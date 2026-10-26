La ceremonia del Balón de Oro 2026 se celebra hoy en el London Palladium Theatre de Londres, Inglaterra, donde se entregará uno de los premios más prestigiosos del fútbol mundial. La 70.ª edición comenzará a las 15:00 en Perú, Colombia y Ecuador; a las 16:00 en Bolivia y Venezuela; y a las 17:00 en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay . Para seguir la gala en vivo desde Sudamérica, la transmisión estará disponible por ESPN en televisión por cable y por Disney+ en streaming.

La elección de la capital británica marca un hito inédito para el galardón, ya que se celebra en suelo inglés por primera vez en su historia. Esta designación especial rinde tributo directo a Stanley Matthews, la recordada leyenda que en 1956 inauguró el palmarés del trofeo al convertirse en el primer futbolista en ser premiado con la distinción individual más codiciada del deporte rey.

LONDRES, GRAN LONDRES (INGLATERRA), 26/10/2026. Canales de TV que transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO la ceremonia del Balón de Oro 2026 desde London Palladium. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

¿Dónde ver el Balón de Oro 2026? Canales de TV, streaming y horarios de la gala

El Balón de Oro 2026 se transmite por DAZN en Perú, México, Argentina y los demás países latinoamericanos incluidos en su cobertura global. En España, la ceremonia se puede seguir por televisión y online mediante Movistar Plus+ . La distribución está confirmada por UEFA y los operadores: no corresponde trasladar automáticamente los canales de ediciones anteriores a la gala de este año

La premiación se celebra este lunes 26 de octubre en el London Palladium de Londres. El inicio oficial está fijado para las 20:00 GMT, equivalentes a las 15:00 de Perú y las 21:00 de España peninsular. A continuación, revisa las señales disponibles, las condiciones de acceso y los horarios para seguir la entrega de los galardones.

¿Qué canales de TV y plataformas transmiten el Balón de Oro 2026?

UEFA identifica a DAZN como su socio de transmisión global, con excepciones territoriales expresamente detalladas. España es una de ellas: los derechos corresponden a Telefónica y la emisión se ofrece en Movistar Plus+. Por eso, disponer de DAZN en un país no significa que el evento esté habilitado en todos sus mercados.

La siguiente tabla diferencia la televisión tradicional del streaming. En Latinoamérica, el listado oficial identifica a DAZN como operador, pero no detalla un canal de televisión lineal para los países señalados. Esto evita confundir una plataforma digital con una señal de cable.

País o territorio Canal de televisión confirmado Señal online o streaming Perú No especificado en el listado de UEFA DAZN México No especificado en el listado de UEFA DAZN Argentina No especificado en el listado de UEFA DAZN Colombia No especificado en el listado de UEFA DAZN Chile No especificado en el listado de UEFA DAZN Ecuador No especificado en el listado de UEFA DAZN España Movistar Plus+ Movistar Plus+ Estados Unidos No especificado en el listado de UEFA DAZN

¿Cómo ver gratis el Balón de Oro 2026 por streaming?

DAZN anuncia la transmisión del Balón de Oro 2026 en vivo y gratis dentro de los territorios comprendidos en sus derechos. La compañía indica que quienes todavía no tienen cuenta pueden registrarse con su correo electrónico para acceder a la cobertura, sin contratar una suscripción de pago para este evento.

Para seguir la ceremonia, el procedimiento es:

Acceder a DAZN desde el país donde se verá la gala. Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita con un correo electrónico. Localizar la transmisión del Balón de Oro 2026. Comprobar que la ficha del evento permita reproducir la señal.

La gratuidad anunciada corresponde a esta ceremonia y no debe interpretarse como acceso gratuito a todo el catálogo de DAZN. Además, la oferta excluye los territorios asignados a otros operadores, como España. Allí, la alternativa confirmada es Movistar Plus+, bajo las condiciones de acceso de ese servicio.

¿A qué hora empieza la gala del Balón de Oro 2026?

La referencia oficial de UEFA es el lunes 26 de octubre a las 20:00 GMT. Los siguientes horarios están convertidos a partir de esa hora y corresponden al comienzo de la ceremonia principal , no necesariamente al inicio de la alfombra roja o de los programas previos de cada operador.

País o ciudad de referencia Hora de inicio de la ceremonia Perú, Colombia y Ecuador continental 15:00 México: Ciudad de México 14:00 Bolivia y Venezuela 16:00 Argentina, Uruguay y Chile continental: Santiago 17:00 Estados Unidos: Nueva York / Los Ángeles 16:00 / 13:00 España peninsular / Islas Canarias 21:00 / 20:00 Reino Unido: Londres 20:00

En España, Movistar Plus+ anuncia una cobertura especial desde las 19:30, con la llegada de los invitados, entrevistas y primeras impresiones de la alfombra roja. Ese programa previo comienza antes de la entrega de premios, prevista para las 21:00.

¿Dónde se celebra y quién presenta el Balón de Oro 2026?

El London Palladium recibe por primera vez la ceremonia en Londres, en una edición que conmemora el 70.º aniversario del premio. Thierry Henry y la presentadora deportiva Kate Scott conducen la gala, según la información oficial de UEFA.

Para elegir correctamente dónde verla, el dato decisivo es el territorio: DAZN ofrece la cobertura global con las excepciones publicadas por UEFA, mientras que Movistar Plus+ transmite en España. La guía oficial no identifica a ESPN, Disney+ ni Claro Sports como operadores de esta edición; por ello, no deben presentarse como señales confirmadas sin un anuncio adicional verificable.

El Balón de Oro 2026 reúne en Londres a las principales figuras del fútbol mundial, con nombres como Lionel Messi, Harry Kane, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Michael Olise y Ousmane Dembélé entre los protagonistas de la conversación futbolística internacional. Los aficionados que buscan seguir la ceremonia EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO pueden consultar las opciones de transmisión disponibles según su país, con señales y plataformas como ESPN, TUDN, Disney Plus, ViX y Movistar+, de acuerdo con los derechos de emisión de cada mercado. La gala en Londres concentra la atención por la posibilidad de conocer al ganador del máximo reconocimiento individual del fútbol, en una edición que despierta el interés de los seguidores de las grandes estrellas, sus temporadas y sus opciones de conquistar el prestigioso galardón. (VIDEO DE X: @ballondor)