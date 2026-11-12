Los Latin Grammy 2026 reunirán a la música latina este jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. En Estados Unidos, la ceremonia se transmitirá exclusivamente por Univision, UniMás, Galavisión y ViX desde las 8:00 p. m. del Este y 7:00 p. m. del Centro. La programación comenzará antes con la alfombra roja, que tendrá horarios distintos según la señal elegida. A continuación, te detallo dónde ver la ceremonia de premios a lo mejor de la música latina por la señal de ambos canales por televisión abierta/cable o por Internet.

Desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, averigua dónde ver la ceremonia oficial y la alfombra roja de los Latin Grammy Awards 2026. | Crédito: latingrammy.com/es / Composición Mag

Dónde ver los Latin Grammy 2026 en Estados Unidos

Univision, UniMás y Galavisión transmitirán la gala para la audiencia hispana en Estados Unidos; ViX será la alternativa de streaming. La ceremonia comenzará a las 8:00 p. m. en Nueva York y Miami, y a las 7:00 p. m. en ciudades como Chicago, Houston y Dallas. La entrega televisada tendrá una duración prevista de tres horas. Antes llegará Noche de Estrellas, el especial de alfombra roja que arrancará en Univision a las 7:00 p. m. del Este y 6:00 p. m. del Centro.

Modalidad Canales o plataforma Horario anunciado Televisión Univision, UniMás y Galavisión 8:00 p. m. Este/Pacífico y 7:00 p. m. Centro Streaming ViX 8:00 p. m. Este/Pacífico y 7:00 p. m. Centro

Asimismo, puedes ingresar a Univision.com o usar la app de Univision iniciando sesión con los datos de tu proveedor de televisión de paga (como Xfinity, DirecTV, Spectrum o Dish). Otra opción son los servicios de TV en vivo por Internet, es decir, plataformas de streaming de cable como YouTube TV, Hulu + Live TV y Fubo que incluyen las señales en vivo de Univision y UNIMÁS en sus paquetes en español o principales.

¿UniMás transmitirá la ceremonia o solo la alfombra roja de los Latin Grammy Awards 2026?

UniMás transmitirá ambos bloques: la cobertura de la alfombra roja y la ceremonia completa de los Latin Grammy 2026. Su programación previa comenzará a las 6:00 p. m. del Este y 5:00 p. m. del Centro, también disponible en Galavisión y ViX.A las 7:00 p. m. del Este se sumará Univision para continuar con las entrevistas y la llegada de los invitados. Después, a las 8:00 p. m. del Este, las cuatro señales darán paso a la entrega de premios desde Las Vegas.

Programa Hora del Este / Centro Dónde verlo Backstage Livestream Desde las 5:30 p. m. / 4:30 p. m. Plataformas digitales de Univision, incluidas YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X Noche de Estrellas: primera hora 6:00 p. m. / 5:00 p. m. UniMás, Galavisión y ViX Noche de Estrellas: segunda hora 7:00 p. m. / 6:00 p. m. Univision, UniMás, Galavisión y ViX Ceremonia de premiación 8:00 p. m. / 7:00 p. m. Univision, UniMás, Galavisión y ViX

Dónde ver los Latin Grammy 2026 en México

Televisión en vivo Horario de la ceremonia Transmisión posterior TNT, mediante un servicio de televisión de paga que incluya el canal. Jueves 12 de noviembre, a las 7:00 p. m., Tiempo del Centro de México. Las Estrellas emitirá la ceremonia el sábado 14 de noviembre a las 6:00 p. m., tiempo del centro de México; esta emisión no será en vivo.

Baby Ranks, Bad Gyal, Miguel Colón, Divino, DJ Premier, Diljit Dosanjh, Grupo Niche, Jay Wheeler, Lil Supa, Luis Enrique y Ángel 'Cucco' Peña también fueron anunciados | Foto: EFE / Composición EC

Opciones de streaming online de los Latin Grammy Awards 2026

Estados Unidos México Contenido adicional ViX ofrecerá la alfombra roja y la ceremonia, de acuerdo con la programación de TelevisaUnivision. HBO Max será la opción para seguir la entrega de premios por internet, con inicio a las 7:00 p. m., Tiempo del centro. Latin Grammy Backstage Livestream comenzará a las 5:30 p. m. del Este y 4:30 p. m. del Centro en las plataformas digitales de Univision. Esta cobertura complementa la gala y no debe confundirse con la transmisión íntegra de la ceremonia.