivo histórico de la compañía y determinados contenidos adicionales.

Canales y plataformas por país para UFC Freedom 250

País Plataforma Estados Unidos Paramount Plus, UFC Fight Pass México Paramount Plus, UFC Fight Pass Latinoamérica Paramount Plus, UFC Fight Pass España HBO Max, UFC Fight Pass Reino Unido TNT Sports, Discovery+ Irlanda TNT Sports, Discovery+ Canadá Sportsnet+, UFC Fight Pass y operadores asociados Australia Kayo Sports, ESPN, Main Event y UFC Fight Pass

¿A qué hora es la pelea de Topuria vs. Gaethje? Horarios en Estados Unidos, México y Latinoamérica

País / Región Preliminares Cartelera principal Pelea estelar Estados Unidos (ET) 18:00 22:00 00:30 Estados Unidos (CT) 17:00 21:00 23:30 Estados Unidos (MT) 16:00 20:00 22:30 Estados Unidos (PT) 15:00 19:00 21:30 México 16:00 20:00 22:30 Colombia 17:00 21:00 23:30 Perú 17:00 21:00 23:30 Ecuador 17:00 21:00 23:30 Chile 18:00 22:00 00:30 Venezuela 18:00 22:00 00:30 Bolivia 18:00 22:00 00:30 Argentina 19:00 23:00 01:30 Uruguay 19:00 23:00 01:30 Paraguay 19:00 23:00 01:30 Brasil 19:00 23:00 01:30

Los horarios son aproximados y pueden variar dependiendo de la duración de los combates previos.

¿Dónde se realizará UFC Freedom 250?

UFC Freedom 250 tendrá lugar en la Casa Blanca, uno de los edificios más emblemáticos de Estados Unidos y sede oficial de la presidencia del país.

Dirección:

1600 Pennsylvania Avenue NWWashington, DC 20500Estados Unidos

La elección de este escenario convierte al evento en una de las funciones más singulares en la historia moderna de UFC, combinando deporte, espectáculo y un simbolismo pocas veces visto dentro de las artes marciales mixtas.

Peleadores a seguir en UFC Freedom 250

Ilia Topuria

El campeón hispano-georgiano atraviesa el mejor momento de su carrera y llega a Washington con la oportunidad de añadir otro capítulo histórico a su legado. Su poder de nocaut, precisión técnica y confianza lo han convertido en una de las mayores estrellas del deporte.

Justin Gaethje

Conocido por protagonizar algunas de las peleas más espectaculares de la última década, Gaethje representa una amenaza constante por su potencia, resistencia y capacidad para cambiar una pelea con un solo golpe.

Alex Pereira

El excampeón buscará conquistar el cinturón interino de peso completo frente a Ciryl Gane en una de las peleas más atractivas de toda la cartelera.

Sean O’Malley

Una de las figuras mediáticas más importantes de UFC intentará mantenerse en la conversación por una futura oportunidad titular dentro de la división gallo.

Cartelera completa de UFC Freedom 250

Cartelera estelar

Ilia Topuria vs. Justin Gaethje — Unificación del cinturón de peso ligero.

Alex Pereira vs. Ciryl Gane — Cinturón interino de peso completo.

Sean O’Malley vs. Aiemann Zahabi.

Mauricio Ruffy vs. Michael Chandler.

Bo Nickal vs. Kyle Daukaus.

Diego Lopes vs. Steve García.

Últimas peleas de Ilia Topuria

Victoria vs. Islam Makhachev.

Victoria vs. Max Holloway.

Victoria vs. Alexander Volkanovski.

Victoria vs. Josh Emmett.

Victoria vs. Bryce Mitchell.

El campeón llega con una impresionante racha de triunfos ante algunos de los nombres más importantes de la UFC.

Últimas peleas de Justin Gaethje

Victoria vs. Rafael Fiziev.

Derrota vs. Max Holloway.

Victoria vs. Dustin Poirier.

Derrota vs. Charles Oliveira.

Victoria vs. Rafael Fiziev.

La experiencia del estadounidense en peleas de alto nivel lo mantiene como uno de los contendientes más peligrosos de toda la organización.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre UFC Freedom 250: Topuria vs. Gethje

¿Dónde ver UFC Freedom 250 EN VIVO en Estados Unidos?

La transmisión oficial estará disponible mediante Paramount Plus y UFC Fight Pass como plataforma complementaria.

¿Dónde transmitirán la pelea de Topuria vs. Gaethje en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir toda la cartelera a través de Paramount Plus.

¿Cuánto cuesta Paramount Plus en Estados Unidos?

El plan Essential cuesta USD 8.99 al mes y el Premium USD 13.99 mensuales.

¿A qué hora pelea Ilia Topuria?

La pelea principal está programada para iniciar alrededor de las 00:30 ET del lunes 15 de junio y las 22:30 horas de México.

¿Dónde será UFC Freedom 250?

La cartelera se realizará en la Casa Blanca, ubicada en Washington D.C.

¿Quiénes pelean en la cartelera principal?

Además de Topuria y Gaethje, destacan Alex Pereira, Ciryl Gane, Sean O’Malley, Michael Chandler, Bo Nickal y Diego Lopes.

Ilia Topuria y Justin Gaethje chocarán guantes en el octágono de la Casa Blanca por el cinturón de la división peso ligero del UFC Freedom 250. El combate se realizará este domingo 14 de junio (lunes 15 en España) en la Casa Blanca. Sigue los resultados de la cartelera EN VIVO y EN DIRECTO a través de UFC Fight Pass, Paramount Plus y HBO Max. (VIDEO DE HAPPY PUNCH EN X DE @HappyPunch / UFC.COM)