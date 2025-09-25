Por primera vez en su historia, los Premios Juventud salen de Estados Unidos para celebrarse en Panamá. El país centroamericano recibirá a un nutrido grupo de artistas hispanos que rendirán homenaje a sus sonidos y tradiciones, en una edición que también introduce nuevas categorías en competencia. ¿Quieres ver el evento de música latina en los Estados Unidos? La transmisión oficial del juego para el público latino en territorio estadounidense estará a cargo de Univisión que, conjuntamente con ViX Premium, realizará la cobertura exclusiva en UniMás y Galavisión desde las 7 pm ET (4 pm PT). Aquí te contamos la forma de acceder a los canales de televisión y plataformas online en estados como Florida, California, Texas, Pensilvania, Illinois, entre otros.

El escenario elegido es el Centro de Convenciones Figali, en la ciudad de Panamá, muy cerca de la entrada del Pacífico del Canal interoceánico. Allí, figuras como el puertorriqueño Bad Bunny y el venezolano Danny Ocean encabezan la lista de nominados con seis menciones cada uno.

El espectáculo musical contará con la participación de artistas como las españolas Bad Gyal y Lola Índigo, además de un amplio repertorio latino en el que figuran Alemán, Alleh & Yorghaki, Boza, Camilo, Camila Fernández, Carlos Vives, DND, Dímelo Flow, Emilia, Erika Ender, Esaú Ortiz, Farruko, Fonseca, Gaitanes, Gloria Trevi, Grupo Firme y Grupo Niche.

También se suman nombres como Hamilton, Kevin Aguilar, Los Rabanes, Louis BPM, Maluma, Makaco El Cerebro, Marc Anthony, Mari La Carajita, Morat, Myke Towers, Nando Boom, Nanpa Básico, Natti Natasha, Omar Alfanno, R!ch Yashel, Samy & Sandra Sandoval, Sech, Sergio George, Silvestre Dangond, Willie Colón, Xavi, Wisin y Yami Safdie.

Entre las presentaciones más esperadas figuran Bad Gyal, con su popular sencillo “Da me”; Camilo, quien estrenará el tema “Me toca a mí” junto a Morat y además interpretará “Una vida pasada”; Maluma, con “Bronceador”; Farruko, con “Bandido” y “Oe oe”; Grupo Firme, con “El beneficio de la duda”; y Lola Índigo, con “Moja1ta”.

Finalmente, los reconocimientos especiales como “Agentes de Cambio” recaerán en Carlos Vives y Myke Towers, en mérito a “su compromiso inquebrantable con el impacto social, el desarrollo comunitario y la preservación cultural en toda América Latina”.

Horario, TV y dónde ver en vivo Premios Juventud 2025

Fecha : 25/09/2025

: 25/09/2025 Evento : Premios Juventud 2025

: Premios Juventud 2025 Horario : 7 pm ET / 6 pm CT / 5 pm MT / 4 pm PT

: 7 pm ET / 6 pm CT / 5 pm MT / 4 pm PT TV y Streaming : Univision, Univision NOW, UniMás, ViX y Galavisión

: Univision, Univision NOW, UniMás, ViX y Galavisión Lugar Centro de Convenciones Figali, Panamá

¿En qué canal ver Univisión EN VIVO con los Premios Juventud 2025 desde los EE.UU.?

La gala de los Premios Juventus a realizarse este jueves 25 de septiembre en Panamá se trans m itirá EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO por la señal de Univisión en los estados de California, Florida, Texas, Pensilvania, Michigan, Nueva York, Illinois, Nueva Jersey, Washington DC, entre otros. Aquí te comparto la lista de canales de televisión locales y cableoperadores como Cox, DIRECTV, Dish, Optimium, Spectrum y Xfinity que cuentan con el canal de Univisión Deportes.

¿Dónde mirar Galavisión EN VIVO, la gala de los Premios Juventud 2025?

Estos son los canales de Galavisión en los Estados Unidos para seguir la ceremonia de los Premios Juventud 2025.

Canal 174 de COX

Canal 6 de Spectrum

Canal 404 de DIRECTV

Canales 273 SD y 833 HD en Dish LATINO

Canales 198 SD y 1006 HD en Optimum

¿Cómo ver Univisión NOW EN VIVO, los Premios Juventud 2025 de la música latina?

Si deseas ver los canales de Univisión, Galavisión y UniMás en tu teléfono móvil, PC, Tablet o televisor Smart TV en los Estados Unidos, necesitas suscribirte a la app de Univisión NOW por $11.9 mensuales. De es forma, podrás mirar la ceremonia de los Premios Juventud 2025. La app se encuentra disponible en App Store y Google Play Store.

Transmisión de Univisión y UniMás EN VIVO

Pon en pausa la televisión EN VIVO o retrocede hasta 72 horas

Ve cualquier programa de nuestro horario de los últimos 7 días

Ve el noticiero local EN VIVO en Nueva York, Los Ángeles, Houston, Dallas, Miami o Chicago, según tu ubicación.