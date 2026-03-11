Señal de Venevisión EN VIVO para ver el juego de Venezuela vs. Dominicana, este miércoles 11 de marzo, por el Clásico Mundial de Béisbol 2026. (Fotos: @lvbp_oficial / @lidomrd / Composición El Comercio MAG)
Llegamos a la fecha final de la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2026. Este miércoles 11 de marzo, el partido que le pondrá fin a esta fase es Venezuela vs. República Dominicana, que definirá al primer lugar del Grupo B de este campeonato. La transmisión de Venezuela vs. Rep. Dominicana estará a cargo de Venevisión, a partir de las 9:00 p.m. hora Caracas. Ambas selecciones llegan invictas y el ganador clasificará como primero a los cuartos de final.

¿Dónde ver Venevisión EN VIVO, Venezuela vs. República Dominicana por Clásico Mundial de Béisbol?

Venevisión se puede ver por el Canal 4 de Señal Abierta en Venezuela y, también, en los cableoperadores de Cabel Visión, Intercable y DIRECTV (Simple TV). Aquí podrás mirar el juego de Venezuela vs. República Dominicana por Clásico Mundial de Béisbol 2026.

  • Canal 4 de señal abierta
  • Canal 6 de Cabel Visión
  • Canal 21 de Intercable
  • Canal 273 de Simple TV en DIRECTV

¿Cómo ver Venevisión Play EN VIVO, Venezuela vs. República Dominicana GRATIS por Streaming?

Para seguir la transmisión en vivo y sin costo, acceda a la plataforma oficial en . La aplicación Venevisión Play está disponible para iOS y Android. Una vez dentro, podrás ver la programación de Venevisión EN VIVO desde teléfono móvil, PC, Smart TV o tablet, de acuerdo con la disponibilidad del servicio en tu región.

Si en caso te encuentres en el extranjero, posiblemente, necesitas una VPN legal y segura para poder ver la transmisión completa de Venevisión con el partido entre Venezuela vs. República Dominicana.

Venezuela vs. República Dominicana: horario, TV y dónde ver en vivo por CMB 2026

  • Partido: Venezuela vs. República Dominicana, por Clásico Mundial de Béisbol 2026
  • Fecha: Miércoles 11 de marzo de 2026
  • Hora: 9:00 p.m. de Caracas; 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT
  • TV: Venevisión
  • Streaming: Venevisión Play
Analista SEO especializado en creación de contenido web y coberturas de eventos en vivo, en español e inglés, sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias de países como México, Estados Unidos, España, etc.

