BUENOS AIRES (ARGENTINA).- Cobertura oficial de Venevisión Play EN VIVO GRATIS para ver el partido entre Argentina y Venezuela este jueves 4 de septiembre por la jornada 17 de las Eliminatorias Conmebol 2026 desde el Estadio Más Monumental de Buenos Aires. Foto de Juan BARRETO para AFP
Noé Yactayo
Por un resultado histórico, Venezuela y Argentina animarán uno de los duelos más atractivos de la fecha 17 de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026, este jueves 4 de septiembre (19:30 horas de Caracas; 7:30 pm ET / 4:30 pm PT) en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires. El equipo de Fernando Batista busca un resultado histórico para acercarse a su primera clasificación mundialista -o ponerse a tiro de esta- ante la selección de Lionel Messi. ¿Quieres saber el canal que transmite el juego de La Vinotinto EN VIVO y GRATIS desde tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular? La cobertura oficial para el público venezolano se verá por señal abierta de Venevisión y la app de Venevisión Play. Aquí te contamos los canales que debes sintonizar.

¿Dónde ver Venevisión EN VIVO, juego Venezuela vs. Argentina por las Eliminatorias Conmebol 2026?

Venevisión se puede ver por el Canal 4 de Señal Abierta en Venezuela y, también, en los cableoperadores de Cabel Visión, Intercable y DIRECTV (Simple TV). Aquí podrás mirar el juego de La Vinotinto vs. Argentina por la jornada 17 de las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026.

  • Canal 4 de señal abierta
  • Canal 6 de Cabel Visión
  • Canal 21 de Intercable
  • Canal 273 de Simple TV en DIRECTV

¿Cómo ver Venevisión Play EN VIVO, Venezuela vs. Argentina GRATIS por Streaming?

Para seguir la transmisión en vivo y sin costo, acceda a la plataforma oficial en . La aplicación Venevisión Play está disponible para iOS y Android. Una vez dentro, podrás ver la programación de Venevisión EN VIVO desde teléfono móvil, PC, Smart TV o tablet, de acuerdo con la disponibilidad del servicio en tu región.

Si en caso te encuentres en el extranjero, posiblemente, necesitas una VPN legal y segura para poder ver la transmisión completa de Venevisión con el partido entre Argentina y Venezuela.

Venezuela vs. Argentina: horario, TV y dónde ver en vivo las Eliminatorias Conmebol 2026

  • Partido: Venezuela vs. Argentina, por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026
  • Fecha: Jueves 4 de septiembre de 2025
  • Hora: 19:30 de Caracas; 7:30 pm ET / 4:30 pm PT
  • TV: Venevisión
  • Streaming: Venevisión Play
  • Estadio Más Monumental de Buenos Aires, Argentina
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología dirigidas el público latino en USA, México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

