Llegamos a la fecha final de la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2026. Este miércoles 11 de marzo, el partido que le pondrá fin a esta fase es Venezuela vs. República Dominicana, que definirá al primer lugar del Grupo B de este campeonato. La transmisión de Venezuela vs. Rep. Dominicana estará a cargo de Venevisión, a partir de las 9:00 p.m. hora Caracas. Ambas selecciones llegan invictas y el ganador clasificará como primero a los cuartos de final.
¿Dónde ver Venevisión EN VIVO, Venezuela vs. República Dominicana por Clásico Mundial de Béisbol?
Venevisión se puede ver por el Canal 4 de Señal Abierta en Venezuela y, también, en los cableoperadores de Cabel Visión, Intercable y DIRECTV (Simple TV). Aquí podrás mirar el juego de Venezuela vs. República Dominicana por Clásico Mundial de Béisbol 2026.
- Canal 4 de señal abierta
- Canal 6 de Cabel Visión
- Canal 21 de Intercable
- Canal 273 de Simple TV en DIRECTV
¿Cómo ver Venevisión Play EN VIVO, Venezuela vs. República Dominicana GRATIS por Streaming?
Para seguir la transmisión en vivo y sin costo, acceda a la plataforma oficial en venevisionplay.com. La aplicación Venevisión Play está disponible para iOS y Android. Una vez dentro, podrás ver la programación de Venevisión EN VIVO desde teléfono móvil, PC, Smart TV o tablet, de acuerdo con la disponibilidad del servicio en tu región.
Si en caso te encuentres en el extranjero, posiblemente, necesitas una VPN legal y segura para poder ver la transmisión completa de Venevisión con el partido entre Venezuela vs. República Dominicana.
Venezuela vs. República Dominicana: horario, TV y dónde ver en vivo por CMB 2026
- Partido: Venezuela vs. República Dominicana, por Clásico Mundial de Béisbol 2026
- Fecha: Miércoles 11 de marzo de 2026
- Hora: 9:00 p.m. de Caracas; 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT
- TV: Venevisión
- Streaming: Venevisión Play