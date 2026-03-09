Para Venezuela, ganar significa sostener el discurso de candidata seria en un grupo exigente que tiene como sede el loanDepot park de Miami, Florida; para Nicaragua, sumar aquí, este lunes 9 de marzo, podría convertirse en el punto de inflexión que cambie la lectura de todo su torneo. Cada entrada en Miami, sede del Grupo D, puede pesar en desempates, diferencial de carreras y lectura de rotaciones, en un Clásico Mundial de Béisbol 2026 donde un solo resultado puede reescribir la narrativa del grupo en el diamante miamense.

¿Quieres ver la transmisión del juego en tu teléfono celular, televisor Smart TV, Tablet o PC? La señal del cotejo para el público venezolano estará a cargo de Venevisión. Aquí te contamos los canales que debes sintonizar.

¿Dónde ver Venevisión EN VIVO, Venezuela vs. Nicaragua por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

En territorio venezolano, el partido Venezuela vs. Nicaragua por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 se verá EN VIVO y EN DIRECTO a través de Venevisión, canal de señal abierta con cobertura nacional. Desde allí podrás seguir cada lanzamiento, turno al bate y jugada clave de la Vinotinto ante el combinado neerlandés.

Venevisión está disponible en:

Canal 4 de señal abierta en buena parte de Venezuela.

Canal 6 en Cabel Visión.

Canal 21 en Intercable.

Canal 273 de Simple TV (antiguo DIRECTV).

Sintonizando cualquiera de estas frecuencias, podrás disfrutar del juego completo sin costo adicional, con relato y ambiente pensados para el hincha venezolano.

¿Cómo ver Venezuela vs. Nicaragua ONLINE por Venevisión Play?

Si prefieres seguir el partido por streaming, también tendrás la opción de verlo a través de Venevisión Play, la plataforma digital del canal. Allí podrás mirar la señal EN VIVO en tu dispositivo favorito, sin necesidad de estar frente al televisor tradicional.

Para verlo online:

Ingresa al sitio web o app de Venevisión Play desde tu móvil, PC, tablet o Smart TV.

Accede a la señal EN VIVO de Venevisión en el horario del partido.

Disfruta el juego con la misma transmisión que se emite por TV abierta.

Es una alternativa ideal si estás fuera de casa, en el trabajo o compartiendo con amigos y quieres llevar el juego contigo.

¿En qué dispositivos se puede ver Venezuela vs. Nicaragua?

La transmisión de Venevisión y Venevisión Play se adapta a distintos tipos de pantallas, para que el juego te encuentre donde estés:

Televisor tradicional: mediante el Canal 4 de señal abierta o los canales de los cableoperadores.

mediante el Canal 4 de señal abierta o los canales de los cableoperadores. Smart TV: entrando al sitio web de Venevisión Play o a la app (si está disponible en tu modelo).

entrando al sitio web de Venevisión Play o a la app (si está disponible en tu modelo). Computadora o laptop: desde el navegador, accediendo a la plataforma online.

desde el navegador, accediendo a la plataforma online. Teléfono celular y tablet: usando la versión móvil o la aplicación de Venevisión Play.

Solo necesitas conexión estable a internet en el caso del streaming, y en televisión abierta basta con una buena antena o servicio de cable.

Ficha previa del partido Venezuela vs. Nicaragua por el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Competencia: Clásico Mundial de Béisbol 2026

Clásico Mundial de Béisbol 2026 Instancia: Jornada 4 – Grupo D

Jornada 4 – Grupo D Partido: Venezuela vs. Nicaragua

Venezuela vs. Nicaragua Fecha: Lunes 9 de marzo de 2026

Lunes 9 de marzo de 2026 Estadio: LoanDepot Park

LoanDepot Park Ciudad: Miami, Florida (Estados Unidos)

Miami, Florida (Estados Unidos) Hora en Miami (ET): 7:00 p.m.

7:00 p.m. Hora en Caracas: 19:00

19:00 TV en Venezuela: Venevisión (Canal 4 señal abierta; 6 Cabel Visión; 21 Intercable; 273 Simple TV)

Venevisión (Canal 4 señal abierta; 6 Cabel Visión; 21 Intercable; 273 Simple TV) Streaming: Venevisión Play (online y gratis con señal en vivo de Venevisión)