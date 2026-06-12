La selección de Estados Unidos se prepara para vivir uno de los momentos más esperados en su historia deportiva al debutar como país coanfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2026 frente a la escuadra de Paraguay en la apertura del Grupo D este viernes 12 de junio a partir de las 10:00 p.m. (hora de Asunción) / 9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT . El equipo de las barras y las estrellas, bajo la dirección estratégica de Mauricio Pochettino, llega con el impulso anímico de haber derrotado a los guaraníes con un marcador de 2-1 durante un reciente duelo amistoso disputado en Chester, Pensilvania. Por su parte, el conjunto albirrojo regresa al máximo escenario del fútbol internacional por primera vez desde Sudáfrica 2010, tras asegurar el sexto puesto en las Eliminatorias CONMEBOL. Ante el creciente interés por seguir cada minuto del encuentro del conjunto sudamericano, específicamente en el territorio paraguayo, te detallaremos cómo ver el partido Paraguay vs. Estados Unidos por el Mundial 2026 a través de la señal de Unicanal en vivo gratis por TV y online desde tus dispositivos digitales.

¿Dónde ver Unicanal EN VIVO GRATIS, partido Paraguay vs. Estados Unidos por el Mundial 2026?

Si quieres ver Paraguay vs. Estados Unidos por la Fecha 1 del Grupo D de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026, puedes sintonizar Unicanal en vivo gratis principalmente a través de su sitio web oficial, que ofrece streaming en directo de su programación. Además, el canal suele transmitir sus programas o mantener señal en vivo a través de su canal oficial de YouTube (Unicanal).

Opciones en línea gratis

Puedes ver la señal de Unicanal EN VIVO y de forma gratuita a través de sus plataformas digitales oficiales:

Sitio Web Oficial : Accede directamente a la transmisión en directo desde la sección En Vivo de Unicanal.

: Accede directamente a la transmisión en directo desde la sección En Vivo de Unicanal. YouTube : Sigue la programación y transmisiones especiales desde el canal oficial de Unicanal en YouTube.

: Sigue la programación y transmisiones especiales desde el canal oficial de Unicanal en YouTube. Redes Sociales: Infórmate sobre coberturas alternativas o enlaces de streaming en su página de Unicanal en Facebook.

Televisión por cable en Paraguay

Si cuentas con un servicio de televisión de pago en territorio paraguayo, el canal se sintoniza sin costo adicional en las siguientes señales habituales:

Tigo Star Claro TV Personal Flow Canal 8 (SD) y Canal 708 (HD) Canal 20 Canal 14

¿Cómo ver Unicanal EN VIVO GRATIS por Canal 3.2, partido Paraguay vs. Estados Unidos por el Mundial 2026?

Para ver el partido Paraguay vs. Estados Unidos por la Fecha 1 del Grupo D de la Copa Mundial de Fútbol 2026 a través de Unicanal por el Canal 3.2 de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en Paraguay de forma gratuita, debes sintonizarlo por aire utilizando una antena UHF conectada a un televisor compatible.

Requisitos técnicos necesarios

Televisor compatible Antena adecuada Tu televisor debe tener un sintonizador digital integrado bajo el estándar ISDB-Tb (el sistema oficial adoptado en Paraguay). Si tu televisor es antiguo, necesitarás un decodificador o conversor TDT externo conectado a la TV. Conecta una antena UHF (puedes usar una antena interna de interior o, para una mejor recepción, una antena externa instalada en el techo).

Pasos para sintonizar el canal 3.2

Conexión: Conecta el cable de la antena UHF a la entrada trasera de tu televisor que dice Antenna In, Air, o RF. Menú de configuración: Enciende tu pantalla, presiona el botón Settings o Menú de tu control remoto y ve al apartado de Canales o Emisión. Búsqueda automática: Selecciona la opción Sintonización Automática o Búsqueda de canales. Asegúrate de elegir la opción de búsqueda por Aire o Antena (no por cable). Almacenamiento: Deja que el televisor escanee todas las frecuencias. Al finalizar, el sistema guardará el canal principal 3.1 (Trece HD) y su subcanal 3.2 (Unicanal HD).

Zonas de cobertura por aire

Esta señal digital abierta y gratuita se encuentra disponible principalmente en las siguientes zonas urbanas:

Asunción y Gran Asunción .

. Ciudad del Este .

. Encarnación.

Datos clave del partido Paraguay vs. Estados Unidos por el Mundial 2026

Fecha : Viernes, 12 de junio 2026

: Viernes, 12 de junio 2026 Partido : Paraguay vs. Estados Unidos por la Fecha 1 del Grupo D de la Copa Mundial de Fútbol 2026

: Paraguay vs. Estados Unidos por la Fecha 1 del Grupo D de la Copa Mundial de Fútbol 2026 Hora : 10 p.m. hora de Asunción / 9 p.m. ET / 6 p.m. PT

: 10 p.m. hora de Asunción / 9 p.m. ET / 6 p.m. PT TV : Unicanal

: Unicanal Estadio: SoFi Stadium en Los Ángeles, California (EE.UU.)