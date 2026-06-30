Un partido no apto para cardiacos. México enfrentará a Ecuador por los 16avos de final del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México. El duelo, que se realizará hoy martes 30 de junio, iniciará a las 19:00 horas (horario mexicano) y 20:00 horas (horario de Ecuador). La Tri llega a la contienda tras sumar puntaje perfecto en la fase de grupos; además, contará con el aliento de su gente. Mientras el conjunto sudamericano viene de dar el golpe tras derrotar a Alemania en la última jornada del Grupo E. El compromiso será transmitido EN VIVO y GRATIS por Canal 9 de Nu9ve.

Canal 9 de Nu9ve es una señal de televisión abierta gratuita en México y estará disponible para las personas que quieren ver en acción a la ‘Tri’ sin necesidad de contratar plataformas adicionales. Además, el canal también podrá verse mediante distintos operadores de cable y servicios digitales compatibles.

¿Dónde ver Canal 9 de Nu9ve EN VIVO y GRATIS, México vs. Ecuador por el Mundial 2026?

La señal de Nu9ve (Canal 9) estará disponible en televisión abierta y mediante distintos servicios de televisión de paga en México. Elige la opción que mejor se adapte a tu operador y disfruta del partido de la selección mexicana contra Ecuador.

Canal 9 por señal abierta en todo México

Canal 9 de Totalplay

Canal 109 de Izzi

Canal 189 de Star TV

Canales 150 SD y 1150 HD de Sky

¿Cómo ver Canal 9 de Nu9ve online, México vs. Ecuador por el Mundial 2026?

Si quieren ver el partido en un televisor, también existen opciones para seguir la transmisión de Nu9ve desde dispositivos móviles, computadoras y Smart TV. La principal alternativa oficial es ViX, la plataforma de streaming de TelevisaUnivision, donde se encuentran disponibles distintas señales y contenidos en vivo del grupo. Además, algunos eventos seleccionados también pueden estar disponibles mediante aplicaciones oficiales vinculadas al ecosistema digital de Televisa.

Transmisión del Canal 9 (Nu9ve) para ver el partido de México vs. Ecuador en señal abierta, este martes 30 de junio por la ronda de 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT) / Piero Hatto

¿En qué dispositivos ver Canal 9 de Nu9ve, México vs. Ecuador?

Los dispositivos que te permitirán acceder al Canal 9 de Nu9ve y disfrutar EN VIVO el partido de México vs. Ecuador por los 16avos de final son:

Android TV

Google TV

Roku

Apple TV

Chromecast

Android

iPhone

Tablets

Computadoras y navegadores web

Antes del inicio del partido, se recomienda verificar la disponibilidad de la señal en vivo según la región y el tipo de suscripción contratada. Nu9ve forma parte de las señales de televisión abierta de TelevisaUnivision y cuenta con cobertura nacional en México.

México vs. Ecuador por Mundial 2026: horarios y dónde ver el partido de fútbol

Partido: México vs. Ecuador

Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (dieciseisavos de final)

Fecha: Martes 30 de junio de 2026

Horario: 7:00 p.m. del tiempo del Centro de México

Estadio: Estadio Ciudad de México

Ciudad: Ciudad de México (México)

TV: Canal 9 de Nu9ve

Streaming: Plataformas digitales compatibles de TelevisaUnivision