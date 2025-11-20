La representante de Venezuela en el Miss Universo 2025, Stephany Abasali, buscará conquistar la corona este miércoles 20 de noviembre, desde las 21:00 horas de Caracas , en la gran final que se celebrará en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia. ¿Quieres seguir cada detalle del certamen en tu Smart TV, computadora, tableta o celular? La transmisión oficial para el público venezolano estará disponible por Venevisión, tanto en señal abierta como por cable, y a través de la app Venevisión Play. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber.

¿Cómo ver Miss Universo 2023 EN VIVO en Venezuela?

Sigue el certamen Miss Universo 2025 en Venezuela a través de la señal de Venevisión, disponible en los siguientes servicios y aplicaciones:​

Venevisión por señal abierta y en plataformas de cable

App oficial: Venevisión Play (disponible para dispositivos móviles y Smart TV)

Canales por operadora para sintonizar Venevisión

Canal 3 de VCI Network

Canal 9 de Unicable Margarita

Canal 4 de TV Zamora

Canal 9 de Cable Imagen

Canal 102 de Simple TV

Canal 131 de Movistar TV

Canal 5 de CANTV

Canal 24 de Inter Satelital

Canal 4 de Planet Cable

Canales 6 y 9 de Netuno

Canales 4, 7 y 9 de Supercable

Canales 5 y 6 de Inter

¿Quién es Stephany Abasali? Datos sobre la Miss Venezuela

Stephany Adriana Abasali Nasser, nacida el 26 de julio de 2000 en Puerto Ordaz, Venezuela, es una economista, modelo y reina de belleza que ostenta el título de Miss Universo Venezuela 2025, convirtiéndose en la segunda representante del estado Anzoátegui en ganar este certamen.

De ascendencia siria-libanesa, vivió su infancia entre El Callao, Melbourne y Miami, donde actualmente estudia Economía en la Universidad Internacional de Florida. Abasali se distingue por su visión multicultural, su dominio de varios idiomas y su compromiso con la educación y el liderazgo femenino, facetas que ha proyectado en su trayectoria como Miss Turismo Venezuela 2023 y semifinalista internacional.​

Nombre : Stephany Adriana Abasali Nasser

: Stephany Adriana Abasali Nasser Miss : Venezuela

: Venezuela Edad : 25 años

: 25 años Altura : 1,74 metros

: 1,74 metros Fecha de nacimiento : 26 de julio de 2000

: 26 de julio de 2000 Lugar de nacimiento : Ciudad Guayana, estado Bolívar, Venezuela

: Ciudad Guayana, estado Bolívar, Venezuela Carrera : Economía

: Economía Centro de estudios: Universidad Internacional de Florida, Estados Unidos

Horario, TV y dónde ver en vivo Miss Universo 2025 en Venezuela

Evento : Final del Miss Universo

: Final del Miss Universo Fecha : Jueves 20 de noviembre de 2025

: Jueves 20 de noviembre de 2025 Horario : 21:00 de Caracas, Venezuela

: 21:00 de Caracas, Venezuela TV : Venevisión

: Venevisión Streaming : Venevisión Play

: Venevisión Play Lugar: Impact Arena de Pak Kret, Tailandia