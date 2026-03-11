Llegamos a la fecha final de la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2026. Este miércoles 11 de marzo, el partido que le pondrá fin a esta fase es Venezuela vs. República Dominicana, que definirá al primer lugar del Grupo B de este campeonato. La transmisión de Venezuela vs. Rep. Dominicana estará a cargo de Venevisión, a partir de las 9:00 p.m. hora Caracas. Ambas selecciones llegan invictas y el ganador clasificará como primero a los cuartos de final.

¿Dónde ver Venevisión EN VIVO, Venezuela vs. República Dominicana por Clásico Mundial de Béisbol?

Venevisión se puede ver por el Canal 4 de Señal Abierta en Venezuela y, también, en los cableoperadores de Cabel Visión, Intercable y DIRECTV (Simple TV). Aquí podrás mirar el juego de Venezuela vs. República Dominicana por Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Canal 4 de señal abierta

Canal 6 de Cabel Visión

Canal 21 de Intercable

Canal 273 de Simple TV en DIRECTV

¿Cómo ver Venevisión Play EN VIVO, Venezuela vs. República Dominicana GRATIS por Streaming?

Para seguir la transmisión en vivo y sin costo, acceda a la plataforma oficial en venevisionplay.com. La aplicación Venevisión Play está disponible para iOS y Android. Una vez dentro, podrás ver la programación de Venevisión EN VIVO desde teléfono móvil, PC, Smart TV o tablet, de acuerdo con la disponibilidad del servicio en tu región.

Si en caso te encuentres en el extranjero, posiblemente, necesitas una VPN legal y segura para poder ver la transmisión completa de Venevisión con el partido entre Venezuela vs. República Dominicana.

Venezuela vs. República Dominicana: horario, TV y dónde ver en vivo por CMB 2026

Partido : Venezuela vs. República Dominicana, por Clásico Mundial de Béisbol 2026

: Venezuela vs. República Dominicana, por Clásico Mundial de Béisbol 2026 Fecha : Miércoles 11 de marzo de 2026

: Miércoles 11 de marzo de 2026 Hora : 9:00 p.m. de Caracas; 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT

: 9:00 p.m. de Caracas; 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT TV : Venevisión

: Venevisión Streaming: Venevisión Play