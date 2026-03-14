Tras el histórico triunfo ante Japón, vigente campeona del mundo, la selección de Venezuela quiere meterse en la gran final, pero primero deberá vencer a Italia, la sorpresa del torneo, este lunes 16 de marzo , por la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026. El encuentro se llevará a cabo en el mítico LoanDepot Park de Miami, Florida, y aquí te diremos los horarios y los canales de transmisión del esperado juego de la Vinotinto.

Los dirigidos por Omar López derrotaron a los nipones por 8x5 luego de haber caído ante República Dominicana en la fase de grupos y, ahora, tendrán que vencer a Italia que, precisamente, también tiene a un venezolano como mánager: se trata de Francisco Cervelli. Los europeos han sido la gran revelación del torneo tras vencer a selecciones tradicionales del béisbol como México, Estados Unidos y Puerto Rico, a quienes derrotaron por un ajustado 8x6.

En Venezuela, el juego ante los italianos se disputará a las 20:00 horas de Caracas (8 p.m. ET / 5 p.m. PT) y será transmitido por múltiples señales del país como TVES, IVC, Televen, Venevisión, ByM Sports y Béisbol Play.

Si no te encuentras en Venezuela y deseas ver el juego contra Italia, ESPN y Disney Plus Premium tendrán la cobertura de la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

En Estados Unidos, FOX One, FOX Deportes, FOX Sports y FuboTV poseen los derechos para televisar el Venezuela vs. Italia; en México, se puede ver a través de Canal 9 (Nu9ve), Canal 5, TUDN, ViX Plus, ESPN y Disney Plus Premium.

Canales de TV para ver el juego Venezuela vs. Italia en vivo por el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Venezuela : TVES, IVC, Televen, Venevisión, ByM Sports, Béisbol Play, ESPN y Disney Plus Premium.

: TVES, IVC, Televen, Venevisión, ByM Sports, Béisbol Play, ESPN y Disney Plus Premium. Estados Unidos : FOX One, FOX Deportes, FOX Sports y FuboTV.

: FOX One, FOX Deportes, FOX Sports y FuboTV. México : Canal 9 (Nu9ve), Canal 5, TUDN, ViX Plus, ESPN y Disney Plus Premium.

: Canal 9 (Nu9ve), Canal 5, TUDN, ViX Plus, ESPN y Disney Plus Premium. Puerto Rico: WAPA Deportes.

WAPA Deportes. República Dominicana : VTV Canal 32, Canal 10 de Teleantillas y Coral 32.

: VTV Canal 32, Canal 10 de Teleantillas y Coral 32. Cuba : Tele Rebelde.

: Tele Rebelde. Nicaragua: Canal 13 de Viva Nicaragua.

Horarios para ver el juego Venezuela vs. Italia por el Clásico Mundial de Béisbol 2026

18:00 horas de México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras.

19:00 horas de Perú, Colombia, Ecuador y Panamá.

20:00 horas de Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Canadá, Cuba y Bolivia.

21:00 horas de Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay.