MIAMI, FLORIDA (ESTADOS UNIDOS), 15/03/2026.- Venezuela e Italia se enfrentarán por la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026 este lunes 16 de marzo desde el LoanDepot Park de Miami, Florida. FOTO CREADA POR NOÉ YACTAYO CON CHATGPT PARA MAG DE EL COMERCIO
MIAMI, FLORIDA (ESTADOS UNIDOS), 15/03/2026.- Venezuela e Italia se enfrentarán por la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026 este lunes 16 de marzo desde el LoanDepot Park de Miami, Florida. FOTO CREADA POR NOÉ YACTAYO CON CHATGPT PARA MAG DE EL COMERCIO
/ NOÉ YACTAYO
Noé Yactayo
Noé Yactayo

Tras el histórico triunfo ante Japón, vigente campeona del mundo, la selección de Venezuela quiere meterse en la gran final, pero primero deberá vencer a Italia, la sorpresa del torneo, este lunes 16 de marzo, por la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026. El encuentro se llevará a cabo en el mítico LoanDepot Park de Miami, Florida, y aquí te diremos los horarios y los canales de transmisión del esperado juego de la Vinotinto.

Los dirigidos por Omar López derrotaron a los nipones por 8x5 luego de haber caído ante República Dominicana en la fase de grupos y, ahora, tendrán que vencer a Italia que, precisamente, también tiene a un venezolano como mánager: se trata de Francisco Cervelli. Los europeos han sido la gran revelación del torneo tras vencer a selecciones tradicionales del béisbol como México, Estados Unidos y Puerto Rico, a quienes derrotaron por un ajustado 8x6.

En Venezuela, el juego ante los italianos se disputará a las 20:00 horas de Caracas (8 p.m. ET / 5 p.m. PT) y será transmitido por múltiples señales del país como TVES, IVC, Televen, Venevisión, ByM Sports y Béisbol Play.

Si no te encuentras en Venezuela y deseas ver el juego contra Italia, ESPN y Disney Plus Premium tendrán la cobertura de la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

En Estados Unidos, FOX One, FOX Deportes, FOX Sports y FuboTV poseen los derechos para televisar el Venezuela vs. Italia; en México, se puede ver a través de Canal 9 (Nu9ve), Canal 5, TUDN, ViX Plus, ESPN y Disney Plus Premium.

Canales de TV para ver el juego Venezuela vs. Italia en vivo por el Clásico Mundial de Béisbol 2026

  • Venezuela: TVES, IVC, Televen, Venevisión, ByM Sports, Béisbol Play, ESPN y Disney Plus Premium.
  • Estados Unidos: FOX One, FOX Deportes, FOX Sports y FuboTV.
  • México: Canal 9 (Nu9ve), Canal 5, TUDN, ViX Plus, ESPN y Disney Plus Premium.
  • Puerto Rico: WAPA Deportes.
  • República Dominicana: VTV Canal 32, Canal 10 de Teleantillas y Coral 32.
  • Cuba: Tele Rebelde.
  • Nicaragua: Canal 13 de Viva Nicaragua.

Horarios para ver el juego Venezuela vs. Italia por el Clásico Mundial de Béisbol 2026

  • 18:00 horas de México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras.
  • 19:00 horas de Perú, Colombia, Ecuador y Panamá.
  • 20:00 horas de Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Canadá, Cuba y Bolivia.
  • 21:00 horas de Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay.
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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