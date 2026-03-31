¡La ilusión de todo un país está en juego este martes 31 de marzo en Monterrey! Bolivia e Irak se enfrentan en el Estadio BBVA en la gran final del repechaje intercontinental por el último boleto al Mundial 2026, un duelo de vida o muerte donde La Verde busca romper una sequía de 32 años sin asistir a la justa mundialista. Tras superar a Surinam en las semifinales, el equipo altiplánico llega con la moral al tope para medirse ante unos iraquíes que clasificaron directamente a esta instancia debido a que culminaron en una mejor en sus respectivas Eliminatorias. Un dato curioso es que los Leones de Mesopotamia no clasifican a una Copa del Mundo desde México 1986, por lo que ellos también tienen una cita con la historia. Si te preguntas dónde ver Bolivia vs. Irak EN VIVO, la señal de UNITEL transmitirá el encuentro GRATIS por TV abierta para que no te pierdas ni un solo detalle del enfrentamiento. Para quienes prefieren la flexibilidad digital, la opción de fútbol online estará disponible mediante las plataformas oficiales y aplicaciones de streaming en directo desde cualquier rincón de Estados Unidos.

Mira la señal de FBF Play y sigue la transmisión de Bolivia vs. Irak en directo, este martes 31 de marzo de 2026, por el Repechaje al Mundial. (Foto: AFP / Composición Gestión Mix) / Piero Hatto

¿Dónde ver UNITEL EN VIVO GRATIS, partido Bolivia vs. Irak por final del repechaje al Mundial 2026?

Para ver el partido Bolivia vs. Irak en vivo por la final del repechaje al Mundial 2026 por la señal de Unitel en vivo desde cualquier dispositivo, tienes varias opciones oficiales disponibles según tu ubicación y preferencia:

1. Plataformas Digitales (Online)

Sitio Web Oficial YouTube Facebook Puedes acceder directamente a la sección de transmisiones en el portal de Unitel.bo. Allí puedes elegir la señal regional que prefieras en Santa Cruz (SCZ), La Paz (LPZ) y Cochabamba (CBA). El canal oficial Unitel Bolivia realiza transmisiones en directo de sus programas principales, como Telepaís y La Revista. A través de su página UNITEL, suelen emitir segmentos de noticias y programas especiales en vivo.

2. Televisión Digital Terrestre (TDT - Gratis)

Si estás en Bolivia y tienes un televisor con sintonizador digital (o un decodificador), puedes sintonizar la señal en alta definición (HD) de forma gratuita usando una antena convencional:

La Paz y El Alto: Canal 2.1

Canal 2.1 Cochabamba: Canal 13.1

Canal 13.1 Santa Cruz: Canal 9.1

Asimismo, podrás sintonizar el partido Bolivia vs. Irak por la final del repechaje al Mundial 2026 en el territorio boliviano a través de los siguientes operadores de TV:

CABLEOPERADOR DIAL / CANAL Entel TV Canal 2 (HD) y canal 3 (SD) Inter Satelital Bolivia Canal 2 (HD) y canal 3 (SD) Tigo Canal 10 COTAS R.L. Canal 23 (HD) y canal 30 (satelital) COMTECO Canal 37 (analógico) y canal 208 (digital) COTAP Canal 70

3. Aplicaciones Móviles

Unitel TV: Disponible en Google Play Store para dispositivos Android, permitiendo seguir la programación desde tu celular.

4. Televisión por Cable

Unitel forma parte de la grilla de canales de los principales operadores en Bolivia (como Tigo, Entel o Cotas). Los números de canal varían según el proveedor y la ciudad, pero generalmente se encuentra en las primeras posiciones de la guía.

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online la Final del Repechaje Bolivia vs. Irak EN VIVO GRATIS este martes 31 de marzo desde Monterrey. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

Datos clave del partido Bolivia vs. Irak: hora, lugar y dónde ver

Instancia : Bolivia vs. Irak por la final del repechaje al Mundial 2026

: Bolivia vs. Irak por la final del repechaje al Mundial 2026 Fecha : Martes, 31 de marzo 2026

: Martes, 31 de marzo 2026 Lugar : Estadio BBVA de Guadalupe, Nuevo León (México)

: Estadio BBVA de Guadalupe, Nuevo León (México) Horario : 11 pm hora de La Paz y ET / 9 pm Tiempo del Centro de CDMX / 8 pm PT

: 11 pm hora de La Paz y ET / 9 pm Tiempo del Centro de CDMX / 8 pm PT Canal TV / Streaming: UNITEL