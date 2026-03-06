Este viernes 6 de marzo habrá un gran juego por el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Estoy hablando del México vs. Gran Bretaña, que se disputará en el Daikin Park de Houston. ¿A qué hora empezará el partido? Pues a la 1:00 pm ET y 12:00 pm en CDMX. Si te preguntas dónde podrás mirar el encuentro desde Estados Unidos, te informo que ViX lo transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO por Streaming Online. Entérate aquí cómo ver el compromiso.

Hay que decir que la selección mexicana afrontará el juego en condición de favorita y con muchos deseos de empezar con pie derecho la competición. El tema está en que al frente tendrá a una escuadra que buscará ser quien le arruine la fiesta. En definitiva, se viene un gran partido de béisbol.

El México vs. Gran Bretaña por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 promete emocionar a muchas personas. (Foto: Composición Mag)

¿Dónde ver VIX Premium EN VIVO, México vs. Gran Bretaña en los Estados Unidos?

Ten en cuenta que ViX Plus fue el nombre original del servicio de suscripción de pago, el cual ha evolucionado y se comercializa principalmente como ViX Premium. Dicho ello, si deseas ver el partido entre México vs. Gran Bretaña EN VIVO a través de ViX Plus o ViX Premium desde tu teléfono móvil, PC, tablet o Smart TV en los Estados Unidos, la opción es con una suscripción en la plataforma streaming de ViX Premium. Actualmente existen tres promociones disponibles que colocaremos a continuación:

Planes ViX Premium en EE.UU. Precio Descripción ViX Premium mensual con anuncios $4.99 USD Acceso a todos los contenidos - Con anuncios limitados - Hasta 2 dispositivos a la vez - Series y películas Premium - Cancela cuando quieras - Capítulos de las novelas y series más recientes de Univisión - Muchas más novelas - Noticias 24/7 ViX Premium mensual sin anuncios $6.99 USD Acceso a todos los contenidos - Sin Anuncios - Hasta 4 dispositivos a la vez - Series y películas Premium - Cancela cuando quieras - Capítulos de las novelas y series más recientes de Univisión - Muchas más novelas - Noticias 24/7 ViX Premium anual con anuncios $34.99 USD Acceso a todos los contenidos - Con anuncios limitados - Hasta 2 dispositivos a la vez - Series y películas Premium - Cancela cuando quieras - Capítulo de las novelas y series más recientes de Univisión - Muchas más novelas - Noticias 24/7 ViX Premium anual sin anuncios $49.99 USD Acceso a todos los contenidos - Sin Anuncios - Hasta 4 dispositivos a la vez - Series y películas Premium - Cancela cuando quieras - Capítulos de las novelas y series más recientes de Univisión - Muchas más novelas - Noticias 24/7

Cómo ver VIX Premium en vivo, México vs. Gran Bretaña desde México

En México, puedes contratar ViX Premium con un precio bastante económico: la suscripción mensual tiene un costo de $99 pesos mexicanos, mientras que su contratación anual de $499 por una oferta de tiempo limitado que ofrece un descuento del 65%.