Las selecciones de Francia y Senegal reviven este martes 16 de junio desde las 3 pm ET / 12 pm PT uno de los episodios más sorpresivos en la historia del deporte rey cuando se enfrenten por la primera fecha del Grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. ¿Quieres ver el partido en vivo por televisión abierta? Podrás hacerlo a través de las pantallas de DirecTV, Claro TV y Movistar.

El partido Francia vs. Senegal por el Grupo I del Mundial de Fútbol 2026 ha generado mucha expectativa en los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Francia vs. Senegal en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Francia vs. Senegal por la Copa Mundial FIFA 2026 este martes 16 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 3:00 pm

Estados Unidos (CT): 2:00 pm

Estados Unidos (MT): 1:00 pm

Estados Unidos (PT): 12:00 pm

México (CDMX): 1:00 pm

España: 9:00 pm

Puerto Rico: 3:00 pm

República Dominicana: 3:00 pm

Panamá: 2:00 pm

Costa Rica: 1:00 pm

El Salvador: 1:00 pm

Guatemala: 1:00 pm

Honduras: 1:00 pm

Nicaragua: 1:00 pm

Argentina: 4:00 pm

Brasil (Brasilia): 4:00 pm

Uruguay: 4:00 pm

Chile (Santiago): 3:00 pm

Paraguay: 4:00 pm

Bolivia: 3:00 pm

Venezuela: 3:00 pm

Ecuador: 2:00 pm

Perú: 2:00 pm

Colombia: 2:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Francia vs. Senegal?

Este martes 16 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Francia vs. Senegal por la Copa Mundial FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio

México: ViX Mexico

España: DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, La 2 Cat

Alemania: ORF eins, SRF zwei, MagentaTV

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+, Flow Sports, Disney+ Premium Argentina

Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, CazéTV, Vivo Play

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Disney+ Premium Sur, Radio Nacional de Colombia, Paramount+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Disney+ Premium Argentina, Canal 5 Uruguay, Paramount+

Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+, América Televisión, América TVGO, TV 360, Disney+ Premium Chile

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+, Teleamazonas, Disney+ Premium Sur

Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Televen, Disney+ Premium Sur

Costa Rica: Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, TDMAX, FOX+

El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS Go, Tigo Sports El Salvador, FOX El Salvador

Nicaragua: Canal 10 Nicaragua, Tigo Sports Nicaragua, FOX Nicaragua

Fecha, hora, TV y dónde ver Francia vs. Senegal

Fecha: Martes, 16 de junio de 2026.

Martes, 16 de junio de 2026. Hora: 15:00 horas (hora del Este de Estados Unidos).

15:00 horas (hora del Este de Estados Unidos). TV/Streaming : DirecTV (DGO)

: DirecTV (DGO) Estadio: MetLife Stadium en Nueva Jersey.

MetLife Stadium en Nueva Jersey. Grupo: Grupo I (junto a Irak y Noruega)