Por un resultado histórico, Venezuela y Argentina animarán uno de los duelos más atractivos de la fecha 17 de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026, este jueves 4 de septiembre (19:30 horas de Caracas; 7:30 pm ET / 4:30 pm PT) en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires. El equipo de Fernando Batista busca un resultado histórico para acercarse a su primera clasificación mundialista -o ponerse a tiro de esta- ante la selección de Lionel Messi. ¿Quieres saber el canal que transmite el juego de La Vinotinto EN VIVO y GRATIS desde tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular? La cobertura oficial para el público venezolano se verá por señal abierta de Venevisión y la app de Venevisión Play. Aquí te contamos los canales que debes sintonizar.

¿Dónde ver Venevisión EN VIVO, juego Venezuela vs. Argentina por las Eliminatorias Conmebol 2026?

Venevisión se puede ver por el Canal 4 de Señal Abierta en Venezuela y, también, en los cableoperadores de Cabel Visión, Intercable y DIRECTV (Simple TV). Aquí podrás mirar el juego de La Vinotinto vs. Argentina por la jornada 17 de las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026.

Canal 4 de señal abierta

Canal 6 de Cabel Visión

Canal 21 de Intercable

Canal 273 de Simple TV en DIRECTV

¿Cómo ver Venevisión Play EN VIVO, Venezuela vs. Argentina GRATIS por Streaming?

Para seguir la transmisión en vivo y sin costo, acceda a la plataforma oficial en venevisionplay.com. La aplicación Venevisión Play está disponible para iOS y Android. Una vez dentro, podrás ver la programación de Venevisión EN VIVO desde teléfono móvil, PC, Smart TV o tablet, de acuerdo con la disponibilidad del servicio en tu región.

Si en caso te encuentres en el extranjero, posiblemente, necesitas una VPN legal y segura para poder ver la transmisión completa de Venevisión con el partido entre Argentina y Venezuela.

Venezuela vs. Argentina: horario, TV y dónde ver en vivo las Eliminatorias Conmebol 2026

Partido : Venezuela vs. Argentina, por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026

: Venezuela vs. Argentina, por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026 Fecha : Jueves 4 de septiembre de 2025

: Jueves 4 de septiembre de 2025 Hora : 19:30 de Caracas; 7:30 pm ET / 4:30 pm PT

: 19:30 de Caracas; 7:30 pm ET / 4:30 pm PT TV : Venevisión

: Venevisión Streaming : Venevisión Play

: Venevisión Play Estadio Más Monumental de Buenos Aires, Argentina