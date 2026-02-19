Premio Lo Nuestro 2026 se consolida como el epicentro de la vanguardia cultural, celebrando una edición histórica que trasciende fronteras. Con la presencia de referentes globales como Sebastián Yatra y Maria Becerra, la gala no solo premia la excelencia artística, sino que redefine la hegemonía del género latino en el ecosistema musical internacional. Este jueves 19 de febrero desde el Kaseya Center de Miami, Estados Unidos, a partir de las 7:00 p.m. se realizará la antesala y alfombra roja; seguidamente desde las 8:00 p.m. la gala de premiación .

Bajo la conducción estelar de Thalía, Clarissa Molina y Nadia Ferreira, la industria del entretenimiento se prepara para una de sus citas más prestigiosas. Este jueves 19 de febrero, la audiencia podrá converger en una experiencia multiplataforma de alto impacto: la transmisión en vivo iniciará a las 7:00 p.m. a través de la cadena Univision, con cobertura simultánea en UniMás y Galavisión.

Aquí te contamos la hora de inicio de los Premios Lo Nuestro 2026 y dónde verlo en vivo online. (Foto: Gemini)

Univision EN VIVO: ¿Cómo ver los Premio Lo Nuestro 2026 partidos de Estados Unidos en la Copa América 2024?

Univision se puede ver desde los servicios de cable de Dish, DIRECTV, Optimum, Xfinity (Comcast). Aquí te muestro los números de los canales para seguir en directo todos los partidos de la USMNT en este torneo continental que se disputará en territorio estadounidense.

Canales 824/828 SD y 270 HD de Dish

Canales 402/403 HD de DirecTV

Canales 18 SD y 1004 HD de Optimum

Canales 149/173 SD y 225 HD de Xfinity (Comcast)

¿Dónde ver Univision EN VIVO Premio Lo Nuestro 2026?

En 2026, Premio Lo Nuestro se ve por la señal de Univision (y canales aliados) y vía streaming en ViX en casi todo el continente, con ventanas específicas por país.

País / región Canal(es) de TV principales ligados a Univision Streaming oficial disponible Hora gala principal (local aprox.) Notas clave Estados Unidos Univision, UNIMÁS, Galavisión. ViX (app y web, en español). 8:00 p. m. ET, 7:00 p. m. CT, 5:00 p. m. PT. Noche de Estrellas inicia una hora antes; transmisión continua por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX. México Canal 5 (televisión abierta, señal de TelevisaUnivision). ViX (disponible en México). 6:00 p. m. (hora del centro de México) para la gala principal. La cobertura está integrada a la red TelevisaUnivision; misma señal que Univision adaptada a Canal 5. Centroamérica (ej. Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua) Cadenas afiliadas a Univision/UNIMÁS o señal de cable que incluya Univision, UNIMÁS y/o Galavisión (según operador local). ViX (generalmente disponible en la mayoría de países de Centroamérica). 6:00–7:00 p. m. aprox. (similar a hora de México/Perú, varía según huso local).​ La cobertura para “Latinoamérica” se anuncia vía ViX y canales que toman la señal de Univision, UNIMÁS y Galavisión; revisar parrilla del cable local. Caribe hispano (ej. R. Dominicana, Puerto Rico) Canales locales afiliados a la red de Univision o cable con Univision/UNIMÁS/Galavisión. ViX (disponible en territorios caribeños donde opera el servicio). 8:00 p. m. zona Este (Puerto Rico/Rep. Dominicana). Se maneja como parte de la cobertura “Estados Unidos y Latinoamérica” de Univision y ViX. Perú Canales de cable que tengan Univision, UNIMÁS o Galavisión (según paquete). ViX (Latinoamérica). 7:00 p. m. (hora de Perú) para la gala; alfombra desde las 6:00 p. m. Medios locales indican transmisión vía Univision/UNIMÁS/Galavisión y ViX para Perú como parte de la señal panregional. Colombia Señales de cable que incluyan Univision, UNIMÁS y/o Galavisión (dependiendo del operador). ViX (Latinoamérica). 7:00 p. m. (misma franja que Perú, hora Colombia).​ Entra en el bloque de “Latinoamérica” asegurado por ViX y la red Univision. Chile Canales de TV de pago con Univision o UNIMÁS en su parrilla. ViX (Latinoamérica). 9:00 p. m. aprox. (dos horas más que Perú/Colombia).​ Cobertura principalmente por ViX y señales de cable asociadas a Univision. Argentina Señales de cable que retransmiten Univision o programación de TelevisaUnivision. ViX (Latinoamérica). 9:00 p. m. (hora de Argentina, referencia ET+1). Prensa argentina confirma emisión por plataformas vinculadas a Univision y ViX. Resto de Sudamérica (Ecuador, Bolivia, Uruguay, Paraguay, etc.) Cadenas de TV de pago con Univision/UNIMÁS/Galavisión (según operador). ViX (disponible en la mayoría de países de Sudamérica). Entre 7:00 p. m. y 9:00 p. m. según huso horario local.​ TelevisaUnivision indica cobertura para “varios países de Latinoamérica” por TV de pago y ViX.

Presentaciones artísticas

Homenaje a Paloma San Basilio (Premio a la Excelencia)

Arthur Hanlon

Sofía Reyes

Yami Safdie

Homenaje a Manolo Díaz (Premio Especial Visionario)

Café Quijano (Debuta)

Mau y Ricky

Melody (Debuta)

Reconocimiento a Arcángel (Ícono Urbano)

Eladio Carrión

J Balvin

Jay Wheeler

Jhayco

Mora (Debuta)

Sech

Estrenos y presentaciones especiales (solistas)

Carín León

Carlos Vives

Codiciado

Gloria Trevi

Kany García

Kapo

Kybba

Maluma

Mar (Debuta)

María Becerra (Debuta)

Sebastián Yatra

Silvestre Dangond

Thalía

Tokischa (Debuta)

Xavi

Colaboraciones en vivo

Cristian Castro & Matisse

Elena Rose & Rawayana

Gangsta (Debuta) con Ryan Castro & Kapo

Gente de Zona & Sebastián Yatra

Ha*Ash & María José

Marc Anthony & Nathy Peluso

Prince Royce & Romeo Santos

Ryan Castro & Kapo

Santos Bravos (Debuta)