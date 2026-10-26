La ceremonia del Balón de Oro 2026 se celebra hoy en el London Palladium Theatre de Londres, Inglaterra, donde se entregará uno de los premios más prestigiosos del fútbol mundial. La 70.ª edición comenzará a las 15:00 en Perú, Colombia y Ecuador; a las 16:00 en Bolivia y Venezuela; y a las 17:00 en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Para seguir la gala en vivo desde Sudamérica, la transmisión estará disponible por ESPN en televisión por cable y por Disney+ en streaming.
La elección de la capital británica marca un hito inédito para el galardón, ya que se celebra en suelo inglés por primera vez en su historia. Esta designación especial rinde tributo directo a Stanley Matthews, la recordada leyenda que en 1956 inauguró el palmarés del trofeo al convertirse en el primer futbolista en ser premiado con la distinción individual más codiciada del deporte rey.
¿Dónde ver el Balón de Oro 2026? Canales de TV, streaming y horarios de la gala
El Balón de Oro 2026 se transmite por DAZN en Perú, México, Argentina y los demás países latinoamericanos incluidos en su cobertura global. En España, la ceremonia se puede seguir por televisión y online mediante Movistar Plus+. La distribución está confirmada por UEFA y los operadores: no corresponde trasladar automáticamente los canales de ediciones anteriores a la gala de este año
La premiación se celebra este lunes 26 de octubre en el London Palladium de Londres. El inicio oficial está fijado para las 20:00 GMT, equivalentes a las 15:00 de Perú y las 21:00 de España peninsular. A continuación, revisa las señales disponibles, las condiciones de acceso y los horarios para seguir la entrega de los galardones.
¿Qué canales de TV y plataformas transmiten el Balón de Oro 2026?
UEFA identifica a DAZN como su socio de transmisión global, con excepciones territoriales expresamente detalladas. España es una de ellas: los derechos corresponden a Telefónica y la emisión se ofrece en Movistar Plus+. Por eso, disponer de DAZN en un país no significa que el evento esté habilitado en todos sus mercados.
La siguiente tabla diferencia la televisión tradicional del streaming. En Latinoamérica, el listado oficial identifica a DAZN como operador, pero no detalla un canal de televisión lineal para los países señalados. Esto evita confundir una plataforma digital con una señal de cable.
|País o territorio
|Canal de televisión confirmado
|Señal online o streaming
|Perú
|No especificado en el listado de UEFA
|DAZN
|México
|No especificado en el listado de UEFA
|DAZN
|Argentina
|No especificado en el listado de UEFA
|DAZN
|Colombia
|No especificado en el listado de UEFA
|DAZN
|Chile
|No especificado en el listado de UEFA
|DAZN
|Ecuador
|No especificado en el listado de UEFA
|DAZN
|España
|Movistar Plus+
|Movistar Plus+
|Estados Unidos
|No especificado en el listado de UEFA
|DAZN
¿Cómo ver gratis el Balón de Oro 2026 por streaming?
DAZN anuncia la transmisión del Balón de Oro 2026 en vivo y gratis dentro de los territorios comprendidos en sus derechos. La compañía indica que quienes todavía no tienen cuenta pueden registrarse con su correo electrónico para acceder a la cobertura, sin contratar una suscripción de pago para este evento.
Para seguir la ceremonia, el procedimiento es:
- Acceder a DAZN desde el país donde se verá la gala.
- Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita con un correo electrónico.
- Localizar la transmisión del Balón de Oro 2026.
- Comprobar que la ficha del evento permita reproducir la señal.
La gratuidad anunciada corresponde a esta ceremonia y no debe interpretarse como acceso gratuito a todo el catálogo de DAZN. Además, la oferta excluye los territorios asignados a otros operadores, como España. Allí, la alternativa confirmada es Movistar Plus+, bajo las condiciones de acceso de ese servicio.
¿A qué hora empieza la gala del Balón de Oro 2026?
La referencia oficial de UEFA es el lunes 26 de octubre a las 20:00 GMT. Los siguientes horarios están convertidos a partir de esa hora y corresponden al comienzo de la ceremonia principal, no necesariamente al inicio de la alfombra roja o de los programas previos de cada operador.
|País o ciudad de referencia
|Hora de inicio de la ceremonia
|Perú, Colombia y Ecuador continental
|15:00
|México: Ciudad de México
|14:00
|Bolivia y Venezuela
|16:00
|Argentina, Uruguay y Chile continental: Santiago
|17:00
|Estados Unidos: Nueva York / Los Ángeles
|16:00 / 13:00
|España peninsular / Islas Canarias
|21:00 / 20:00
|Reino Unido: Londres
|20:00
En España, Movistar Plus+ anuncia una cobertura especial desde las 19:30, con la llegada de los invitados, entrevistas y primeras impresiones de la alfombra roja. Ese programa previo comienza antes de la entrega de premios, prevista para las 21:00.
¿Dónde se celebra y quién presenta el Balón de Oro 2026?
El London Palladium recibe por primera vez la ceremonia en Londres, en una edición que conmemora el 70.º aniversario del premio. Thierry Henry y la presentadora deportiva Kate Scott conducen la gala, según la información oficial de UEFA.
Para elegir correctamente dónde verla, el dato decisivo es el territorio: DAZN ofrece la cobertura global con las excepciones publicadas por UEFA, mientras que Movistar Plus+ transmite en España. La guía oficial no identifica a ESPN, Disney+ ni Claro Sports como operadores de esta edición; por ello, no deben presentarse como señales confirmadas sin un anuncio adicional verificable.