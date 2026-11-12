Los Latin Grammy 2026 reunirán a la música latina este jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. En Estados Unidos, la ceremonia se transmitirá exclusivamente por Univision, UniMás, Galavisión y ViX desde las 8:00 p. m. del Este y 7:00 p. m. del Centro. La programación comenzará antes con la alfombra roja, que tendrá horarios distintos según la señal elegida. A continuación, te detallo dónde ver la ceremonia de premios a lo mejor de la música latina por la señal de ambos canales por televisión abierta/cable o por Internet.
Dónde ver los Latin Grammy 2026 en Estados Unidos
Univision, UniMás y Galavisión transmitirán la gala para la audiencia hispana en Estados Unidos; ViX será la alternativa de streaming. La ceremonia comenzará a las 8:00 p. m. en Nueva York y Miami, y a las 7:00 p. m. en ciudades como Chicago, Houston y Dallas. La entrega televisada tendrá una duración prevista de tres horas. Antes llegará Noche de Estrellas, el especial de alfombra roja que arrancará en Univision a las 7:00 p. m. del Este y 6:00 p. m. del Centro.
|Modalidad
|Canales o plataforma
|Horario anunciado
|Televisión
|Univision, UniMás y Galavisión
|8:00 p. m. Este/Pacífico y 7:00 p. m. Centro
|Streaming
|ViX
|8:00 p. m. Este/Pacífico y 7:00 p. m. Centro
Asimismo, puedes ingresar a Univision.com o usar la app de Univision iniciando sesión con los datos de tu proveedor de televisión de paga (como Xfinity, DirecTV, Spectrum o Dish). Otra opción son los servicios de TV en vivo por Internet, es decir, plataformas de streaming de cable como YouTube TV, Hulu + Live TV y Fubo que incluyen las señales en vivo de Univision y UNIMÁS en sus paquetes en español o principales.
¿UniMás transmitirá la ceremonia o solo la alfombra roja de los Latin Grammy Awards 2026?
UniMás transmitirá ambos bloques: la cobertura de la alfombra roja y la ceremonia completa de los Latin Grammy 2026. Su programación previa comenzará a las 6:00 p. m. del Este y 5:00 p. m. del Centro, también disponible en Galavisión y ViX.A las 7:00 p. m. del Este se sumará Univision para continuar con las entrevistas y la llegada de los invitados. Después, a las 8:00 p. m. del Este, las cuatro señales darán paso a la entrega de premios desde Las Vegas.
|Programa
|Hora del Este / Centro
|Dónde verlo
|Backstage Livestream
|Desde las 5:30 p. m. / 4:30 p. m.
|Plataformas digitales de Univision, incluidas YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X
|Noche de Estrellas: primera hora
|6:00 p. m. / 5:00 p. m.
|UniMás, Galavisión y ViX
|Noche de Estrellas: segunda hora
|7:00 p. m. / 6:00 p. m.
|Univision, UniMás, Galavisión y ViX
|Ceremonia de premiación
|8:00 p. m. / 7:00 p. m.
|Univision, UniMás, Galavisión y ViX
Dónde ver los Latin Grammy 2026 en México
|Televisión en vivo
|Horario de la ceremonia
|Transmisión posterior
|TNT, mediante un servicio de televisión de paga que incluya el canal.
|Jueves 12 de noviembre, a las 7:00 p. m., Tiempo del Centro de México.
|Las Estrellas emitirá la ceremonia el sábado 14 de noviembre a las 6:00 p. m., tiempo del centro de México; esta emisión no será en vivo.
Opciones de streaming online de los Latin Grammy Awards 2026
|Estados Unidos
|México
|Contenido adicional
|ViX ofrecerá la alfombra roja y la ceremonia, de acuerdo con la programación de TelevisaUnivision.
|HBO Max será la opción para seguir la entrega de premios por internet, con inicio a las 7:00 p. m., Tiempo del centro.
|Latin Grammy Backstage Livestream comenzará a las 5:30 p. m. del Este y 4:30 p. m. del Centro en las plataformas digitales de Univision. Esta cobertura complementa la gala y no debe confundirse con la transmisión íntegra de la ceremonia.