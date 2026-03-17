¡La gloria mundial se define hoy y tú puedes ver Venezuela vs. Team USA en vivo gratis por el título del Clásico Mundial de Béisbol 2026! El loanDepot park de Miami será el epicentro del choque más esperado por la comunidad latina en Estados Unidos, donde la “Vinotinto” busca coronar su racha invicta frente a un poderoso equipo norteamericano que viene de eliminar a Dominicana. Para no perderte ni un segundo de la acción, sintoniza FS1 y FOX Deportes en español, o sigue la transmisión online en directo a través de la app de Béisbol Play y plataformas oficiales este martes 17 de marzo a partir de las 8:00 p. m. ET y hora de Caracas / 5:00 p. m. PT . Mientras la novena venezolana llega inspirada tras su remontada épica ante su similar de Italia, el Team USA busca su tercer trofeo consecutivo en un duelo de estrellas de las Grandes Ligas que promete adrenalina pura. Consulta aquí los horarios exactos y la lista completa de canales para vivir esta final histórica desde tu Smart TV o celular sin costo alguno. ¡Es ahora o nunca para el orgullo venezolano en territorio estadounidense, prepárate para gritar cada jonrón y ser parte de la historia del “rey de los deportes” en este trepidante 2026!

Revisa esta nota para que sepas cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido Venezuela vs. Estados Unidos por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 vía ESPN y Disney Plus. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora y dónde ver Venezuela vs. Team USA EN VIVO EN DIRECTO por la final del Clásico Mundial de Béisbol desde Estados Unidos?

En Estados Unidos, podrás disfrutar de la gran final del Clásico Mundial de Béisbol entre Venezuela y Team USA en vivo a las 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT a través de toda la familia de cadenas FOX Sports (FOX, FS1, FS2 y FOX Deportes), la aplicación de FOX Sports y Tubi, que combinarán esfuerzos para transmitir los 47 juegos del torneo por televisión, mientras que todos los encuentros estarán disponibles para streaming en vivo y on-demand en FOX One.

Adicionalmente, 41 de los 47 enfrentamientos se transmitirán con narración en español a través de una combinación de las señales de FOX Deportes, la App de FOX Sports, Tubi y FOX One.

HORARIOS CIUDADES DE LOS ESTADOS UNIDOS 8:00 p.m. ET - Hora del Este (UTC -4) Virginia Occidental, Vermont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 7:00 p.m. CT - Hora del Centro (UTC -5) Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Arkansas y Alabama. 6:00 p.m. MT - Hora de la Montaña (UTC -6) Wyoming, Utah, Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 5:00 p.m. PT - Hora del Pacífico (UTC -7) Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California (PST).

¿A qué hora y cómo ver Venezuela vs. Team USA por la final del Clásico Mundial de Béisbol desde Venezuela?

El duelo Venezuela vs. Team USA en vivo por la gran final del Clásico Mundial de Béisbol se podrá ver en el territorio venezolano a las 8:00 p.m. hora de Caracas a través de Televen, IVC, TVES y Venevisión. No te pierdas la oportunidad de ver a los mejores jugadores hispanoamericanos competir en este emocionante evento lleno de talento y adrenalina.

Sigue la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 entre USA y Venezuela hoy martes 17 de marzo (Imagen hecha por Gestión con apoyo de la IA Gemini)

¿Qué canal transmite el juego Venezuela vs. Team USA EN VIVO por la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Este martes 17 de marzo se podrá ver el juego Venezuela vs. Team por la gran final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: FS1 (FOX Sports 2), FOX Deportes, FOX Sports App, Fubo TV y Tubi

República Dominicana: VTV Canal 32, Teleantillas Canal 10 y Coral Canal 39

México: Canal 5, Canal 11, ViX Premium, TUDN, ESPN y Disney Plus

Venezuela: Televen, Venevision, TVES, IVC y Béisbol Play

Puerto Rico: WAPA Deportes

Cuba: Tele Rebelde

Nicaragua: Viva Nicaragua (Canal 13)

Resto de Latinoamérica y el Caribe: ESPN y Disney+ Premium