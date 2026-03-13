La emoción del Clásico Mundial de Béisbol 2025 se traslada este sábado 14 de marzo al LoanDepot Park de Miami, donde las selecciones de Venezuela y Japón se enfrentarán por un boleto a las semifinales. El duelo de cuartos de final está programado para las 21:00 horas de Caracas, en el hogar de los Marlins de Miami, y cerrará la fase entre los ocho mejores del torneo. Se trata de un cruce de alto voltaje entre una novena sudamericana en pleno despegue ofensivo y un conjunto asiático acostumbrado a jugar bajo máxima presión en este tipo de escenarios.

Japón llega a esta instancia con paso perfecto, tras dominar el Grupo C y asegurar su clasificación con récord invicto. Su prueba más exigente fue el reñido triunfo 4x3 sobre Australia, un partido cerrado que exigió al máximo al pitcheo nipón y a su ofensiva. Con un cuerpo de lanzadores consistente y una alineación profunda, el equipo asiático vuelve a apoyarse en la figura de Shohei Ohtani, estrella de los Dodgers de Los Ángeles, quien marca el ritmo de los llamados “samuráis” en su intento por conquistar su cuarto título del Clásico Mundial desde la edición inaugural de 2006.

El propio Ohtani resumió el enfoque japonés tras superar a Australia: “En torneos como este siempre habrá partidos difíciles. Ganar partidos como éste genera impulso”. Esa mentalidad competitiva será puesta a prueba ante una Venezuela que ha hecho del ataque su principal carta de presentación. El equipo vinotinto sabe que deberá capitalizar cada oportunidad con corredores en base y responder a la altura en situaciones de alta presión para intentar quebrar el ordenado plan de juego japonés en Miami.

Venezuela se instaló en cuartos de final como segunda del Grupo D, con marca de 3-1 detrás de la poderosa República Dominicana. El conjunto dirigido por su mánager ha encontrado equilibrio gracias al impacto de figuras como el jardinero Ronald Acuña Jr., de los Bravos de Atlanta, y el inicialista Luis Arráez, de los Padres de San Diego, cuyo bateo oportuno fue clave en Miami para asegurar el boleto. Con estos ingredientes, el choque entre venezolanos y japoneses en el LoanDepot Park se perfila como un partido intenso y estratégico, en el que cada turno al bate y cada lanzamiento podrían definir el destino de ambos en el Clásico Mundial.

¿Dónde ver juego de Venezuela vs. Japón EN VIVO EN DIRECTO por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

En Venezuela, múltiples señales tanto en televisión abierta, cableoperadores y servicios de streaming se encargar de mostrar el juego contra el vigente campeón del Clásico Mundial de Béisbol como Televen, TVES, IVC, Venevisión, ByM Sports y Béisbol Play.

Si en caso deseas verlo en los Estados Unidos, tendrás que sintonizar las plataformas de FOX One, FOX Deportes, FOX Sports App, FuboTV y Tubi; Por otro lado, el resto de países de Latinoamérica lo podrá ver en la señal de ESPN y Disney Plus Premium.

¿A qué hora se juega el Venezuela vs. Japón por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

El duelo entre Venezuela y Japón por los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 se llevará a cabo este sábado 14 de marzo, a partir de las 21:00 horas de Caracas (9 p.m. ET / 6 p.m. PT), En en LoanDepot de Miami, Florida (Estados Unidos).

Horarios:

19:00 horas de México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras

20:00 horas de Perú, Panamá, Colombia y Ecuador

21:00 horas de Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Canadá, Cuba y Bolivia

22:00 horas de Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay

Estados Unidos:

9 p.m. ET

8 p.m. CT

7 p.m. MT

6 p.m. PT

Roster de Venezuela

Lanzadores : Luinder Ávila, Jhonathan Díaz, Anthony Molina, Antonio Senzatela, Ángel Zerpa, Eduardo Bazardo, Carlos Guzman, Keider Montero y Christian Suárez.

: Luinder Ávila, Jhonathan Díaz, Anthony Molina, Antonio Senzatela, Ángel Zerpa, Eduardo Bazardo, Carlos Guzman, Keider Montero y Christian Suárez. Receptores : William Contreras y Salvador Pérez.

: William Contreras y Salvador Pérez. Jugadores de cuadro : Luis Arráez, Eugenio Suárez, Willson Contreras, Gleyber Torres, Maikel García, Ezequiel Tovar y Andrés Giménez.

: Luis Arráez, Eugenio Suárez, Willson Contreras, Gleyber Torres, Maikel García, Ezequiel Tovar y Andrés Giménez. Jardineros: Wilyer Abreu, Ronald Acuña Jr. y Jackson Chourio.

Roster de Japón

Lanzadores : Shoma Fujihira, Koki Kitayama, Ryuhei Sotani, Atsuki Taneichi, Hiromi Itoh, Yuki Matsumoto, Tomoyuki Sugano, Yoshinobu Yamamoto, Yumeto Kanemaru, Hiroya Miyagi, Chihiro Sumida, Yusei Kikuchi, Taisei Ota y Hiroto Takahashi.

: Shoma Fujihira, Koki Kitayama, Ryuhei Sotani, Atsuki Taneichi, Hiromi Itoh, Yuki Matsumoto, Tomoyuki Sugano, Yoshinobu Yamamoto, Yumeto Kanemaru, Hiroya Miyagi, Chihiro Sumida, Yusei Kikuchi, Taisei Ota y Hiroto Takahashi. Receptores : Yuhei Nakamura, Seisshiro Sakamoto y Kenya Wakatsuki.

: Yuhei Nakamura, Seisshiro Sakamoto y Kenya Wakatsuki. Jugadores de cuadro : Sosuke Genda, Munetaka Murakami, Kaito Kozono, Kazuma Okamoto, Shugo Maki, Teruaki Sato y Taisei Makihara.

: Sosuke Genda, Munetaka Murakami, Kaito Kozono, Kazuma Okamoto, Shugo Maki, Teruaki Sato y Taisei Makihara. Jardineros : Kensuke Kondoh, Masataka Yoshida, Shota Morishita, Ukyo Shuto y Seiya Suzuki.

: Kensuke Kondoh, Masataka Yoshida, Shota Morishita, Ukyo Shuto y Seiya Suzuki. Bateador designado: Shohei Ohtani.