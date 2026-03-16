El Clásico Mundial de Béisbol 2026 está regalando partidos de infarto y el Venezuela vs. Italia, por la semifinal del certamen, no será la excepción. El encuentro, que se disputará en el LoanDepot Park de Miami este lunes 16 de marzo, es imperdible. Por esa razón, entérate de una vez a qué hora empezará el juego y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El Venezuela vs. Italia por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 promete emocionar a muchas personas. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Venezuela vs. Italia en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Venezuela vs. Italia por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 este lunes 16 de marzo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 8:00 pm

Estados Unidos (CT): 7:00 pm

Estados Unidos (MT): 6:00 pm

Estados Unidos (PT): 5:00 pm

México (CDMX): 6:00 pm

Puerto Rico: 8:00 pm

Costa Rica: 6:00 pm

República Dominicana: 8:00 pm

El Salvador: 6:00 pm

Guatemala: 6:00 pm

Honduras: 6:00 pm

N i caragua: 6:00 pm

caragua: 6:00 pm Panamá: 7:00 pm

Argentina: 9:00 pm

Brasil (Brasilia): 9:00 pm

Uruguay: 9:00 pm

Chile (Santiago): 9:00 pm

Paraguay: 9:00 pm

Bolivia: 8:00 pm

Venezuela: 8:00 pm

Ecuador: 7:00 pm

Perú: 7:00 pm

Colombia: 7:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Venezuela vs. Italia?

Este lunes 16 de marzo se podrá ver el Venezuela vs. Italia por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: FS1 (FOX Sports 2), FOX Deportes, FOX Sports App, Fubo TV y Tubi

República Dominicana: VTV Canal 32, Teleantillas Canal 10 y Coral Canal 39

México: Canal 5, Canal 11, ViX Premium, TUDN, ESPN y Disney Plus

Venezuela: Televen, Venevision, TVES, IVC y Béisbol Play

Puerto Rico: WAPA Deportes

Cuba: Tele Rebelde

Nicaragua: Viva Nicaragua (Canal 13)

Resto de Latinoamérica y el Caribe: ESPN y Disney+