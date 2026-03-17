El Clásico Mundial de Béisbol 2026 llega a su fin. Este martes 17 de marzo, la señal de Venevisión transmitirá el juego de Venezuela vs. Estados Unidos, por la gran final de este certamen, a partir de las 8:00 p.m. hora Caracas. La selección venezolana ha dado dos golpes y quiere un tercero para ponerle fin a una campaña de ensueño, luego de eliminar al favorito Japón y al invicto Italia. Por su parte, Estados Unidos llega a este duelo con más dudas que certezas y buscará darle una alegría a su gente en casa.

Venevisión EN VIVO: transmite el juego de Venezuela vs Estados Unidos HOY por final del Clásico Mundial de Béisbol 2026. Sigue la transmisión por señal abierta.

¿Dónde ver Venevisión EN VIVO, Venezuela vs. Estados Unidos por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

En territorio venezolano, el partido Venezuela vs. Estados Unidos por la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 se verá EN VIVO y EN DIRECTO a través de Venevisión, canal de señal abierta con cobertura nacional. Desde allí podrás seguir cada lanzamiento, turno al bate y jugada clave de la Vinotinto ante el combinado neerlandés.

Venevisión está disponible en:

Canal 4 de señal abierta en buena parte de Venezuela.

Canal 6 en Cabel Visión.

Canal 21 en Intercable.

Canal 273 de Simple TV (antiguo DIRECTV).

Sintonizando cualquiera de estas frecuencias, podrás disfrutar del juego completo sin costo adicional, con relato y ambiente pensados para el hincha venezolano.

¿Cómo ver Venezuela vs. Estados Unidos ONLINE por Venevisión Play?

Si prefieres seguir el partido por streaming, también tendrás la opción de verlo a través de Venevisión Play, la plataforma digital del canal. Allí podrás mirar la señal EN VIVO en tu dispositivo favorito, sin necesidad de estar frente al televisor tradicional.

Para verlo online:

Ingresa al sitio web o app de Venevisión Play desde tu móvil, PC, tablet o Smart TV.

Accede a la señal EN VIVO de Venevisión en el horario del partido.

Disfruta el juego con la misma transmisión que se emite por TV abierta.

Es una alternativa ideal si estás fuera de casa, en el trabajo o compartiendo con amigos y quieres llevar el juego contigo.

¿En qué dispositivos se puede ver Venezuela vs. Estados Unidos?

La transmisión de Venevisión y Venevisión Play se adapta a distintos tipos de pantallas, para que el juego te encuentre donde estés:

Televisor tradicional: mediante el Canal 4 de señal abierta o los canales de los cableoperadores.

mediante el Canal 4 de señal abierta o los canales de los cableoperadores. Smart TV: entrando al sitio web de Venevisión Play o a la app (si está disponible en tu modelo).

entrando al sitio web de Venevisión Play o a la app (si está disponible en tu modelo). Computadora o laptop: desde el navegador, accediendo a la plataforma online.

desde el navegador, accediendo a la plataforma online. Teléfono celular y tablet: usando la versión móvil o la aplicación de Venevisión Play.

Solo necesitas conexión estable a internet en el caso del streaming, y en televisión abierta basta con una buena antena o servicio de cable.

Venezuela vs. Estados Unidos EN VIVO: lo que debes saber del juego

Partido: Venezuela vs. Estados Unidos

Venezuela vs. Estados Unidos Torneo: Final Clásico Mundial de Béisbol 2026

Final Clásico Mundial de Béisbol 2026 Fecha: Martes 17 de marzo de 2026

Martes 17 de marzo de 2026 Estadio: LoanDepot Park, Miami, Florida

LoanDepot Park, Miami, Florida Hora: 8:00 p.m. Caracas

8:00 p.m. Caracas TV: Venevisión

Venevisión Streaming: Venevisión Play