¡La emoción de la “Vinotinto” se siente en cada rincón y tú puedes ser parte de la historia! Si buscas cómo ver Venezuela vs. Italia en vivo gratis, la mejor opción para la comunidad venezolana en Estados Unidos es sintonizar la señal de Venevisión Play Online o seguir la transmisión por TV abierta si cuentas con acceso a la señal internacional. Este choque de semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026 arrancará este lunes 16 de marzo a las 8:00 p. m. hora de Caracas y ET / 5:00 p. m. PT desde el loanDepot park en Miami, donde Venezuela sale como gran favorita tras su racha invicta y su última participación en estas instancias en 2009. Por su parte, la sorpresiva Italia llega inspirada buscando su primera final, lo que garantiza un duelo de alta tensión donde cada pitcheo cuenta. ¿Quieres ver la transmisión del juego en tu teléfono celular, televisor Smart TV, Tablet o PC? La señal del cotejo para el público venezolano estará a cargo de Venevisión. Aquí te contamos los canales que debes sintonizar.

¿Dónde ver Venevisión EN VIVO, Venezuela vs. Italia por semifinales del CMB 2026 por Clásico Mundial de Béisbol 2026?

En territorio venezolano, el partido Venezuela vs. Italia por semifinales del CMB 2026 del Clásico Mundial de Béisbol 2026 se verá EN VIVO y EN DIRECTO a través de Venevisión, canal de señal abierta con cobertura nacional. Desde allí podrás seguir cada lanzamiento, turno al bate y jugada clave de la Vinotinto ante el combinado neerlandés.

Venevisión está disponible en:

Canal 4 de señal abierta en buena parte de Venezuela.

Canal 6 en Cabel Visión.

Canal 21 en Intercable.

Canal 273 de Simple TV (antiguo DIRECTV).

Sintonizando cualquiera de estas frecuencias, podrás disfrutar del juego completo sin costo adicional, con relato y ambiente pensados para el hincha venezolano.

¿Cómo ver Venezuela vs. Italia por semifinales del CMB 2026 ONLINE por Venevisión Play?

Si prefieres seguir el partido por streaming, también tendrás la opción de verlo a través de Venevisión Play, la plataforma digital del canal. Allí podrás mirar la señal EN VIVO en tu dispositivo favorito, sin necesidad de estar frente al televisor tradicional.

Para verlo online:

Ingresa al sitio web o app de Venevisión Play desde tu móvil, PC, tablet o Smart TV.

Accede a la señal EN VIVO de Venevisión en el horario del partido.

Disfruta el juego con la misma transmisión que se emite por TV abierta.

Es una alternativa ideal si estás fuera de casa, en el trabajo o compartiendo con amigos y quieres llevar el juego contigo.

¿En qué dispositivos se puede ver Venezuela vs. Italia por semifinales del CMB 2026?

La transmisión de Venevisión y Venevisión Play se adapta a distintos tipos de pantallas, para que el juego te encuentre donde estés:

Televisor tradicional: mediante el Canal 4 de señal abierta o los canales de los cableoperadores.

mediante el Canal 4 de señal abierta o los canales de los cableoperadores. Smart TV: entrando al sitio web de Venevisión Play o a la app (si está disponible en tu modelo).

entrando al sitio web de Venevisión Play o a la app (si está disponible en tu modelo). Computadora o laptop: desde el navegador, accediendo a la plataforma online.

desde el navegador, accediendo a la plataforma online. Teléfono celular y tablet: usando la versión móvil o la aplicación de Venevisión Play.

Solo necesitas conexión estable a internet en el caso del streaming, y en televisión abierta basta con una buena antena o servicio de cable.

Ficha previa del partido Venezuela vs. Italia por semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Competencia: Clásico Mundial de Béisbol 2026

Clásico Mundial de Béisbol 2026 Instancia: Semifinales

Semifinales Partido: Venezuela vs. Italia

Venezuela vs. Italia Fecha: Lunes, 16 de marzo de 2026

Lunes, 16 de marzo de 2026 Estadio: loanDepot park

loanDepot park Ciudad: Miami, Florida (Estados Unidos)

Miami, Florida (Estados Unidos) Hora en Miami (ET): 8:00 p.m.

8:00 p.m. Hora en Caracas: 20:00

20:00 TV en Venezuela: Venevisión (Canal 4 señal abierta; 6 Cabel Visión; 21 Intercable; 273 Simple TV)

Venevisión (Canal 4 señal abierta; 6 Cabel Visión; 21 Intercable; 273 Simple TV) Streaming: Venevisión Play (online y gratis con señal en vivo de Venevisión)