La selección de Paraguay afronta un partido decisivo frente a Turquía por la segunda jornada del Grupo D de la Copa Mundial FIFA 2026. La Albirroja necesita sumar puntos para mantenerse en la lucha por la clasificación a la siguiente ronda, mientras que el conjunto europeo buscará dar un paso importante rumbo a los dieciseisavos de final.
Los aficionados paraguayos estarán atentos a cada incidencia de este atractivo encuentro, que podrá seguirse a través de Unicanal, una de las señales con derechos de transmisión del Mundial 2026 en Paraguay. Si quieres saber cómo ver Canal 3.2 EN VIVO por televisión o internet, además de conocer los horarios y las señales que transmitirán el partido en distintos países, continúa leyendo esta guía completa.
¿Cómo ver Unicanal o Canal 3.2 EN VIVO por TV y por internet?
Los hinchas paraguayos podrán seguir el encuentro entre Paraguay y Turquía mediante diversas plataformas oficiales.
Ver Unicanal por televisión
- Canal 3.2 de señal digital terrestre en Paraguay.
- Operadores de cable que incluyen la señal de Unicanal.
- Televisores con recepción de señal digital abierta.
Ver Unicanal EN VIVO por internet
- Sitio web oficial de Unicanal.
- Aplicación móvil de Unicanal para smartphones y tablets.
- Transmisión online desde computadoras y laptops.
- Smart TV compatibles con navegación web y aplicaciones de streaming.
Además de la cobertura del partido, la señal ofrecerá previa, análisis, alineaciones y reacciones posteriores al encuentro.
¿Qué canal o streaming transmite Paraguay vs. Turquía por país?
Los derechos de transmisión del Mundial 2026 varían según cada territorio. Estas son algunas de las principales señales encargadas de emitir el compromiso.
|País
|Canal o Streaming
|Paraguay
|Unicanal, Canal 3.2, Tigo Sports
|Argentina
|Telefe, TyC Sports, DGO
|Chile
|Chilevisión, DirecTV Sports, DGO
|Perú
|DirecTV Sports, DGO
|Colombia
|DirecTV Sports, DGO
|Ecuador
|DirecTV Sports, DGO
|Uruguay
|Canal 10, DirecTV Sports
|Bolivia
|Tigo Sports, DirecTV Sports
|Venezuela
|DirecTV Sports, DGO
|Brasil
|Globo, SporTV, Globoplay
|México
|Canal 5, TUDN, ViX
|Estados Unidos
|Telemundo, Universo, Peacock
|Turquía
|TRT 1, TRT Spor
|España
|DAZN
Horarios de Paraguay vs. Turquía por país
El partido entre Paraguay y Turquía se jugará el viernes 19 de junio de 2026.
|País
|Hora
|Paraguay
|11:00 p. m.
|Argentina
|12:00 a. m. (20 de junio)
|Uruguay
|12:00 a. m. (20 de junio)
|Chile
|12:00 a. m. (20 de junio)
|Brasil
|12:00 a. m. (20 de junio)
|Bolivia
|11:00 p. m.
|Venezuela
|11:00 p. m.
|Perú
|10:00 p. m.
|Colombia
|10:00 p. m.
|Ecuador
|10:00 p. m.
|Panamá
|10:00 p. m.
|México
|9:00 p. m.
|Costa Rica
|9:00 p. m.
|Guatemala
|9:00 p. m.
|Honduras
|9:00 p. m.
|El Salvador
|9:00 p. m.
|Nicaragua
|9:00 p. m.
|Estados Unidos (ET)
|11:00 p. m.
|Estados Unidos (CT)
|10:00 p. m.
|Estados Unidos (PT)
|8:00 p. m.
|Turquía
|6:00 a. m. (20 de junio)
|España
|5:00 a. m. (20 de junio)