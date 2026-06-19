La selección de Paraguay afronta un partido decisivo frente a Turquía por la segunda jornada del Grupo D de la Copa Mundial FIFA 2026. La Albirroja necesita sumar puntos para mantenerse en la lucha por la clasificación a la siguiente ronda, mientras que el conjunto europeo buscará dar un paso importante rumbo a los dieciseisavos de final.

Los aficionados paraguayos estarán atentos a cada incidencia de este atractivo encuentro, que podrá seguirse a través de Unicanal, una de las señales con derechos de transmisión del Mundial 2026 en Paraguay. Si quieres saber cómo ver Canal 3.2 EN VIVO por televisión o internet, además de conocer los horarios y las señales que transmitirán el partido en distintos países, continúa leyendo esta guía completa.

¿Cómo ver Unicanal o Canal 3.2 EN VIVO por TV y por internet?

Los hinchas paraguayos podrán seguir el encuentro entre Paraguay y Turquía mediante diversas plataformas oficiales.

Ver Unicanal por televisión

Canal 3.2 de señal digital terrestre en Paraguay.

Operadores de cable que incluyen la señal de Unicanal.

Televisores con recepción de señal digital abierta.

Ver Unicanal EN VIVO por internet

Sitio web oficial de Unicanal.

Aplicación móvil de Unicanal para smartphones y tablets.

Transmisión online desde computadoras y laptops.

Smart TV compatibles con navegación web y aplicaciones de streaming.

Además de la cobertura del partido, la señal ofrecerá previa, análisis, alineaciones y reacciones posteriores al encuentro.

¿Qué canal o streaming transmite Paraguay vs. Turquía por país?

Los derechos de transmisión del Mundial 2026 varían según cada territorio. Estas son algunas de las principales señales encargadas de emitir el compromiso.

País Canal o Streaming Paraguay Unicanal, Canal 3.2, Tigo Sports Argentina Telefe, TyC Sports, DGO Chile Chilevisión, DirecTV Sports, DGO Perú DirecTV Sports, DGO Colombia DirecTV Sports, DGO Ecuador DirecTV Sports, DGO Uruguay Canal 10, DirecTV Sports Bolivia Tigo Sports, DirecTV Sports Venezuela DirecTV Sports, DGO Brasil Globo, SporTV, Globoplay México Canal 5, TUDN, ViX Estados Unidos Telemundo, Universo, Peacock Turquía TRT 1, TRT Spor España DAZN

Horarios de Paraguay vs. Turquía por país

El partido entre Paraguay y Turquía se jugará el viernes 19 de junio de 2026.