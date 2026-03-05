Arranca el Clásico Mundial de Béisbol y Venezuela es una de las selecciones que mayor cantidad de aficionados tendrá en el IoanDepot park de Miami, por lo que las expectativas son altas para ellos. Este viernes 06 de marzo, mira el juego de Venezuela vs. Países Bajos en directo a través de la señal de Venevisión en TV Abierta, a partir de las 13:00 horas de Caracas o 12:00 Tiempo del Este en USA . Sigue el minuto a minuto de este juego en el debut del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

¿Dónde ver Venevisión EN VIVO, Venezuela vs. Países Bajos por Clásico Mundial de Béisbol?

Venevisión se puede ver por el Canal 4 de Señal Abierta en Venezuela y, también, en los cableoperadores de Cabel Visión, Intercable y DIRECTV (Simple TV). Aquí podrás mirar el juego de Venezuela vs. Países Bajos por Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Canal 4 de señal abierta

Canal 6 de Cabel Visión

Canal 21 de Intercable

Canal 273 de Simple TV en DIRECTV

¿Cómo ver Venevisión Play EN VIVO, Venezuela vs. Países Bajos GRATIS por Streaming?

Para seguir la transmisión en vivo y sin costo, acceda a la plataforma oficial en venevisionplay.com. La aplicación Venevisión Play está disponible para iOS y Android. Una vez dentro, podrás ver la programación de Venevisión EN VIVO desde teléfono móvil, PC, Smart TV o tablet, de acuerdo con la disponibilidad del servicio en tu región.

Si en caso te encuentres en el extranjero, posiblemente, necesitas una VPN legal y segura para poder ver la transmisión completa de Venevisión con el partido entre Venezuela y Países Bajos.

Venezuela vs. Países Bajos: horario, TV y dónde ver en vivo por CMB 2026

Partido : Venezuela vs. Colombia, por Clásico Mundial de Béisbol 2026

: Venezuela vs. Colombia, por Clásico Mundial de Béisbol 2026 Fecha : Viernes 6 de marzo de 2026

: Viernes 6 de marzo de 2026 Hora : 13:00 de Caracas; 12:00 pm ET / 9:00 am PT

: 13:00 de Caracas; 12:00 pm ET / 9:00 am PT TV : Venevisión

: Venevisión Streaming: Venevisión Play